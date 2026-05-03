«Nice Fish»: Από το θεατρικό σανίδι στη μεγάλη οθόνη με την υπογραφή του Μαρκ Ράιλανς

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και Olivier, Μαρκ Ράιλανς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει και να πραγματοποιήσει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη με το φιλόδοξο «Nice Fish».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Palisades Park Pictures Ταμάρα Μπιρκέμο, θα παρουσιάσει το έργο στην επερχόμενη κινηματογραφική αγορά των Καννών ενώ η CAA Media Finance θα εκπροσωπήσει τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

«Nice Fish»: Από το θέατρο στη μεγάλη οθόνη

Το «Nice Fish» ξεκίνησε αρχικά ως μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση, κερδίζοντας αργότερα μια υποψηφιότητα για Βραβείο Olivier.

Είναι βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία του Ράιλανς με τον Αμερικανό ποιητή Λούις Τζένκινς, ο οποίος έχει γράψει πάνω από 600 πεζά ποιήματα.

Πολλά από αυτά αξιοποιήθηκαν για το σενάριο της ταινίας, το οποίο συνυπογράφουν οι δύο πρωταγωνιστές.

«Με την ελπίδα να αναζωπυρώσουν τη σχέση τους, δύο παιδικοί φίλοι, ο Ron και o Erik, βγαίνουν για ψάρεμα στον πάγο την τελευταία ημέρα της σεζόν», όπως αναφέρεται στην περιγραφή της ταινίας και συνεχίζεται:

«Ωστόσο, ανακαλύπτουν ότι τώρα, ως ενήλικες, η συντροφικότητά τους βρίσκεται σε «λεπτό πάγο» που ραγίζει εύκολα. Ο ένας συμπεριφέρεται σαν παιδί και ο άλλος είναι υπερβολικά σοβαρός.

Η φαντασία και η λογική συγκρούονται.

Με τη βοήθεια τριών μυστηριωδών γυναικών που συναντούν καθώς προχωρούν πάνω στον πάγο, θα καταφέρουν ο Ron και ο Έrik να επανασυνδεθούν και να απολαύσουν μια νέα φιλία;

Και το κυριότερο, θα καταφέρουν να πιάσουν εκείνο το θρυλικό, γιγάντιο ψάρι, καθώς ο πάγος αρχίζει να λιώνει;».

Μαρκ Ράιλανς: Τι δηλώνει για την ταινία

«Μεγάλωσα στα μεσοδυτικά των ΗΠΑ και αργότερα έχτισα την καριέρα μου ως ηθοποιός στο Λονδίνο, αλλά η επιστροφή μου στη Μινεσότα με επανασύνδεσε με το φως, το κρύο και την ιδιαίτερη κουλτούρα της Μινεσότα και του Ουισκόνσιν», δήλωσε ο Ράιλανς.

«Ένα ταξίδι για ψάρεμα στον πάγο και το έργο ενός τοπικού ποιητή ενέπνευσαν αυτό που εξελίχθηκε στο «Nice Fish», ένα θεατρικό έργο υποψήφιο για Βραβείο Olivier και πλέον την πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία ως σκηνοθέτης», σημείωσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία αποτελεί μια συμπαραγωγή των Water & Power Productions και Shakespeare Road Productions.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν ο Jörg Widmer στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο υποψήφιος για BAFTA μοντέρ Paul Watts, καθώς και η April Lasky στον σχεδιασμό παραγωγής.