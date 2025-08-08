Ολυμπιακός: Η 11άδα που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ για το φιλικό με την Αλ Τααβόν (Pic)
Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλ Τααβόν.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αλ Τααβόν στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους και λίγη ώρα πριν τη σέντρα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα.
Ο Μπότης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο και Ροντινέι στην άμυνα, τους Λιατσικούρα, Σιπιόνι και Νασιμέντο στον «άξονα» ενώ Στρεφέτσα, Πνευμονίδης και Γιαζίτσι θα είναι η τριάδα της επίθεσης.
Ο Ολυμπιακός θέλει σε ακόμη ένα φιλικό να παρουσιάσει καλή εικόνα και να βγάλει στο γήπεδο όλα όσα δουλεύονται στην προετοιμασία.
Συνοπτικά η εντεκάδα: Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης, Γιαζίτσι.
Δείτε την 11άδα από την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
