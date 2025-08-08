Πνευμονίδης στο In: «Αισθάνομαι πολύ καλά, με έχει βοηθήσει η ομάδα» (vid)
Ο Σταύρος Πνευμονίδης μίλησε στο In για τις εμφανίσεις του στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο τελευταίο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους. Ένα ακόμα παιχνίδι στη φετινή προετοιμασία της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, που ήταν πρωταγωνιστής ο Σταύρος Πνευμονίδης.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός σκόραρε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού και είχε το σουτ πριν σκοράρει ο Στρεφέτσα για το 2-0. Ο 19χρονος μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης μίλησε αποκλειστικά στο In για τις εμφανίσεις του στα φιλικά που έχει δώσει η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται στην «ερυθρόλευκη» προετοιμασία.
«Ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση της προετοιμασίας. Είχαμε, πιστεύω, καλές αποδόσεις σαν ομάδα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι ζητάει ο προπονητής και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Πνευμονίδης στο In και πρόσθεσε: «Αισθάνομαι πολύ καλά, σίγουρα. Με έχει βοηθήσει πολύ και η ομάδα γιατί το κλίμα είναι πολύ δυνατό και βοηθάει να αποδίδει και να φαίνεται στο γήπεδο αυτό».
«Είμαστε σε καλό στάδιο»
Για την εξαιρετική εικόνα που έδειξε η ομάδα στα έξι φιλικά που έδωσε στην Ολλανδία και για το επίπεδο που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, ενόψει της νέας σεζόν: «Ε, σίγουρα ό,τι και να γίνει είναι φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Παρ’ όλα αυτά, δεν παύουν να σημαίνουν κάτι για μένα. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό στάδιο και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε», κατέληξε.
