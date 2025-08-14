sports betsson
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 23:01
Τη ζωή του έχασε 83χρονος που παρασύρθηκε από το αγροτικό του
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)
Ποδόσφαιρο 14 Αυγούστου 2025 | 21:04

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού είχε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πολύ δυνατό φιλικό που έδωσαν οι Πειραιώτες απέναντι στη Νάπολι, με τους Παρτενοπέι να επικρατούν με 2-1.

Ένα παιχνίδι επιπέδου Champions League, με τους πρωταθλητές Ιταλίας να πετυχαίνουν από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο: Στο 16’ με τον Πολιτάνο και στο 53’ με τον Λούκα. Οι Ερυθρόλευκοι μείωσαν στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με υπέροχη λόμπα του Τσικίνιο, μετά από κεφαλιά – πάσα του Ελ Κααμπί.

Ο Ολυμπιακός, πιστός στο δόγμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε ένα ακόμα παιχνίδι άσκησε ασφυκτική πίεση και κατά διαστήματα δημιούργησε πολλά προβλήματα στα αστέρια της ιταλικής ομάδας, σε ένα φιλικό που ο Βάσκος έκανε αρκετές αλλαγές και δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα, ενώ αντίθετα ο Κόντε έπαιξε με τους βασικούς του,

Οι Πειραιώτες δοκίμασαν τις δυνάμεις τους κόντρα στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο επίσης πολύ δυνατό φιλικό που ακολουθεί με την Ίντερ, το ερχόμενο Σάββατο (16/8, 21:30) στο Μπάρι της Ιταλίας. Αυτό μάλιστα θα είναι το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ετσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Μπότη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο και Ορτέγκα στην άμυνα. Οι Σιπιόνι και Έσε ήταν στα χαφ, με τους Ροντινέι και Πνευμονίδη στα δύο άκρα και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή. Ο Αντόνιο Κόντε από την άλλη, παρέταξε τη Νάπολι με την εξής 11άδα: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ζέσους, ΜακΤομινέι, Λουκάκου, Ντε Μπρόινε, Ραχμάνι, Ολιβέιρα, Πολιτάνο, Ντι Λορέντζο, Λομπότκα και Ανγκουίσα.

Άνοιξε το σκορ ο Πολιτάνο

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τις φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες να είναι λιγοστές. Στο 7ο λεπτό ο Λουκάκου «πάτησε» στον Πολιτάνο, αυτός μπήκε μέσα στην περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση δεξιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 16’ η Νάπολι άνοιξε το σκορ με τον Πολιτάνο. Ο μεσοεπιθετικός των Παρτενοπέι απέφυγε τον Ορτέγκα και με σουτ νίκησε τον Μπότη για το 1-0 της ιταλικής ομάδας.

Ο Ολυμπιακός στο 19’ είχε την πρώτη του καλή στιγμή στην αναμέτρηση, με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος άσος των Πειραιωτών σούταρε από μακριά, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Ζέσους και βγήκε κόρνερ.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ο Αντόνιο Κόντε αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, καθώς ο Λουκάκου στην προσπάθειά του να σουτάρει έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού ένιωσε ένα τράβηγμα. Τη θέση του πήρε ο Λορέντσο Λούκα.

Ευκαιρία με Ελ Κααμπί

Ο τραυματισμός του Βέλγου και οι μίνι διακοπές που υπήρξαν στα επόμενα λεπτά έριξαν τον ρυθμό, με τους Ερυθρόλευκους να απειλούν ξανά στο 41’, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ροντινέι έδωσε στον Ελ Κααμπί, αυτός γύρισε και σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας της Νάπολι έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.

Αλλαγές από τον Μεντιλίμπαρ

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δύο αλλαγές, με τους Πασχαλάκη και Στρεφέτσα να παίρνουν τις θέσεις των Μπότη και Κοστίνια.

Στο 53’ η Νάπολι έκανε το 2-0 με τον Λούκα. Ο Ντε Μπρόινε βγήκε στην επίθεση από δεξιά, άνοιξε στον ΜακΤόμινεϊ, αυτός έκανε το γύρισμα, η μπάλα κόντραρε στο πόδι του Πιρόλα και ο Λούκα στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-0 για τους Παρτενοπέι.

Στο 61’ οι Ιταλοί βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 65’ ο Μεντιλίμπαρ έκανε τρίτη αλλαγή, με τον Λιατσικούρα να παίρνει τη θέση του Σιπιόνι. Ο Κόντε απάντησε στο 77’ με τους Νέρες και Γκίλμουρ αντί των ΜακΤόμινει και Λομπότκα. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ με τον Έσε. Ο Ροντινέι εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Πειραιώτες από δεξιά, ο Αργεντινός μέσος πήρε την κεφαλιά, αλλά ο τερματοφύλακας της Νάπολι έδιωξε σε κόρνερ.

Μείωσε ο Τσικίνιο

Ό,τι δεν κατάφερε ο Έσε, το έκανε ο Τσικίνιο στο 90+1′. Ο Ελ Κααμπί έστρωσε στον Πορτογάλο με το κεφάλι, ο Ίβηρας μεσοεπιθετικός είδε τον τερματοφύλακα της Νάπολι εκτός θέσης και με ωραίο ψηλοκρεμαστό σουτ μείωσε σε 2-1 για τον Ολυμπιακό.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τη Νάπολι να παίρνει τη φιλική νίκη και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλεια που γίνεται στις προπονήσεις της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Μπότης (46’ Πασχαλάκης) – Κοστίνια (46’ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Σιπιόνι (66’ Λιατσικούρας), Έσε – Ροντινέι, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Ελ Κααμπί.

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς – Ντι Λορέντσο, Ραχμάνι, Ζεζούς, Ολιβέρα – Ανγκισά, Ντε Μπρόινε, Λομπότκα (77’ Γκίλμουρ) – ΜακΤόμινεϊ (77’ Νέρες), Πολιτάνο (81’ Σπινατσόλα), Λουκάκου (34’ Λούκα)

Σύνταξη
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
