Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Η διαθήκη του διαβόητου χρηματοδότη Τζέφφρι Έπσταϊν, η οποία συντάχθηκε μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, αποκαλύπτει ένα περίπλοκο δίκτυο σχέσεων και περιουσιακών στοιχείων.

Ο Έπσταϊν σχεδίαζε να αφήσει στη σύντροφό του Καρίνα Σουλιάκ 50 εκατομμύρια δολάρια, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων, το περίφημο «νησί των παιδεραστών» Little Saint James και το σπίτι του στη Νέα Υόρκη.

Η διαθήκη, που υπεγράφη από τον δικηγόρο του Ντάρεν Ίντικ, αντικατοπτρίζει τις τελευταίες του επιθυμίες πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του στη φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Karyna Shuliak, Epsteins last girlfriend and the last one to speak to him before his death, was the Zorro Ranch Manager. Email from 2013.👇Epstein put her through school to become a Dentist. Photos from Epsteins properties had odd rooms either Dental chair and equipment. What… https://t.co/DGKaRoye3S pic.twitter.com/ZaQz7330Fw — Over the Target (@overtargets) January 31, 2026

Η περιουσία και οι δικαιούχοι

Η συνολική περιουσία του Έπσταϊν εκτιμάται στα 288 εκατομμύρια δολάρια και περιλάμβανε ακίνητα σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αν και αρχικά προοριζόταν να διανεμηθεί σε τουλάχιστον 44 δικαιούχους, τελικά μεταβιβάστηκε σε ένα καταπίστευμα.

Από εκεί, τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την αποζημίωση θυμάτων, την πληρωμή φόρων και νομικών εξόδων.

Σήμερα, απομένουν περίπου 127 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική περιουσία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Ο δικηγόρος του Έπσταϊν επρόκειτο να λάβει 50 εκατομμύρια δολάρια, ενώ 25 εκατομμύρια δολάρια προορίζονταν για τον λογιστή του, Ρίτσαρντ Καν.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, μακροχρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν και φυλακισμένη για 20 χρόνια για σεξουαλική διακίνηση, ήταν να λάβει 10 εκατομμύρια δολάρια.

Ο αδελφός του Έπσταϊν, Μαρκ, και ο πιλότος του Λάρι Βισόσκι ήταν επίσης ανάμεσα στους δικαιούχους.

Η σχέση με την Καρίνα Σουλιάκ

Η Καρίνα Σουλιάκ, η οποία κατάγεται από το Μινσκ της Λευκορωσίας, φέρεται να είχε σχέση με τον Έπσταϊν για περίπου οκτώ έως δέκα χρόνια.

EXCLUSIVE – PICTURED: Jeffrey Epstein’s last girlfriend Karyna Shuliak is seen for first time since DOJ ruled pedophile’s 2019 jail death a suicide – the same week his client Leon Black is accused of raping a 16-year-old with Down syndrome https://t.co/WqeR0y8x3Z pic.twitter.com/zHwaUGiTiw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 31, 2023

Η ίδια πιστεύεται ότι έφτασε στις ΗΠΑ το 2009 και παντρεύτηκε την συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Τζένιφερ Κάλιν, πριν ξεκινήσει τη ρομαντική της σχέση με τον χρηματοδότη. Η Σουλιάκ απέκτησε το παρατσούκλι «η επιθεωρήτρια» λόγω της εμμονικής της παρακολούθησης του Έπσταϊν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Η ίδια ήταν η τελευταία που μίλησε μαζί του στο τηλέφωνο πριν από την αυτοκτονία του και τον επισκέφθηκε προσωπικά 11 ημέρες πριν πεθάνει στο Metropolitan Correctional Center.

Επιπλέον, ήταν ανάμεσα στους επιβάτες του ιδιωτικού τζετ του Έπσταϊν όταν συνελήφθη τον Ιούλιο του 2019 στο Τέτερμπορο του Νιου Τζέρσεϊ κατά την επιστροφή του από το Παρίσι.

Η σχέση της με τον Έπσταϊν έγινε γνωστή μόνο λίγους μήνες μετά τον θάνατό του.

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, φέρεται ότι ο χρηματοδότης πλήρωνε για την ακριβή ιατρική περίθαλψη της μητέρας της και ενδέχεται να συνέβαλε στη χρηματοδότηση του πολυτελούς σπιτιού των γονιών της στο Μινσκ.

Epstein’s Zorro Ranch in New Mexico. This ranch was used as a research center for his organ harvesting operation as well as his “baby making farm” eugenics projects. https://t.co/kUWLVS70oC pic.twitter.com/q0FFszCrdg — Roy Drones Jr (@chiweethedog) January 31, 2026

Τα ακίνητα και τα πολύτιμα αντικείμενα

Η διαθήκη του Έπσταϊν αποκαλύπτει ότι σκόπευε να αφήσει στη Σουλιάκ αρκετά από τα πολυτελή περιουσιακά του στοιχεία.

Αυτά περιλάμβαναν το περιβόητο νησί Little Saint James, το κτήμα Zorro Ranch, το αρχοντικό του στη Νέα Υόρκη και ακίνητα στο Παρίσι και τη Φλόριντα.

Επιπλέον, το διαμαντένιο δαχτυλίδι 33 καρατίων με πλαίσιο από διαμάντια, συνοδευόταν από ένα χειρόγραφο μήνυμα που ανέφερε ότι προοριζόταν «σε σκέψη γάμου».

Η συγκεκριμένη πρόθεση υπογραμμίζει τη στενή και αμφιλεγόμενη σχέση μεταξύ του Έπσταϊν και της Σουλιάκ, η οποία συνδέθηκε με τη ζωή του μέχρι το τέλος του.

Αποκαλύψεις από τα αρχεία της φυλακής

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε πρόσφατα τρία εκατομμύρια έγγραφα από τους φακέλους του Έπσταϊν.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και ηλεκτρονικές αλληλογραφίες που αποκαλύπτουν σχέσεις και διασυνδέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες.

Μεταξύ των στοιχείων περιλαμβάνονται εικόνες που δείχνουν τον πρίγκιπα Άντριου να αλληλεπιδρά με γυναίκες υπό αμφισβητήσιμες συνθήκες.

Επίσης, μηνύματα της πρώην συζύγου του Άντριου, Σάρα Φέργκιουσον, περιγράφουν τον Έπσταϊν ως «τον αδελφό που πάντα ήθελα να έχω».

Επιπλέον, ηλεκτρονικές αλληλογραφίες αποκαλύπτουν πώς ο Άντριου ζητούσε την «άδεια» της Μάξγουελ για να περνά χρόνο με την πρώην σύζυγό του και τα παιδιά του.