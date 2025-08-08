Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Μία ακόμη νίκη, μία ακόμα πειστική εμφάνιση στην καλοκαιρινή προετοιμασία από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 2-1 της Αλ Τααβόν, στην έκτη και τελευταία φιλική τους αναμέτρηση επί ολλανδικού εδάφους.

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη φιλικό έπαιξε την μπάλα που θέλει ακριβώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ η ομάδα του να παίζει. Από το πρώτο λεπτό, πίεση ψηλά, ασφυκτικό πρέσινγκ στα 4/4 του γηπέδου, συνεχή τρεξίματα, άριστες αλληλοκαλύψεις και υπέροχες συνεργασίες. Πρώτα… βιολιά στην «ορχήστρα» του Μεντιλίμπαρ ήταν -ξανά- ο φοβερός Σταύρος Πνευμονίδης (1 γκολ), ο υπέροχος Στρεφέτσα (1 γκολ, άνοιξε «λογαριασμό» με τον Ολυμπιακό) και ο υπερκινητικός Ροντινέι (1 ασίστ).

Φυσικά, πέρα από την τριάδα η οποία βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα, κανείς δεν υστέρησε από πλευράς νταμπλούχων Ελλάδας. Με τον Μεντιλίμπαρ να παίρνει σχεδόν το 100% από όλους τους παίκτες του. Τις επόμενες ώρες οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν στο Βερολίνο, για να αντιμετωπίσουν αύριο, Σάββατο (9/8, 16:30) την Ουνιόν. Ακολουθούν φιλικά… Champions League με Νάπολι (14/8, 21:00) και Ίντερ (16/8, 21:30).

Έτσι ξεκίνησε ο Ολυμπιακός

Ο Μεντιλίμπαρ παρέταξε την ομάδα του με διάταξη 4-3-3. Ο Μπότης πήρε θέση κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι στην άμυνα, τους Λιατσικούρα, Σιπιόνι και Νασιμέντο στον «άξονα», ενώ Στρεφέτσα, Πνευμονίδης και Γιαζίτσι αγωνίστηκαν στην τριάδα της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη φιλικό ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση. Με πίεση ψηλά, ασφυκτικό πρέσινγκ στα 4/4 του γηπέδου, άψογες αλληλοκαλύψεις και υπέροχες συνεργασίες στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Η Αλ Τααβόν είχε την πρώτη της ευκαιρία μόλις στα 30 δευτερόλεπτα με ένα σουτ εντός περιοχής που απέκρουσε ο Μπότης και από εκεί και πέρα ελάχιστα πράγματα. Στο 8′ ο Γιαζίτσι δοκίμασε ένα σουτ το οποίο έφυγε αρκετά μέτρα εκτός της αντίπαλης εστίας, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Πνευμονίδης έβγαλε φοβερή κάθετη πάσα για τον Νασιμέντο, με τον τελευταίο, ωστόσο, να μην προλαβαίνει να «τσιμπήσει» την μπάλα και να σκοράρει από κοντά.

Στο 10′ ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ. Ωραία συνεργασία των παικτών του Μεντιλίμπαρ, υπέροχη σέντρα του Ροντινέι από τα δεξιά, πλασέ του Πνευμονίδη από κοντά και 1-0 οι Πειραιώτες. Οι ποδοσφαιριστές του Μεντιλίμπαρ συνέχισαν το ασφυκτικό πρεσάρισμα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να μην αφήνουν τους Σαουδάραβες να πάρουν ούτε… ανάσα.

Οι νταμπλούχοι Ελλάδας πρόσθεσαν μία ακόμη καλή ευκαιρία στο 22′. Ο Στρεφέτσα με τρομερή επέλαση από τα δεξιά πέρασε τους πάντες, σέντραρε για τον Γιαζίτσι, ο Τούρκος σούταρε από κοντά, αλλά ο αντίπαλος τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπάλα. Στο 31′ οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ «έκρυψαν» την μπάλα, ο Ροντινέι σέντραρε και οι παίκτες της Αλ Τααβόν παραλίγο να πετύχουν αυτογκόλ.

Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με την τελευταία στιγμή του α’ μέρους να ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο γκολκίπερ της Αλ Τααβόν ήταν ξανά σε πλήρη ετοιμότητα.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε… όπως το πρώτο. Με γκολ για τον Ολυμπιακό δηλαδή. Στο 47′ ο Λιατσικούρας συνεργάστηκε άψογα με τον Πνευμονίδη, ο δεύτερος έστειλε από κοντά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ο Στρεφέτσα πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε το πρώτο του τέρμα με την ερυθρόλευκη φανέλα, διαμορφώνοντας το 2-0 για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η Αλ Τααβόν μείωσε γρήγορα. Στο 51′ ο Βέζο έχασε τη φάση και ο Μαρτίνεζ σκόραρε για το 2-1, με τους Πειραιώτες να διαμαρτύρονται για φάουλ στον Πορτογάλο στόπερ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 55′ ο Ολυμπιακός έχασε μία ακόμα τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει. Ο Πνευμονίδης πάσαρε στον Στρεφέτσα, εκείνος βρήκε τον Λιατσικούρα και ο τελευταίος σούταρε στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δεξί δοκάρι των αντιπάλων.

Στο 70′ ήταν η σειρά του Γιώργου Μασούρα να χάσει μεγάλη ευκαιρία. Ο Έλληνας εξτρέμ βγήκε τετ-α-τετ, σούταρε με το αριστερό, με τον τερματοφύλακα της Αλ Τααβόν να αποκρούει με τα πόδια, στέλνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Τρία λεπτά αργότερα (73′) το καλό μακρινό σουτ του Νασιμέντο έφυγε ελάχιστα έξω.

Λίγα πράγματα συνέβησαν μέχρι τη λήξη του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να νικάει σε ένα ακόμη φιλικό και πλέον το ρεκόρ του στην καλοκαιρινή προετοιμασία να είναι πέντε νίκες, μία ισοπαλία και καμία ήττα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (63′ Γκαρθία), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (63′ Μασούρας), Γιαζίτσι.

Τα επόμενα φιλικά του Ολυμπιακού:

9 Αυγούστου 16:30: Ολυμπιακός–Ουνιόν Βερολίνου

14 Αυγούστου 21:00: Ολυμπιακός–Νάπολι

16 Αυγούστου 21:30: Ολυμπιακός–Ίντερ