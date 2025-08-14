Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Νάπολι στην Ιταλία (14/8, 19.00) σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League στο οποίο οι ερυθρόλευκοι θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους Πρωταθλητές Ιταλίας.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην πόλη Ισέρνια και στο ανακαινισμένο στάδιό της, το οποίο ονομάζεται «Lancellotta» και σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere dello Sport, το ενδιαφέρον του κόσμου ήταν τόσο μεγάλο που θα υπάρχει sold out.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα στην έντυπη μορφή του το ιταλικό ΜΜΕ: «Το τρίτο φιλικό. Στις 18:00 (σ.σ. ώρα Ιταλίας), σε ένα sold out Teofilo Patini με πάνω από 7.000 φιλάθλους, η αναμέτρηση της Νάπολι κόντρα στον Ολυμπιακό θα λάβει χώρα».

Ακολουθεί το φιλικό με Ίντερ

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε, δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ίντερ και εννέα πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη.