LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

Πατάτες και φακές

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.