Ολυμπιακός: Η τελευταία προπόνηση πριν το σπουδαίο φιλικό με τη Νάπολι (pics)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σπουδαίο φιλικό που θα δώσει επί ιταλικού εδάφους, αύριο Πέμπτη (14/8, 19:00), με αντίπαλο την πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προπονήθηκαν σήμερα (13/8) επί ιταλικού εδάφους και πλέον είναι πανέτοιμοι για το μεγάλο ραντεβού με τους «παρτενοπέι». Ο Μεντιλίμπαρ δοκίμασε σχήματα και συνδυασμούς, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και στην αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια.

Στόχος των νταμπλούχων Ελλάδας είναι να συνεχίσουν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας, καθώς στα επτά πρώτα παιχνίδια έχουν παρουσιάσει άριστη αγωνιστική εικόνα, ενώ το ρεκόρ τους έχει ανέλθει σε έξι νίκες και μία ισοπαλία, με τους Πειραιώτες να μην έχουν ηττηθεί σε καμία αναμέτρηση.

Δείτε φωτογραφίες από την προπόνηση του Ολυμπιακού: