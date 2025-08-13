Ολυμπιακός: Νέο look για τον Ροντινέι (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία με φόντο την εκκίνηση της Superleague και λίγο αργότερα την εκκίνηση του Champions League. Στο μεταξύ οι Ερυθρόλευκοι έχουν τις φιλικές αναμετρήσεις με Νάπολι και Ίντερ μπροστά τους, με τον Ροντινέι να… περιμένει αποφασίζοντας να αλλάξει το look του.

Ο Βραζιλιάνος μπακ των Πειραιωτών αποχωρίστηκε το ξανθό μαλλί του και επέλεξε να τα κόψει πολύ κοντά. Μια απόφαση που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας ως λεζάντα: «Καράφλα πάλι πάλι».

Η ανάρτηση του Ροντινέι:

Ο Ροντινέι αγωνίζεται στον Ολυμπιακό από τον Ιανουάριο του 2023, έχοντας καταγράψει μέχρι στιγμής 117 συμμετοχές με τη φανέλα του πειραϊκού συλλόγου, με 7 γκολ και 22 ασίστ στο ενεργητικό του. Ενας παίκτης – κλειδί στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να ποντάρει πολλά στον Βραζιλιάνο αμυντικό και τη νέα αγωνιστική σεζόν, προκειμένου ο Ολυμπιακός να πετύχει τους στόχου του, εντός αλλά και εκτός συνόρων.