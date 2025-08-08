Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος – Αποθέωση για Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Τααβόν στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον κόσμο του πειραϊκού συλλόγου να δίνει δυναμικό «παρών» στο γήπεδο, όπως έκανε και στα προηγούμενα ματς που έδωσαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας στη φετινή τους προετοιμασία.

Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης, οι οπαδοί της ομάδας του μεγάλου λιμανιού αποθέωσαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού.

Σχέση αγάπης και σεβασμού

Μια σχέση αγάπης, με τον κόσμο των Πειραιωτών να δείχνει για μια ακόμα φορά την εκτίμηση και τον σεβασμό που τρέφει για τον έμπειρο τεχνικό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και από τη μεριά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος μιλάει συνεχώς με τα καλύτερα λόγια για τον κόσμο του Ολυμπιακού.