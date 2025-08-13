Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός και τα δύο σπουδαία φιλικά με Ίντερ και Νάπολι (pics)
Ο Ολυμπιακός αναχώρησε με προορισμό την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι και τη φιναλίστ του Champions League, Ίντερ.
Ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ιταλία, όπου θα δώσει δύο σπουδαία φιλικά παιχνίδια πριν από την έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος και την πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη (23/8, 20:00).
Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά τις Νάπολι και Ίντερ, με το ματς κόντρα στους «νερατζούρι» να είναι το τελευταίο τεστ πριν το ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τους πρωταθλητές Ιταλίας την Πέμπτη (14/8, 19:00), ενώ την Ίντερ, που ήταν φιναλίστ του Champions League και έχασε στο… νήμα τη Serie A από τους «παρτενοπέι» θα τη βρει απέναντι του το Σάββατο (16/8, 21:30).
Αξίζει να σημειωθεί πως η αποστολή των νταμπλούχων Ελλάδας αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης από το Ελευθέριος Βενιζέλος και με τον Μεντιλίμπαρ να έχει τη δυνατότητα να «μετρήσει» τις δυνάμεις της ομάδας του κόντρα σε δύο «μεγαθήρια», που αγωνίζονται στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
