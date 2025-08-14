Νάπολι – Ολυμπιακός: Σπουδαίο φιλικό επιπέδου… Champions League για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός έχει ταξιδέψει στην Ιταλία και απόψε (19:00, Cosmote Sport 3) δίνει ένα σπουδαίο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια της Serie A, Νάπολι. Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με την ομάδα του Αντόνιο Κόντε, δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ίντερ και εννιά πριν από την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη.

Η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη Ισέρνια και στο ανακαινισμένο στάδιό της ονόματι «Lancellotta», αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους Πειραιώτες να… μετρήσουν τις δυνάμεις κόντρα σε έναν αντίπαλο κορυφαίου επιπέδου, που αγωνίζεται στο Champions League.

Αυτό θα είναι το 8ο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και το πιο δυνατό, με τους Πειραιώτες να έχουν έξι νίκες κόντρα σε Μπρέντα, Νόριτς, Άλκμααρ, Ντεν Χάαγκ, Αλ Τααβόν και Ουνιόν Βερολίνου, μαζί με μία ισοπαλία κόντρα στη Χέρενφεϊν.

Πριν από μια βδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο ο Ολυμπιακός έδωσε το τελευταίο του φιλικό πριν τη Νάπολι, κόντρα στην Ουνιόν στο Βερολίνο, επικρατώντας με 1-0 με εκπληκτικό τέρμα του Τσικίνιο.

Η μοναδική απουσία που έχει ο Ολυμπιακός

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Μεντιλίμπαρ έχει μία μόνο απουσία, αυτή του τραυματία Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και «τρέχει» για να προλάβει την πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον Asteras AKTOR.

Όπως όλα δείχνουν, ο Βάσκος τεχνικός θα παίξει με δύο διαφορετικές ενδεκάδες στα φιλικά με Νάπολι και Ίντερ, όπως ακριβώς έχει κάνει και στις προηγούμενες φιλικές αναμετρήσεις της ομάδας. Για τη Νάπολι το αποψινό φιλικό αποτελεί την πρόβα τζενεράλε λίγες μέρες πριν την έναρξη της Serie A και την πρεμιέρα κόντρα στη Σασουόλο.

Εκτός δράσης παραμένει ο τραυματίας αμυντικός της Μποντζόρνο, αμφίβολη η συμμετοχή του Μπόκεμα για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε.