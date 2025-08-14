Η Νάπολι τίμησε τον Ολυμπιακό – Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς πήραν φανέλες με το όνομά τους (pics)

Όμορφες στιγμές πριν από τη σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι στην Ιταλία.

Στελέχη των δύο ομάδων αντάλλαξαν φανέλες, με τους Κριστιάν Καρεμπέ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς να παίρνουν εμφανίσεις των «παρτενοπέι» με τα ονόματά τους.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δώρισε στους ανθρώπους της Νάπολι επετειακές ερυθρόλευκες φανέλες, με το κλίμα γενικά να είναι εξαιρετικό πριν από αυτό το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα βρεθούν στη League Phase του Champions League.

Δείτε φωτογραφίες από τη βράβευση: