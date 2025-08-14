Ολυμπιακός: Ντεμπούτο της πρώτης φανέλας στο φιλικό με τη Νάπολι

Φιλικό επιπέδου Champions League δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει τη Νάπολι (14/8, 19:00), στην Ιταλία, σε ένα ματς που οι Πειραιώτες θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και οι «παρτενοπέι» θα κάνουν τη δική τους πρόβα τζενεράλε ενόψει της πρεμιέρας της Serie A.

Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media, οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φορέσουν απόψε για πρώτη φορά την εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

🔴⚪😍 Ντεμπούτο σήμερα για την ερυθρόλευκη φανέλα της σεζόν 2025/26! pic.twitter.com/URGN43NNU1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός δύο μέρες μετά τη φιλική αναμέτρηση με τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε θα κοντραριστεί και με τη φιναλίστ του περσινού Champions League, Ίντερ, που επίσης θα αγωνιστεί και φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και θα είναι ένα πολύ σημαντικό τεστ για την ομάδα των νταμπλούχων Ελλάδας.

Και όλα αυτά μια βδομάδα πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν για τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη.