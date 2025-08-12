Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ολυμπιακό: «Από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη»

Με τα καλύτερα λόγια αναφέρονται για τον Ολυμπιακό οι Ιταλοί, ενόψει του ταξιδιού της πειραϊκής ομάδας στη γειτονική χώρα, για τα φιλικά με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).

«Μία από τις αναγνωρισμένες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο νυν πρωταθλητής Ελλάδας και πιο πετυχημένος σύλλογος της χώρας με πάνω από 80 εγχώρια τρόπαια», γράφει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ της η ιστοσελίδα «isnews.it», αναφερόμενη στην άφιξη του Ολυμπιακού στην πόλη, για το φιλικό με τους Παρτενοπέι.

«Για πρώτη φορά, η Ισέρνια φιλοξενεί μια αθλητική εκδήλωση αυτού του μεγέθους, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές ευκαιρίες για την περιοχή. Η ελληνική ομάδα θα παραμείνει στην πόλη μέχρι τις 15 Αυγούστου. Η πρώτη προπόνηση ανοιχτών θυρών θα πραγματοποιηθεί αύριο, 13 Αυγούστου, στις 6:00 μ.μ. στο στάδιο Lancellotta».

Ευκαιρία για συμπεράσματα

Ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες θα έχει την ευκαιρία να δώσει δύο πολύ δυνατά φιλικά, με ομάδες επιπέδου Champions League, μέσα από τα οποία ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα μπορέσει να βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για τη δουλειά που γίνεται στις «ερυθρόλευκες» προπονήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτά είναι τα τελευταία φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός, πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν και το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την πρεμιέρα της Super League.