Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07 Αυγούστου 2025 | 15:36

Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Αντίστροφα μετράει ο Ολυμπιακός για την ολοκλήρωση της παρουσίας του στην Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας του που βεβαίως θα ολοκληρωθεί επί γερμανικού εδάφους και συγκεκριμένα το Βερολίνο. Εκεί που λογικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κάνει την πρώτη «δήλωση» για την 11αδα ή αν προτιμάτε τους παίκτες «πρώτης γραμμής» με τα τωρινά δεδομένα.

Με την ερυθρόλευκη παρέα να έχει πλέον 28 παίκτες στη διάθεση του «Μέντι» και με τις αποφάσεις για 2-3 ακόμη να φαίνονται ξεκάθαρες το ζητούμενο είναι πως διαμορφώνονται τα δεδομένα μέσα από τα δύο νέα φιλικά που έρχονται, την Παρασκευή με την Αλ Ταβόν και το Σάββατο με την Ουνιόν Βερολίνου.

Η γερμανική ομάδα που θα αποτελέσει και το πιο δυνατό τεστ των νταμπλούχων Ελλάδας εν όψει της νέας σεζόν, και μέχρι τα δύο επόμενα βεβαίως που είναι επιπέδου Τσάμπιονς Λιγκ, κυριολεκτικά μια και θα παίξει στην Ιταλία με Νάπολι (14/8) και Ίντερ (16/8).

Για την Ουνιόν το φιλικό με τον Ολυμπιακό είναι από τα πιο δυνατά της, ένα τεστ υψηλού επιπέδου με ότι αυτό συνεπάγεται για τον βαθμό δυσκολίας που θα συναντήσουν οι ερυθρόλευκοι. Ο «Μέντι» έως τώρα, ειδικά στις δυάδες των φιλικών δεν έχει «ανακατέψει» τελείως την «τράπουλα». Έχει διαλέξει ένα από τα δύο φιλικά για να βάλει τους πιο… βασικούς για την περίοδο. Χωρίς να αποκαλύπτει από πριν τις σκέψεις του, το πιθανότερο είναι πως με την Ουνιόν θα δούμε το πιο κοντινό από την 11αδα που έχει στο μυαλό του με τα τωρινά δεδομένα.

Τα φιλικά αυτά βεβαίως όπως και τα δύο top που έρχονται στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα προσφέρονται για να μπορέσει ο 64χρονος προπονητής να τσεκάρει κυρίως τους νέους και το «δέσιμο» με την υπόλοιπη ομάδα. Σε ένα διάστημα που με τα τωρινά δεδομένα και από όσα έχουμε δει στα 5 φιλικά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, ο πιο σταθερός από τους νέους είναι ο Σιπιόνι.

Κάτι που έχει και ποδοσφαιρική εξήγηση αν σκεφτούμε πως ήρθε φουριόζος από το πρωτάθλημα της Αργεντινής που έπαιζε. Αν βεβαίως βάλουμε το κομμάτι «προσθήκες» και όχι απλά «μεταγραφές», τότε με διαφορά τα δύο παιδιά από την Κ19, ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας είναι οι πρωταγωνιστές έως τώρα. Όλα αυτά χωρίς να ξεχνάμε πως η προετοιμασία πολλές φορές δεν αποτυπώνει πιστά τα… προσεχώς.

Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα περίοδο είναι να συνεχίζει στον ρυθμό που βρίσκεται ως έτοιμη ομάδα από πέρσι με τις «πινελιές» των μεταγραφών να μπαίνουν όλο και περισσότερο στο κλίμα της ομάδας έτσι ώστε μέσα από τα πιο δυνατά φιλικά που έρχονται να μπορέσει η ομάδα να είναι στην επιθυμητή κατάσταση όταν η μπάλα κυλήσει στο χορτάρι του Καραϊσκάκη στις 23 ή 24 Αυγούστου, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και των επίσημων υποχρεώσεων.

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ολυμπιακός: Όσο έχει εσένα…
On Field 03.08.25

Όσο έχει εσένα…

Ο περσινός Ολυμπιακός «χτίστηκε» πάνω στον προπέρσινο, ο φετινός στον περσινό. Σε όλες τις «βερσιόν» αυτός ήταν η εγγύηση στο χορτάρι…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ
On Field 01.08.25

Φουλ επίθεση από τη Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ , μη αρκούμενη στον περσινό τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ , αποφάσισε να ενισχύσει την ομάδα της με ταλαντούχους παίκτες, ξοδεύοντας περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ.

Βιδιάνος Ρούσσος
Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)
Μπάσκετ 31.07.25

Το υπερπολυτελές γιοτ του «θρύλου» Μάτζικ Τζόνσον διαθέτει μέχρι και γήπεδο μπάσκετ (vid)

Η υπερπολυτελής θαλαμηγός του παλαίμαχου σταρ των Λέικερς, μήκους 95 μέτρων και κόστους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων την εβδομάδα για ενοικίαση, διαθέτει ακόμη και γήπεδο μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σε αναμμένα κάρβουνα οι διαιτητές
On Field 31.07.25

Σε αναμμένα κάρβουνα οι διαιτητές

Εχασαν τον ύπνο τους οι διαιτητές με τα αγωνιστικά τεστ καθώς έχουν άσχημη εμπειρία από την προηγούμενη φορά, όπου… ναυάγησαν!

Βάιος Μπαλάφας
Οι χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού έχουν «ονοματεπώνυμα»
Champions League 31.07.25

Οι χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού έχουν «ονοματεπώνυμα»

Οι πάμπολλες χαμένες ευκαιρίες των μεσοεπιθετικών του Παναθηναϊκού δεν οφείλονται σε μεταφυσικά φαινόμενα. Υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες και στο Τριφύλλι επιβάλλεται να τις επιλύσουν το συντομότερο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βροχή εκατομμυρίων για την Μπάγερν
On Field 30.07.25

Βροχή εκατομμυρίων για την Μπάγερν

Η πρωταθλήτρια Γερνανίας, Μπάγερν, μαγειρεύει πριν… πεινάσει, κλείνοντας πλουσιοπάροχες χορηγίες τουλάχιστον για τα επόμενα 7 χρόνια.

Βιδιάνος Ρούσσος
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα επενδύσει στον Βαγιαννίδη και εκτός ποδοσφαίρου
Super League 30.07.25

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα επενδύσει στον Βαγιαννίδη και εκτός ποδοσφαίρου

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα πάρει κάθε μέτρο για να εξασφαλίσει ότι η μεταγραφή του Βαγιαννίδη θα πετύχει και δείχνει στον Παναθηναϊκό με ποια πρότυπα πρέπει να οργανώσει τη λειτουργία του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ολυμπιακός: Το 2+1 του Μεντιλίμπαρ στην ερυθρόλευκη επίθεση
On Field 29.07.25

Το 2+1 του Μεντιλίμπαρ στην ερυθρόλευκη επίθεση

Το «τρίγωνο της φωτιάς» με τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ στα καλύτερα τους και τον Γιαζίτζι να έρχεται φουριόζος – Το 4-4-2, ο συνδυασμός με τον Τούρκο άσο και το «χαρτί» με τον Μπετανκόρ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Dro» Φερνάντεθ, ο νέος Γιαμάλ της «Masia»
On Field 28.07.25

«Dro» Φερνάντεθ, ο νέος Γιαμάλ της «Masia»

Ο Πέδρο «Dro» Φερνάντεθ ήταν ένα από τα νέα πρόσωπα της Μπαρτσελόνα στην περιοδεία της Ασίας, που αναμένεται να λάμψει τα επόμενα χρόνια.

Βιδιάνος Ρούσσος
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Απόρρητο