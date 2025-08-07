Αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός για την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του που βεβαίως θα ολοκληρωθεί επί γερμανικού εδάφους και συγκεκριμένα το Βερολίνο. Εκεί που λογικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει την πρώτη «δήλωση» για την 11αδα ή αν προτιμάτε τους παίκτες «πρώτης γραμμής» με τα τωρινά δεδομένα.

Με την ερυθρόλευκη παρέα να έχει πλέον 28 παίκτες στη διάθεση του «Μέντι» και με τις αποφάσεις για 2-3 ακόμη να φαίνονται ξεκάθαρες το ζητούμενο είναι πως διαμορφώνονται τα δεδομένα μέσα από τα δύο νέα φιλικά που έρχονται, την Παρασκευή με την Αλ Ταβόν και το Σάββατο με την Ουνιόν Βερολίνου.

Η γερμανική ομάδα που θα αποτελέσει και το πιο δυνατό τεστ των νταμπλούχων Ελλάδας εν όψει της νέας σεζόν, και μέχρι τα δύο επόμενα βεβαίως που είναι επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ, κυριολεκτικά μια και θα παίξει στην Ιταλία με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).

Για την Ουνιόν το φιλικό με τον Ολυμπιακό είναι από τα πιο δυνατά της, ένα τεστ υψηλού επιπέδου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον βαθμό δυσκολίας που θα συναντήσουν οι ερυθρόλευκοι. Ο «Μέντι» έως τώρα, ειδικά στις δυάδες των φιλικών δεν έχει «ανακατέψει» τελείως την «τράπουλα». Έχει διαλέξει ένα από τα δύο φιλικά για να βάλει τους πιο… βασικούς για την περίοδο. Χωρίς να αποκαλύπτει από πριν τις σκέψεις του, το πιθανότερο είναι πως με την Ουνιόν θα δούμε το πιο κοντινό από την 11αδα που έχει στο μυαλό του με τα τωρινά δεδομένα.

Τα φιλικά αυτά βεβαίως όπως και τα δύο top που έρχονται στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα προσφέρονται για να μπορέσει ο 64χρονος προπονητής να τσεκάρει κυρίως τους νέους και το «δέσιμο» με την υπόλοιπη ομάδα. Σε ένα διάστημα που με τα τωρινά δεδομένα και από όσα έχουμε δει στα 5 φιλικά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, ο πιο σταθερός από τους νέους είναι ο Σιπιόνι.

Κάτι που έχει και ποδοσφαιρική εξήγηση αν σκεφτούμε πως ήρθε φουριόζος από το πρωτάθλημα της Αργεντινής που έπαιζε. Αν βεβαίως βάλουμε το κομμάτι «προσθήκες» και όχι απλά «μεταγραφές», τότε με διαφορά τα δύο παιδιά από την Κ19, ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας είναι οι πρωταγωνιστές έως τώρα. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε πως η προετοιμασία πολλές φορές δεν αποτυπώνει πιστά τα… προσεχώς.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα περίοδο είναι να συνεχίζει στον ρυθμό που βρίσκεται ως έτοιμη ομάδα από πέρσι με τις «πινελιές» των μεταγραφών να μπαίνουν όλο και περισσότερο στο κλίμα της ομάδας έτσι ώστε μέσα από τα πιο δυνατά φιλικά που έρχονται να μπορέσει η ομάδα να είναι στην επιθυμητή κατάσταση όταν η μπάλα κυλήσει στο χορτάρι του Καραϊσκάκη στις 23 ή 24 Αυγούστου, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και των επίσημων υποχρεώσεων.