02.02.2026
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
Ο κρυφός γιος, η «διασπορά» DNA, οι Ρωσίδες και ο Πούτιν: Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες της υπόθεσης Έπσταϊν
Ο κρυφός γιος, η «διασπορά» DNA, οι Ρωσίδες και ο Πούτιν: Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες της υπόθεσης Έπσταϊν

Αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως άγνωστες πτυχές της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν

Ένα άγνωστο έως σήμερα επεισόδιο από τη ζωή του Τζέφρι Έπσταϊν, του χρηματιστή που κατηγορήθηκε για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, έρχεται στο φως μέσα από τα νέα αρχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: σύμφωνα με μήνυμα της Σάρα Φέργκιουσον, ο καταδικασμένος παιδοβιαστής φέρεται να είχε αποκτήσει ένα παιδί.

Σύμφωνα με την Telegraph, η πρώην Δούκισσα της Υόρκης εμφανίζεται σε email του 2011 να συγχαίρει τον Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού», λίγο μετά την αποφυλάκισή του. Στο ίδιο μήνυμα του εκφράζει «αγάπη, φιλία και συγχαρητήρια», σημειώνοντας ότι την είδηση την έμαθε από «τον Δούκα» — αναφορά που εκτιμάται πως αφορά τον πρώην σύζυγό της, τον Πρίγκιπας Άντριου.

Ένα παιδί που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ

Παρότι κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι είχε παιδιά, η προσωπική του ζωή παραμένει σκοτεινή. Ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με εκατοντάδες γυναίκες, ενώ μετά τον θάνατό του περισσότεροι από 100 άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι είναι βιολογικοί του απόγονοι, διεκδικώντας μερίδιο της περιουσίας του.

Η τελευταία γνωστή σύντροφός του, η Καρίνα Σουλιάκ, είχε οριστεί ως βασική κληρονόμος της περιουσίας του — συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και του ιδιωτικού του νησιού — σε διαθήκη που τροποποιήθηκε λίγο πριν τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.

Τα emails της Φέργκιουσον και οι βασιλικές διασυνδέσεις

Σε δεύτερο μήνυμα, η Σάρα Φέργκιουσον εμφανίζεται εμφανώς πικραμένη, κατηγορώντας τον Έπσταϊν ότι «εξαφανίστηκε» αφού τη χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τον Άντριου. «Δεν ήξερα καν ότι αποκτούσες παιδί», γράφει, προσθέτοντας ότι της έγινε ξεκάθαρο πως η φιλία τους εξυπηρετούσε αποκλειστικά τη σχέση του με τον πρώην σύζυγό της.

Τα συγκεκριμένα emails περιλαμβάνονται στα περίπου 3 εκατομμύρια έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μαζί με 180.000 φωτογραφίες και 2.000 βίντεο. Στο υλικό, η Φέργκιουσον αναφέρεται επανειλημμένα, ενώ σε νεότερα έγγραφα φέρεται να προσφέρει στον Έπσταϊν και στο περιβάλλον του ιδιωτικές, VIP ξεναγήσεις στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο πρώην πρίγκιπας Άντριου διατηρούσε επαφές με τον Έπσταϊν τουλάχιστον έως το 2017 — επτά χρόνια αφότου είχε δηλώσει δημόσια ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του. Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται αναφορές σε προτάσεις του Έπσταϊν να τον φέρει σε επαφή με «όμορφες» νεαρές γυναίκες, ανάμεσά τους και μία 26χρονη Ρωσίδα με το όνομα Ιρίνα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προειδοποιήσει ότι τα αρχεία περιέχουν και αναληθείς ή εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ίδιες οι αρχές, το υλικό αποτυπώνει το εύρος των επαφών και της επιρροής που διατηρούσε ο Έπσταϊν μέχρι το τέλος της ζωής του.

YouTube thumbnail

Ήθελε να «διασπείρει» το DNA του

Yπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με εκτενή έρευνα των New York Times το 2019, ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε επί χρόνια εμμονή με ιδέες γενετικής «βελτίωσης» του ανθρώπινου είδους, συνδυάζοντας έννοιες γενετικής μηχανικής, τεχνητής νοημοσύνης και τρανσουμανισμού. Στόχος του, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε η εφημερίδα, ήταν να δημιουργήσει μια «ανώτερη» ανθρώπινη φυλή, χρησιμοποιώντας το δικό του DNA.

Μετά την καταδίκη του το 2008, φέρεται να σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το ράντσο του στο Νέο Μεξικό ως κέντρο αναπαραγωγής, όπου γυναίκες —σύμφωνα με τις περιγραφές— θα γονιμοποιούνταν με το σπέρμα του και θα γεννούσαν παιδιά. Το συγκεκριμένο ακίνητο, γνωστό ως Zorro Ranch, έχει συνδεθεί με καταγγελίες κακοποίησης νεαρών γυναικών και ανηλίκων. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε, πηγές αναφέρουν ότι ο ίδιος το παρουσίαζε σοβαρά σε επιστήμονες και επιχειρηματίες ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Παρά το σκοτεινό παρελθόν του, ο Έπσταϊν διατηρούσε στενές σχέσεις με εξέχοντες ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Μεταξύ όσων συμμετείχαν σε δείπνα, συνέδρια ή συζητήσεις που οργάνωνε περιλαμβάνεται και ο εκλιπών φυσικός Στίβεν Χόκινγκ. Ορισμένοι επιστήμονες τον αντιμετώπιζαν ως ευσεβή χρηματιστή, άλλοι όμως εξέφραζαν ανοιχτά αμφιβολίες για τη σοβαρότητα και τη συνοχή των ιδεών του.

Ο ίδιος χαρακτήριζε το ενδιαφέρον του «τρανσουμανιστικό», ωστόσο αρκετοί παρατηρητές το συνέκριναν με σύγχρονες εκδοχές της ευγονικής. Ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς, που τον είχε υπερασπιστεί στο παρελθόν, δήλωσε ότι τον σόκαρε η έλξη του Έπσταϊν προς τη γενετική χειραγώγηση, δεδομένων των ιστορικών συνειρμών με τα ναζιστικά προγράμματα ευγονικής.

Παράλληλα, σε πρόσφατο δημοσίευμα της Mirror αναφέρεται ότι σελίδες που φέρονται να προέρχονται από ημερολόγια ανώνυμου θύματος του Έπσταϊν περιλαμβάνουν εξαιρετικά σοκαριστικούς ισχυρισμούς. Σύμφωνα με αυτούς, ο χρηματιστής την είχε χρησιμοποιήσει ως «προσωπικό του εκκολαπτήριο» για να κυοφορήσει παιδί του, με τις καταγραφές —γραμμένες σε κώδικα και διακοσμημένες με κολάζ, υπερηχογραφήματα και κόκκινες πιτσιλιές— να περιγράφουν αποβολή αλλά και σκηνές που μοιάζουν με γέννα. Στα ίδια κείμενα κατονομάζονται τόσο η Γκισλέιν Μάξγουελ όσο και ο επενδυτής Λίον Μπλακ. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το νήμα Πούτιν

Στο ίδιο σύνολο εγγράφων εμφανίζεται και ένα ξεχωριστό νήμα αναφορών που επιχειρεί να συνδέσει τον Τζέφρι Έπσταϊν με κύκλους γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, στα αρχεία περιλαμβάνονται emails με ασαφείς αναφορές σε επαφές, σχεδιαζόμενα ταξίδια στη Ρωσία, αιτήματα για ρωσική βίζα και υποτιθέμενα «ραντεβού», χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν.

Στο υλικό καταγράφεται ότι το όνομα του Πούτιν εμφανίζεται σχεδόν 1.000 φορές και η Μόσχα περίπου 10.000 φορές, γεγονός που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο ο Έπσταϊν επικαλούνταν διαρκώς ισχυρούς παράγοντες για να ενισχύει το κύρος και την επιρροή του — όχι απαραίτητα πραγματικές σχέσεις.

YouTube thumbnail

Ορισμένα μηνύματα, κυρίως από την περίοδο 2010–2014, κάνουν λόγο για επιχειρηματικές «ευκαιρίες» στη Ρωσία και για ιδέες του Έπσταϊν σχετικά με τη συμβολή του στην «επανεφεύρεση» του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας. Κάποιες επαφές φέρονται να ματαιώθηκαν μετά διεθνείς εξελίξεις, όπως η κατάρριψη της πτήσης MH17 και η προσάρτηση της Κριμαίας.

Οι αμερικανικές αρχές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν συνιστούν αποδεικτικό στοιχείο εγκληματικής δραστηριότητας ή κρατικής εμπλοκής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται παρανομία ή γνώση των εγκλημάτων του Έπσταϊν, ενώ το υλικό καταγράφεται ως ενδεικτικό του δικτύου ισχυρισμών και επαφών που ο ίδιος καλλιεργούσε.

