Ολυμπιακός: Καρεμπέ και Κοβάτσεβιτς τα είπαν με τον Κόντε (pic)

Ο Ολυμπιακός τίθεται σε λίγο αντιμέτωπος με τη Νάπολι στην πόλη Ισέρνια και στο ανακαινισμένο στάδιό της, το «Lancellotta».

Το παιχνίδι θα είναι sold out με περισσότερο από 7.000 να έχει κλείσει την θέση του για να παρακολουθήσει ένα ματς που θα μπορούσε να είναι μία «μάχη» για την League Phase του Champions League.

Λίγη ώρα πριν από την σέντρα ο Κριστιάν Καρεμπέ και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς τα είπαν για αρκετή ώρα με τον Αντόνιο Κόντε σε φιλικό κλίμα.

Για τη Νάπολι το αποψινό φιλικό αποτελεί την πρόβα τζενεράλε λίγες μέρες πριν την έναρξη της Serie A και την πρεμιέρα κόντρα στη Σασουόλο.

Για τον Ολυμπιακό ακολουθεί το φιλικό με την Ίντερ στις 16 Αυγούστου και σε μία εβδομάδα η έναρξη της Super League, με τους ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει διαθέσιμο για τα δύο τελευταία φιλικά της προετοιμασίας τον Ζέλσον Μάρτινς.

Δείτε την φωτογραφία με το τετ α τετ των Καρεμπέ, Κοβάσεβιτς και Κόντε