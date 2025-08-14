Ο Κριστιάν Καρεμπέ μίλησε πριν από τη σέντρα της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Νάπολι στο ιταλικό Sky Sports και αναφέρθηκε τόσο σε αυτό το ματς, όσο και σε αυτό που ακολουθεί με αντίπαλο την Ίντερ.

Ο στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού ανέφερε πως οι Πειραιώτες είναι στην Ιταλία προκειμένου να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια τους στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Καρεμπέ:

«Είμαστε εδώ για να προετοιμαστούμε για το Champions League. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε.

Συζητήσαμε (σ.σ με τον Κόντε) την εποχή που ήμασταν παίκτες, όταν το ποδόσφαιρο ήταν σπουδαίο. Ελπίζουμε να μπορέσει να επιστρέψει σε αυτό. Είναι πολύ χαρούμενος που είναι προπονητής της Νάπολι, αγαπά το παιχνίδι και έχει πάθος γι’ αυτό.

Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το παρελθόν με το παρόν. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, αλλά εργάζεται σκληρά», τόνισε ο Γάλλος θρύλος.