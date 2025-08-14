Νάπολι: Τα διλήμματα του Κόντε για την πρόβα τζενεράλε με τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης τη Νάπολι (14/8, 19:00) στην Ιταλία, στο πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσει στη γειτονική χώρα και θα είναι επιπέδου… Champions League.

Μάλιστα, το εν λόγω ματς θα είναι και η πρόβα τζενεράλε των Ναπολιτάνων, αφού την επόμενη Κυριακή (23/8, 19:30) κοντράρονται στην έδρα της Σασουόλο για την πρώτη αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Οι σκέψεις του Κόντε ενόψει Ολυμπιακού και στο βάθος Σασουόλο

Ο προπονητής των Ιταλών, Αντόνιο Κόντε, ακόμη δεν έχει καταλήξει 100% στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποιήσει, ωστόσο το ρεπορτάζ από τη γειτονική χώρα αναφέρει πως κατά πάσα πιθανότητα θα προτιμήσει τη διάταξη 4-4-1-1, με τον Ρομέλο Λουκάκου στην κορυφή της επίθεσης και τον Κέβιν Ντε Μπρόινε στο «10», πίσω από τον συμπατριώτη του σε ρόλο οργανωτή.

Και κάπου εκεί τελειώνουν και οι σίγουροι, αφού ακόμη και για τον «άσο» ο Κόντε δεν έχει αποφασίσει αν θα ξεκινήσει ο Μερέτ ή ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ενώ δίλημμα υπάρχει και για τον κέντρο της άμυνας, αφού ναι μεν ο Ραχμάνι είναι ο ένας, αλλά ο άλλος… αναζητείται με τους Χουάν Ζεσούς καιι Μποκέμα να διεκδικούν τη θέση.

Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον έχει η μεσαία γραμμή, εκεί όπου δεν αποκλείεται να υπάρξει και αλλαγή διάταξης, σενάριο που συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες για την ώρα και θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιήσει ο Κόντε. Ο ΜακΤόμινεϊ είναι δεδομένο πως θα πάρει φανέλα βασικού, Ανγκίσα Λομπότκα επίσης θα είναι από την αρχή στο ματς, ενώ μία θέση διεκδικούν ο Νέρες με τον Πολιτάνο, για τα «φτερά».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Ιταλία, στο σημερινό τελευταίο φιλικό της Νάπολι με τον Ολυμπιακό, ο Κόντε αναμένεται να δώσει πάνω από 80 λεπτά στους «βασικούς» ενόψει Σασουόλο και να… σφίξει το ροτέισον αφού πλέον έχει φτάσει μια ανάσα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Μένει να φανεί αν οι αποφάσεις που θα πάρει απόψε θα είναι ίδιες και στην πρεμιέρα, ή θα προσπαθήσει να κρατήσει κλειστά τα… χαρτιά του.