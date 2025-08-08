Ολυμπιακός: Κόντρα στην αραβική Αλ Τααβόν το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία

Τελευταία μέρα στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει την Αλ Τααβόν από την Σαουδική Αραβία (8/8, 17.00) και μετά το φινάλε της αναμέτρησης πετάει για τη Γερμανία και το Βερολίνο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Ουνιόν.

Οι ερυθρόλευκοι δίνουν το έκτο τους φιλικό παιχνίδι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να αναμένεται και πάλι να μοιράσει τον χρόνο στους ποδοσφαιριστές του στα δύο συνεχόμενα παιχνίδια της ομάδας.

Αναμένεται να επιστρέψει ο Έσε μετά τον τραυματισμό του, ενώ αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που είχε κάποιες ενοχλήσεις, ενώ δεν θα αγωνιστεί ο Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος στην προπόνηση και σε ένα τάκλιν που έκανε αισθάνθηκε πόνο στο γόνατο και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες ευτυχώς έδειξαν πως όλα είναι καλά με τον Γάλλο στόπερ.

Στα προηγούμενα πέντε φιλικά τους οι Πειραιώτες παρέμειναν αήττητοι, έχοντας απολογισμό τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία. Ξεκίνησαν με τρεις κολλητές νίκες απέναντι σε Μπρέντα (3-2), Νόριτς (3-0) και Άλκμααρ (2-0), ακολούθησε η ισοπαλία με την Χέρενφεν (1-1) και προ ημερών η νέα νίκη κόντρα στην Ντεν Χάαγκ (3-2).

Ο Ολυμπιακός θα κλείσει την προετοιμασία του με τα δύο φιλικά… Champions League στην Ιταλία. Πρώτα με τη Νάπολι στις 14/08 και δύο ημέρες αργότερα με την Ίντερ 16/08, προτού υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.