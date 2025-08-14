Η 11άδα του Ολυμπιακού για το σπουδαίο φιλικό με τη Νάπολι (pic)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νάπολι στην Ιταλία (19:00), σε ένα σπουδαίο φιλικό επιπέδου Champions League και θα έχει την ευκαιρία να «τεστάρει» τις δυνάμεις του, ενόψει των πρώτων επίσημων αναμετρήσεων της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Στο φιλικό με τους Παρτενοπέι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού με τον Μπότη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Έσε θα είναι στα χαφ, με τους Ροντινέι και Πνευμονίδη στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού ξεκινάει τους Πειραιώτες με τον Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ, με τον Λατινοαμερικάνο να καλύπτει την πλευρά μαζί με τον Κοστίνια. Παράλληλα, δίνει για μια ακόμα φορά φανέλα βασικού στον Πνευμονίδη, που ήταν εξαιρετικός στα φιλικά που έδωσαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας στην Ολλανδία, ενώ στη θέση του τερματοφύλακα επιλέγει τον νεαρό Νίκο Μπότη.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ:

Η 11άδα: Μπότης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Σιπιόνι, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης και Ελ Κααμπί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φορέσουν απόψε για πρώτη φορά την εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός δύο μέρες μετά τη φιλική αναμέτρηση με τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε θα κοντραριστεί και με τη φιναλίστ του περσινού Champions League, Ίντερ, που επίσης θα αγωνιστεί και φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για την ομάδα των νταμπλούχων Ελλάδας.