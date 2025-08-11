Ολυμπιακός: Η έκπληξη στον Πνευμονίδη (vid)
Δείτε το βίντεο-ανάρτηση του Κριστιάν Καρεμπέ με την έκπληξη των παικτών του Ολυμπιακού στον Σταύρο Πνευμονίδη.
Ο Ολυμπιακός είναι μια οικογένεια και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το κλίμα στα αποδυτήρια των νταμπλούχων Ελλάδας είναι οικογενειακό και αυτό φαίνεται από το παρακάτω βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media ο στρατηγικός σύμβουλος των Πειραιωτών, Κριστιάν Καρεμπέ.
Όπως θα δείτε παρακάτω, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοίμασαν μία ιδιαίτερη έκπληξη στον Σταύρο Πνευμονίδη όσο η ομάδα βρισκόταν στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ο νεαρός εξτρέμ είχε τότε τα γενέθλιά του.
Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Καρεμπέ στα social media με την έκπληξη στον Πνευμονίδη:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Του ευχήθηκαν θερμά, εκείνος έσβησε τα κεράκια της τούρτας και ανταπέδωσε τις ευχές σε όλους, δείχνοντας το δέσιμο που υπάρχει στο σύνολο. Μάλιστα, ο Γιαζίτσι τον… τάισε με τούρτα, προκαλώντας γέλια και χαμόγελα!
