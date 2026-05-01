Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί Little Saint James στην Καραϊβική, ο Τζέφρι Έπσταϊν κατασκεύασε ένα κτήριο που ο ίδιος αποκαλούσε «τζαμί», διακοσμημένο με αυθεντικά αντικείμενα από ιερούς τόπους του Ισλάμ. Μεταξύ αυτών, υφάσματα με κεντημένα εδάφια από το Κοράνι, προερχόμενα από την Καάμπα, πλακάκια από τζαμί στο Ουζμπεκιστάν, και ένας χρυσός θόλος που αναπαριστούσε την αρχιτεκτονική της αρχαίας Συρίας.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνδύαζε δύο εμμονές: τη συλλογή σπάνιων ισλαμικών αντικειμένων και τη διεύρυνση του κύκλου ισχυρών επιχειρηματικών και πολιτικών επαφών στη Μέση Ανατολή.

Η φωτογραφία του 2014

Μια φωτογραφία του 2014 δείχνει τον Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με τον Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλάιμ, εξέχον στέλεχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να θαυμάζουν ένα ύφασμα από την Καάμπα απλωμένο στο πάτωμα του διαμερίσματός του στη Νέα Υόρκη. Ο Σουλάιμ, όπως και άλλοι στον κύκλο του Έπσταϊν, υπέστη τις συνέπειες: αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία της DP World, εταιρείας λιμένων του Ντουμπάι.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς ο Έπσταϊν συνδύαζε την επιθυμία για δικτύωση και την αγάπη του για την τέχνη, με λεπτομέρειες για τη δημιουργία του κτηρίου και τις κινήσεις του στη Μέση Ανατολή.

Η κατασκευή του «τζαμιού»

Το κτήριο με τις μπλε και λευκές ρίγες και τον χρυσό θόλο έχει περιγραφεί ως μουσική αίθουσα, παρεκκλήσι, κιόσκι ή ακόμη και «αποκρυφιστικός ναός». Ωστόσο, επιστολές και συνεντεύξεις καλλιτεχνών δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν το αποκαλούσε «τζαμί».

Η εμμονή του με την ισλαμική αρχιτεκτονική ήταν γνωστή: το 2003 δήλωνε στο Vanity Fair ότι κατείχε «το μεγαλύτερο περσικό χαλί που έχετε δει ποτέ σε ιδιωτικό σπίτι – μάλλον από τζαμί».

Το 2011 ζήτησε αυθεντικά πλακάκια από το Ουζμπεκιστάν για τους εσωτερικούς τοίχους, ενώ προσέλαβε τον Ρουμάνο καλλιτέχνη Ίον Νικόλα για να δημιουργήσει σχέδια εμπνευσμένα από αρχαία μεσανατολικά τζαμιά, συμπεριλαμβανομένου του χαμάμ Yalbugah στο Χαλέπι της Συρίας. Ζήτησε ακόμη αντικατάσταση της λέξης «Θεός» με τα αρχικά του, «J» και «E».

Αρχικά είχε προτείνει ένα «χαμάμ» με ισλαμικούς κήπους, αλλά τελικά στράφηκε σε μια αίθουσα που ονόμασε 5 Palms, προσθέτοντας στοιχεία από αρχαία μεσανατολικά τζαμιά και μουσική αίθουσα.

Διπλωματικές επαφές

Γύρω στο 2010, συνεργάστηκε με τον Νορβηγό διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, ο οποίος τον βοήθησε στην κατασκευή του «τζαμιού» και στην επέκταση του επιχειρηματικού του δικτύου. Η Σαουδική Αραβία αποτέλεσε βασικό σημείο των συζητήσεων, με επίκεντρο τον τότε αναπληρωτή διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Μέσω του Ροντ-Λάρσεν, ο Τζέφρι Έπσταϊν γνώρισε τον Ρααφάτ Αλ-Σαμπάχ και την βοηθό του Αζίζα Αλ Αχμαντί. Στόχος του ήταν να κερδίσει την προσοχή του πρίγκιπα και να προτείνει οικονομικές ιδέες, όπως τη δημιουργία νέου νομίσματος για μουσουλμάνους, το «σαρία».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, και ο Τζέφρι Έπσταϊν φωτογραφήθηκε με τον πρίγκιπα – φωτογραφίες που αργότερα εκτέθηκαν στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Τα ιερά αντικείμενα και η Kiswa

Το 2017, οργανώθηκε αποστολή σκηνών και υφασμάτων από τη Σαουδική Αραβία στο νησί. Ανάμεσα στα αντικείμενα υπήρχαν τρία αυθεντικά κομμάτια από την Καάμπα:

Ένα ύφασμα που χρησιμοποιούνταν μέσα στην Καάμπα

Ένα Kiswa, που κάλυπτε εξωτερικά το ιερό

Ένα τρίτο από το ίδιο ειδικό εργαστήριο/εργοστάσιο στη Μέκκα

Η Αλ Αχμαντί περιέγραψε στον Έπσταϊν τη θρησκευτική σημασία: «Το μαύρο κομμάτι το έχουν αγγίξει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια μουσουλμάνοι διαφορετικών δογμάτων… αφήνοντας τις προσευχές, τις επιθυμίες, τα δάκρυα και τις ελπίδες τους».

Πλακάκια και χρυσός θόλος ολοκλήρωναν τη διακόσμηση του «τζαμιού», μαζί με υφάσματα από άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Καταστροφές και πτώση

Το 2017, ο τυφώνας Μαρία προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα που βρίσκονταν στο «τζαμί». Παράλληλα, οι σχέσεις με τον πρίγκιπα επιδεινώθηκαν. Μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, ο Τζέφρι Έπσταϊν σχολίασε την υπόθεση στον Ροντ-Λάρσεν.

Οι αποκαλύψεις για μυστικές συμφωνίες του 2008 οδήγησαν στη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019. Τον Αύγουστο, μετέφερε την ιδιοκτησία του νησιού σε ιδιωτικό trust και δύο μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός στη φυλακή του Μανχάταν, έχοντας κρεμαστεί.

*Με πληροφορίες από: The New York Times