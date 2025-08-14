Η Νάπολι τίμησε τον Ολυμπιακό – Καρεμπέ και Κοβάσεβιτς πήραν φανέλες με το όνομά τους (pics)
Πριν από τη σέντρα του φιλικού η Νάπολι τίμησε τον Ολυμπιακό και έδωσε φανέλες της ομάδας με τα ονόματά τους στους Κριστιάν Καρεμπέ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς.
- Σε ναυάγιο οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις για τη ρύπανση από πλαστικά
- «Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
- Ανατροπή στα ομόλογα: Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής
- Παράδοση φρέσκων τροφίμων την ίδια μέρα, λανσάρει η Amazon
Όμορφες στιγμές πριν από τη σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι στην Ιταλία.
Στελέχη των δύο ομάδων αντάλλαξαν φανέλες, με τους Κριστιάν Καρεμπέ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς να παίρνουν εμφανίσεις των «παρτενοπέι» με τα ονόματά τους.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δώρισε στους ανθρώπους της Νάπολι επετειακές ερυθρόλευκες φανέλες, με το κλίμα γενικά να είναι εξαιρετικό πριν από αυτό το σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που θα βρεθούν στη League Phase του Champions League.
Δείτε φωτογραφίες από τη βράβευση:
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις