Σημαντική είδηση:
29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Στραγγαλισμένες γυναίκες και βιασμένοι νεαροί άνδρες: Οι εφιαλτικές καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν
Κρυφές ταφές & ναρκωτικά 29 Απριλίου 2026, 14:00

Νέες καταγγελίες για το ράντσο του Έπσταϊν μιλούν για ναρκωμένους και βιασμένους νεαρούς άνδρες, αλλά και για γυναίκες που στραγγαλίστηκαν και θάφτηκαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Ένα απομονωμένο ράντσο στο Νέο Μεξικό, χιλιάδες στρέμματα μακριά από τα βλέμματα του κόσμου, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από νέες καταγγελίες και μαρτυρίες που περιγράφουν ένα σκοτεινό σκηνικό συστηματικής κακοποίησης. Οι αρχές ερευνούν ξανά την υπόθεση, ενώ όσα αποκαλύπτονται για το παρελθόν της ιδιοκτησίας του καταδικασμένου μαστροπού και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν προκαλούν ανατριχίλα.

Καταγγελίες για ναρκωμένα θύματα και ομαδικούς βιασμούς

Πολλοί νεαροί άνδρες φέρεται να ναρκώθηκαν και να βιάστηκαν στο απομονωμένο ράντσο Zorro του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με νέους ισχυρισμούς, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν παλαιότερες καταγγελίες κακοποίησης.

Η Δημοκρατική βουλευτής του Νέου Μεξικού Μελάνι Στάνσμπερι, που μάχεται για τη δικαίωση των επιζώντων, δήλωσε ότι ένα φερόμενο θύμα υποστήριξε πως είχε προσκληθεί σε πάρτι στο ράντσο των 7.500 στρεμμάτων, όπου –όπως κατήγγειλε– του χορηγήθηκαν ναρκωτικά και στη συνέχεια βιάστηκε.

Στο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «60 Minutes Australia», η Στάνσμπερι ανέφερε ότι ο άνδρας περιέγραψε πως «πολλοί νεαροί άνδρες… βιάζονταν στο ράντσο μπροστά του, αφού πρώτα είχαν ναρκωθεί».

«Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ ήταν κατά συρροή κακοποιητές· πραγματικά ήταν υπερ-θηρευτές και έτσι ζούσαν τη ζωή τους», πρόσθεσε.

Ντοκιμαντέρ και επανεκκίνηση της έρευνας

Οι συγκλονιστικές αυτές μαρτυρίες παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε την Κυριακή, την ώρα που οι αρχές του Νέου Μεξικού προχωρούν στην επανεκκίνηση της έρευνας για καταγγελίες κακοποίησης στο συγκρότημα.

Οι αρχές επιχειρούν πλέον να διαπιστώσουν πόσες γυναίκες και κορίτσια από την ευρύτερη περιοχή κακοποιήθηκαν στο ράντσο, καθώς αρκετοί κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε νέες καταγγελίες. Μέχρι σήμερα, ήταν γνωστή μόνο μία περίπτωση θύματος από την ίδια την πολιτεία.

Ωστόσο, η πολιτειακή εκπρόσωπος Μαριάννα Ανάγια, που συνυπέγραψε τη σύσταση της Επιτροπής Αλήθειας για την υπόθεση Έπσταϊν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ομάδα έχει έρθει σε επαφή με αρκετούς ντόπιους που πλέον ισχυρίζονται ότι κακοποιήθηκαν επίσης στο ράντσο.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε δεχτεί επικοινωνία από φερόμενα θύματα της περιοχής», δήλωσε στο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που η επιτροπή αναγνωρίζει επαφή με κατοίκους που λένε ότι κακοποιήθηκαν στο ράντσο κατά τη διάρκεια των περίπου 25 ετών που ο Έπσταϊν κατείχε την ιδιοκτησία.

Η Επιτροπή Αλήθειας συνεργάζεται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Νέου Μεξικού, με στόχο να βοηθήσει επιζώντες που ενδέχεται να έχουν βάσιμες ποινικές υποθέσεις να στραφούν νομικά κατά συνεργών του Έπσταϊν.

Zorro Ranch, REUTERS/Drone Base/File Photo

Καταγγελίες για ταφή δύο κοριτσιών

Οι αποκαλύψεις εντάθηκαν μετά την επαναφορά της έρευνας τον Φεβρουάριο για υποθέσεις διακίνησης ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση στο ράντσο, με αφορμή τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ισχυρισμοί ότι ο Έπσταϊν είχε θάψει τα σώματα δύο κοριτσιών σε λόφους κοντά στην ιδιοκτησία.

Η πληροφορία αυτή, που φέρεται να προήλθε από πρώην εργαζόμενο του ράντσο, υποστήριζε ότι «δύο αλλοδαπές κοπέλες» είχαν ταφεί στην περιοχή, αφού πέθαναν «από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια βίαιου φετιχιστικού σεξ».

Η αναφορά προς το FBI φαίνεται ότι δεν διερευνήθηκε ποτέ, ενώ η πολιτεία του Νέου Μεξικού είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο το 2019, έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εισαγγελέων στη Νέα Υόρκη.

Η μαρτυρία της Τσόντεϊ Ντέιβις

Η Τσόντεϊ Ντέιβις, η οποία έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την κακοποίηση που υπέστη στο ράντσο, περιέγραψε την εμπειρία της στο «60 Minutes Australia».

«Το Zorro Ranch ήταν ίσως το πιο ανατριχιαστικό μέρος: τεράστιο, σιωπηλό και κυριολεκτικά στη μέση του πουθενά, με μίλια ολόκληρα βουνών και χώματος», είπε.

Στη συνέχεια περιέγραψε ότι είχε ακούσει για άλλα θύματα που «ξύπναγαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με μια γυναίκα γιατρό από πάνω τους, νιώθοντας ότι ίσως είχε πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία».

Η Ντέιβις, που δηλώνει ότι κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν μεταξύ 2001 και 2005, ανέφερε ότι παραμένει στοιχειωμένη από την εμπειρία της στο απομονωμένο ράντσο, όπου –όπως είπε– όσο δυνατά κι αν φώναζες, κανείς δεν μπορούσε να σε ακούσει.

Όπως είπε, περνούσε πολύ χρόνο στο δωμάτιό της «σαν ποντίκι σε παγίδα, περιμένοντας ένα χτύπημα στην πόρτα και κάποιον να της πει “ο Τζέφρι είναι έτοιμος για το μασάζ του τώρα”», εξηγώντας ότι αυτό σήμαινε βιασμό.

«Το τέλειο μωρό» και οι άγνωστες διαστάσεις της υπόθεσης

Η ίδια ανέφερε ότι θυμάται συζητήσεις για «τη δημιουργία του τέλειου μωρού» και για ένα είδος «κυνηγιού» με στόχο την εξεύρεση του «ιδανικού γενετικού υλικού».

Σε συνέντευξή της στο CBS News το 2019 είχε δηλώσει ότι έβλεπε συχνά «τυχαίες νεαρές γυναίκες, κάποιες μοντέλα και άλλες», χωρίς να γνωρίζει αν κακοποιούνταν.

Η Μαρία Χοσέ Ροντρίγκες Κάντιθ, επικεφαλής του οργανισμού Solace Sexual Assault Services στη Σάντα Φε —του μοναδικού κέντρου υποστήριξης θυμάτων στην περιοχή— είχε δηλώσει το 2019 ότι περίπου 45 άτομα είχαν απευθυνθεί στο κέντρο για πληροφορίες, θεραπεία και άλλες υπηρεσίες σε σχέση με καταγγελίες κακοποίησης στο ράντσο.

Εκτίμησε ότι μεταξύ του ενός τετάρτου και του μισού αυτών των περιπτώσεων αφορούσαν γυναίκες που δήλωναν ότι είχαν κακοποιηθεί εκεί, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν τηρούνταν αναλυτικά αρχεία.

*Με πληροφορίες από: The Independent 

Ταμείο Ανάκαμψης: Εκτός χρηματοδότησης μένουν ώριμα επενδυτικά έργα

Τι ρωτάμε περισσότερο τα chatbots για την υγεία μας;

Ιρανική πηγή ασφαλείας: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική τη βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Μετά την ακύρωση του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχισε να εμφανίζεται στα κοινωνικά δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του
Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein's Wall» εξερευνά τη ζωή και την καριέρα του θρυλικού μαέστρου και αναλύει τη στενή φιλία 53 ετών που τον συνέδεε με τον Άαρον Κόπλαντ.

Ισόβια στον ηθοποιό Nathan Chases His Horse του «Χορεύοντας με τους λύκους» για σεξουαλικές επιθέσεις
Ο Νέιθαν Λι, γνωστός ως Nathan Chasing His Horse, καταδικάστηκε σε ισόβια για κακοποίηση γυναικών και ανήλικων, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως «πνευματικός ηγέτης»

Χόλιγουντ: Διάσημοι ηθοποιοί αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount – Warner Bros
Η συμφωνία ανέμσα σε Paramount και Warner Bros χρειάζεται πλέον μόνο την έγκριση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού για να προχωρήσει

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Ρωσία: Χωρίς τεθωρακισμένα ή πυραύλους η φετινή παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης – Φόβος για ουκρανική επίθεση
Σε μικρότερη κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια παρέλαση στη Ρωσία στις 9 Μαΐου, που η Μόσχα τιμά τη νίκη της έναντι της Ναζιστικής Γερμανίας το 1945

Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου
Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

