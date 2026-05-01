Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01 Μαΐου 2026, 06:02

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Στο ιδιωτικό του νησί Little Saint James στην Καραϊβική, ο Τζέφρι Έπσταϊν κατασκεύασε ένα κτήριο που ο ίδιος αποκαλούσε «τζαμί», διακοσμημένο με αυθεντικά αντικείμενα από ιερούς τόπους του Ισλάμ. Μεταξύ αυτών, υφάσματα με κεντημένα εδάφια από το Κοράνι, προερχόμενα από την Καάμπα, πλακάκια από τζαμί στο Ουζμπεκιστάν, και ένας χρυσός θόλος που αναπαριστούσε την αρχιτεκτονική της αρχαίας Συρίας.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνδύαζε δύο εμμονές: τη συλλογή σπάνιων ισλαμικών αντικειμένων και τη διεύρυνση του κύκλου ισχυρών επιχειρηματικών και πολιτικών επαφών στη Μέση Ανατολή.

Η φωτογραφία του 2014

Μια φωτογραφία του 2014 δείχνει τον Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με τον Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλάιμ, εξέχον στέλεχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να θαυμάζουν ένα ύφασμα από την Καάμπα απλωμένο στο πάτωμα του διαμερίσματός του στη Νέα Υόρκη. Ο Σουλάιμ, όπως και άλλοι στον κύκλο του Έπσταϊν, υπέστη τις συνέπειες: αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την ηγεσία της DP World, εταιρείας λιμένων του Ντουμπάι.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν πώς ο Έπσταϊν συνδύαζε την επιθυμία για δικτύωση και την αγάπη του για την τέχνη, με λεπτομέρειες για τη δημιουργία του κτηρίου και τις κινήσεις του στη Μέση Ανατολή.

Η κατασκευή του «τζαμιού»

Το κτήριο με τις μπλε και λευκές ρίγες και τον χρυσό θόλο έχει περιγραφεί ως μουσική αίθουσα, παρεκκλήσι, κιόσκι ή ακόμη και «αποκρυφιστικός ναός». Ωστόσο, επιστολές και συνεντεύξεις καλλιτεχνών δείχνουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν το αποκαλούσε «τζαμί».

Η εμμονή του με την ισλαμική αρχιτεκτονική ήταν γνωστή: το 2003 δήλωνε στο Vanity Fair ότι κατείχε «το μεγαλύτερο περσικό χαλί που έχετε δει ποτέ σε ιδιωτικό σπίτι – μάλλον από τζαμί».

Ο Έπσταϊν και ο επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σουλτάν Αχμέντ μπιν Σουλαγέμ, σε φωτογραφία του 2014 που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κοιτάζουν μια ταπισερί από την Κάαμπα, τον ιερότερο τόπο του Ισλάμ, στο αρχοντικό του κ. Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη.

Το 2011 ζήτησε αυθεντικά πλακάκια από το Ουζμπεκιστάν για τους εσωτερικούς τοίχους, ενώ προσέλαβε τον Ρουμάνο καλλιτέχνη Ίον Νικόλα για να δημιουργήσει σχέδια εμπνευσμένα από αρχαία μεσανατολικά τζαμιά, συμπεριλαμβανομένου του χαμάμ Yalbugah στο Χαλέπι της Συρίας. Ζήτησε ακόμη αντικατάσταση της λέξης «Θεός» με τα αρχικά του, «J» και «E».

Αρχικά είχε προτείνει ένα «χαμάμ» με ισλαμικούς κήπους, αλλά τελικά στράφηκε σε μια αίθουσα που ονόμασε 5 Palms, προσθέτοντας στοιχεία από αρχαία μεσανατολικά τζαμιά και μουσική αίθουσα.

Διπλωματικές επαφές

Γύρω στο 2010, συνεργάστηκε με τον Νορβηγό διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν, ο οποίος τον βοήθησε στην κατασκευή του «τζαμιού» και στην επέκταση του επιχειρηματικού του δικτύου. Η Σαουδική Αραβία αποτέλεσε βασικό σημείο των συζητήσεων, με επίκεντρο τον τότε αναπληρωτή διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Μέσω του Ροντ-Λάρσεν, ο Τζέφρι Έπσταϊν γνώρισε τον Ρααφάτ Αλ-Σαμπάχ και την βοηθό του Αζίζα Αλ Αχμαντί. Στόχος του ήταν να κερδίσει την προσοχή του πρίγκιπα και να προτείνει οικονομικές ιδέες, όπως τη δημιουργία νέου νομίσματος για μουσουλμάνους, το «σαρία».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε, και ο Τζέφρι Έπσταϊν φωτογραφήθηκε με τον πρίγκιπα – φωτογραφίες που αργότερα εκτέθηκαν στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Τα ιερά αντικείμενα και η Kiswa

Το 2017, οργανώθηκε αποστολή σκηνών και υφασμάτων από τη Σαουδική Αραβία στο νησί. Ανάμεσα στα αντικείμενα υπήρχαν τρία αυθεντικά κομμάτια από την Καάμπα:

  • Ένα ύφασμα που χρησιμοποιούνταν μέσα στην Καάμπα
  • Ένα Kiswa, που κάλυπτε εξωτερικά το ιερό
  • Ένα τρίτο από το ίδιο ειδικό εργαστήριο/εργοστάσιο στη Μέκκα
Μία από τις ταπισερί από την Κάαμπα που είχαν σταλεί στον κ. Έπσταϊν.

Η Αλ Αχμαντί περιέγραψε στον Έπσταϊν τη θρησκευτική σημασία: «Το μαύρο κομμάτι το έχουν αγγίξει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια μουσουλμάνοι διαφορετικών δογμάτων… αφήνοντας τις προσευχές, τις επιθυμίες, τα δάκρυα και τις ελπίδες τους».

Πλακάκια και χρυσός θόλος ολοκλήρωναν τη διακόσμηση του «τζαμιού», μαζί με υφάσματα από άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Καταστροφές και πτώση

Το 2017, ο τυφώνας Μαρία προκάλεσε φθορές σε αντικείμενα που βρίσκονταν στο «τζαμί». Παράλληλα, οι σχέσεις με τον πρίγκιπα επιδεινώθηκαν. Μετά τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, ο Τζέφρι Έπσταϊν σχολίασε την υπόθεση στον Ροντ-Λάρσεν.

Οι αποκαλύψεις για μυστικές συμφωνίες του 2008 οδήγησαν στη σύλληψή του τον Ιούλιο του 2019. Τον Αύγουστο, μετέφερε την ιδιοκτησία του νησιού σε ιδιωτικό trust και δύο μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρός στη φυλακή του Μανχάταν, έχοντας κρεμαστεί.

*Με πληροφορίες από: The New York Times 

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Οι Άφλεκ και Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς
Χωρίς αυτόν τα όνειρά μας δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί - Οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον «υποκλίθηκαν» στον Ρόμπιν Γουίλιαμς

Περίπου 30 χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο Good Will Hunting, που χάρισε σε όλους από ένα Όσκαρ, οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον είπαν ξανά «ευχαριστώ» Ρόμπιν Γουίλιαμς

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ενώνει (κινηματογραφικές) δυνάμεις με τον Χόπκινς
«A Visit to Grandpa’s» - Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς σερβίρει, φορώντας ένα φλοράλ φόρεμα

Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Άντονι Χόπκινς στην ταινία «A Visit to Grandpa’s», η οποία ακολουθεί ένα μικρό αγόρι που εξερευνά την ατίθαση πλευρά της ζωής,

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» - Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι του Χόλιγουντ αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount - Warner Bros

Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του
O Πέτερ Μαγιάρ θα παρευρεθεί σε πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για την άνοδο του στην εξουσία σε φεστιβάλ της Ιταλίας

O Πέτερ Μαγιάρ, νυν πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και άλλοτε πιστός αξιωματούχος της κυβέρνησης του ακροδεξιού Βίκτορ Όρμπαν, θα παρευρεθεί στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ριβιέρας.

Ο Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028
Πιο αργά κι από την επανάληψη - Ο νέος Τζέιμς Μποντ δεν θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2028

Χωρίς να έχουν βγει τον ηθοποιό που θα αντικαταστήσει τον Ντάνιελ Κρεγκ και χωρίς τελικό σενάριο, ο Τζέιμς Μποντ δεν πρόκειται να επιστρέψει πριν την άνοιξη του 2028

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

