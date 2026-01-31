magazin
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα
31 Ιανουαρίου 2026, 20:20

Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Η δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις ποινικές έρευνες για τον Τζέφρι Έπσταϊν φέρνει στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες και αδιανόητους ισχυρισμούς που στοχεύουν ανάμεσα σε άλλους και τον ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπιλ Γκέιτς στο κάδρο. Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποδέσμευσε περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται προσχέδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Έπσταϊν είχε απευθύνει στον εαυτό του, στα οποία περιγράφει απίστευτες λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του μεγιστάνα.

Σύμφωνα με αυτά τα αρχεία, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς είχε προσβληθεί από αφροδίσιο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και ότι του ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια για να προμηθευτεί κρυφά αντιβιοτικά, προκειμένου να μην αντιληφθεί τίποτα η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Σε ένα από τα email, το οποίο φαίνεται να εστάλη από τον ίδιο τον Έπσταϊν προς τον λογαριασμό του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανήλικων κοριτσιών εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς τερμάτισε τη σχέση τους.

«Για να προσθέσουμε προσβολή στην αδικία, με δάκρυα στα μάτια, μου ζητάς να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικό σου μεταδιδόμενο νόσημα, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά για να τα δώσεις μυστικά στην Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου» διαβάζει το μήνυμα  σύμφωνα με τους Financial Times.

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν μετανιώνει πάλι για τον Γκέιτς. «Μου ζητήθηκε και λάθος υπέκυψα και συμμετείχα σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ακατάλληλες μέχρι αμφιλεγόμενες… Από το να βοηθήσω τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μετά από τις σχέσεις του με Ρωσίδες κοπέλες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων ερωτικών του ραντεβού με παντρεμένες γυναίκες, ακόμη και το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ».

«Συκοφαντική παγίδα»

Η αντίδραση του Μπιλ Γκέιτς υπήρξε ακαριαία και εξαιρετικά αυστηρή. Εκπρόσωπός του, σε δήλωση που εξέδωσε, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς παράλογους και ψευδείς», τονίζοντας ότι τα έγγραφα αυτά δεν αποδεικνύουν τίποτα άλλο παρά την απογοήτευση του Έπσταϊν για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει μια διαρκή σχέση με τον δισεκατομμυριούχο.

«Το μόνο που καταδεικνύεται είναι η προσπάθεια του Έπσταϊν να παγιδεύσει και να συκοφαντήσει τον κ. Γκέιτς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, αποδίδοντας τις αναφορές στην εκδικητική μανία του ανθρώπου που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη με το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που είχε στήσει.

Τα προσχέδια των μηνυμάτων φαίνεται να είχαν συνταχθεί με σκοπό να σταλούν στον Μπόρις Νίκολιτς, πρώην σύμβουλο επιστήμης και τεχνολογίας του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Σε αυτά, ο Έπσταϊν παρουσίαζε τον Νίκολιτς ως τον άνθρωπο που διευκόλυνε τις παράνομες συναντήσεις του Γκέιτς με παντρεμένες γυναίκες και τη μεταφορά φαρμάκων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Νίκολιτς γνώριζε το περιεχόμενο αυτών των προσχεδίων, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είχε καμία επιχειρηματική σχέση με τον Έπσταϊν.

Παρά τις διαψεύσεις, οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις φωτογραφίες που διέρρευσαν πρόσφατα και δείχνουν τον Γκέιτς μαζί με τον Έπσταϊν και άλλες προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ, ο Γούντι Άλεν και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, επιβαρύνοντας το κλίμα γύρω από τον φιλάνθρωπο δισεκατομμυριούχο.

«Ήμουν ηλίθιος»

Στο παρελθόν ο Γκέιτς είχε παραδεχθεί ότι η σχέση και οι συνομιλίες του με τον Έπσταϊν ήταν «ένα τεράστιο λάθος».

«Εκ των υστέρων, ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο μαζί του», είπε ο Γκέιτς σε μια συνέντευξη τον Ιανουάριο του 2025 στην Wall Street Journal. «Οπότε ναι, νομίζω ότι ήμουν αρκετά ηλίθιος. Νόμιζα ότι θα με βοηθούσε με την παγκόσμια φιλανθρωπία για την υγεία. Στην πραγματικότητα, δεν το έκανε αυτό, ήταν απλώς ένα τεράστιο λάθος».

Μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE το 2021 ότι οι συναντήσεις του Γκέιτς και του Έπσταϊν φέρονται επίσης να προκάλεσαν ρήξη μεταξύ αυτού και της Μελίντα. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1994, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου εκείνο το έτος.

«Όπως είπα, δεν είναι ένα πράγμα, ήταν πολλά πράγματα, αλλά δεν μου άρεσε που είχε συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν», είπε η 57χρονη φιλάνθρωπος σε μια συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2022 με την Γκέιλ Κινγκ του CBS Morning.

«Του το ξεκαθάρισα» πρόσθεσε.

World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Μαύρο χιούμορ 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»
«Γελούσαμε πολύ» 31.01.26

Κάθριν Ο’Χάρα και Μπο Γουέλς: Ο έρωτας στα γυρίσματα του «Σκαθαροζούμη» και οι «δύσκολες στιγμές»

Η σταρ της σειράς ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», Κάθριν Ο’Χάρα, η οποίε έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 70 της, παντρεύτηκε τον σκηνογράφο σύζυγό της, Μπο Γουέλς, το 1992. Τα αίτια θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί απολύτως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα
Εμπειρία 31.01.26

Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε στην εκπομπή «I've Never Said This Before» και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω
Βίντεο 30.01.26

Πάνος Μουζουράκης: Είχα κάτι που έμοιαζε με αιφνίδια κώφωση και δεν μπορούσα να τραγουδήσω

Για ένα επεισόδιο αιφνίδιας κώφωσης που τον τρόμαξε και επηρέασε το τραγούδι του μίλησε ο Πάνος Μουζουράκης, ενώ σχολίασε και την κουμπαριά του με την Έλενα Παπαρίζου

Σύνταξη
«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία
Βίντεο 30.01.26

«Ήταν πολύ σημαντικό»: Η Ιωάννα Ασημακοπούλου για την κωμωδία, τις εξωσωματικές και την υιοθεσία

«Ήταν μία πολύ σημαντική στιγμή, έτσι όπως ειπώθηκε μέσα από μία κωμωδία, γιατί ναι, μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μία κωμωδία», είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Ασημακοπούλου

Σύνταξη
Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;
Fizz 30.01.26

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες: Τελικά, πήρε ή όχι «Χρυσή Κάρτα Τραμπ» η Νίκι Μινάζ;

Η Νίκι Μινάζ προκάλεσε αντιδράσεις όταν, μετά από κοινή εμφάνιση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανάρτησε φωτογραφία «Χρυσής Κάρτας Τραμπ», αφήνοντας να εννοηθεί πως την έλαβε δωρεάν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Καλπάζει το «αλογάκι»…
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2: Καλπάζει το «αλογάκι»…

Με δύο γκολ του Τούπτα (που έχασε και πέναλτι) η ΑΕΛ Novibet επικράτησε με 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, έφτασε τις τρεις σερί νίκες και βλέπει ακόμη και πλέι οφ 5-8. Με δέκα από το 36′ λόγω αποβολής του Κάργα οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
Κοπεγχάγη 31.01.26

Δανία: «Ζήτα συγγνώμη!» – Διαδήλωση κατά των δηλώσεων Τραμπ για την υπηρεσία στρατιωτών χωρών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

«Ο Τραμπ είναι τόσο ηλίθιος», έγραφε ένα πλακάτ που κρατούσε ένας διαδηλωτής, ενώ ένα άλλο, που κρατούσε ένα παιδί, έγραφε: «Τραμπ, ζήτα συγγνώμη!»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια
Εξελίξεις 31.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία κατηγορία στον Δούκα ότι υπονομεύει τον Ανδρουλάκη εξαπολύει ο Σταύρος Τζεδάκης, ανεβάζοντας τους τόνους και πυροδοτώντας σενάρια

«Ο Δούκας συμμετέχει στην εργολαβία υπονόμευσης και αποδόμησης του Νίκου Ανδρουλάκη», τονίζει σε σκληρή ανάρτησή του ο Σταύρος Τζεδάκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οι εσωκομματικοί τόνοι ανεβαίνουν επικίνδυνα, ενώ το γεγονός ότι θεωρείται εκ των έμπιστων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πυροδοτεί σενάρια πως ο Δούκας δρομολογεί ή οδηγείται στην έξοδο

Σύνταξη
Με μηνύματα από το 112 ξεκίνησε η νέα σφοδρή κακοκαιρία – Live η πορεία των έντονων φαινομένων
Κυριακή και Δευτέρα 31.01.26

Με μηνύματα από το 112 ξεκίνησε η νέα σφοδρή κακοκαιρία – Live η πορεία των έντονων φαινομένων

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για την κατηγορία περιοχές της χώρας που θα πληγούν περισσότερο. Σε δύο κύματα θα πλήξει η κακοκαιρία την Αττική. Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν
Κόσμος 31.01.26

Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Μια αιματηρή κλιμάκωση συγκλόνισε το Μπαλοχιστάν του Πακιστάν, με δεκάδες νεκρούς από συγκρούσεις μεταξύ μαχητών, δυνάμεων ασφαλείας και επιθέσεις σε αμάχους σε πολλές πόλεις της επαρχίας.

Σύνταξη
LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Έλτσε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έλτσε – Μπαρτσελόνα για την 22η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια
Ελλάδα 31.01.26

Ορεστιάδα: Τραγικό τέλος για τον 48χρονο που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρός μέσα σε χωράφια

Ο 48χρονος εντοπίστηκε έπειτα από 14 ημέρες νεκρός, σε χωράφια, ανάμεσα στην Παταγή και τα Αμπελάκια στην Ορεστιάδη - Το άψυχο σώμα του εντόπισε κάτοικος κυνηγός της περιοχής

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ

LIVE: Λίβερπουλ – Νιουκάστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Νιουκάστλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Τσέλσι – Γουέστ Χαμ 3-2: Οι ψυχωμένοι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και είναι τέταρτοι!

Η Τσέλσι βρέθηκε να χάνει 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο ήταν... μπλε οδοστρωτήρας και πήρε σημαντική νίκη με 3-2 επί της Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

Σπανάκης στην ΠΟΜΙΔΑ: Σκέψεις να εξαιρεθεί από το νέο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης το δικαίωμα ανέγερσης επιπλέον ορόφων

«Το 2026 είναι έτος μικρότερων φόρων», επεσήμανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Κόντρα λιγκών με την IFAB για να θεσπιστεί αλλαγή λόγω διάσεισης

Η πρόταση θα συζητηθεί στη ΓΣ του επόμενου μήνα. Η Premier League πρωτοστατεί, όμως οι λίγκες και οι φορείς που πιέζουν είναι 25 και τονίζουν ότι θέλουν τον κανονισμό για την προστασία των παικτών

Βάιος Μπαλάφας
Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του
Τεράστια κληρονομιά 31.01.26

Εκατομμύρια, δαχτυλίδι 33 καρατίων και το «νησί των παιδόφιλων» σκόπευε να αφήσει ο Έπσταϊν στη σύντροφό του

Στη διαθήκη του, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε την πρόθεση να αφήσει 50 εκατομμύρια δολάρια και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην τότε σύντροφο του

Σύνταξη
Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Έως το 2030 31.01.26

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Σύνταξη
«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;
Go Fun 31.01.26

«Όλα ήταν καλύτερα το 2016»: Το trend που έχει καταλάβει τα social media – Γιατί εξιδανικεύουμε το παρελθόν;

Καθώς τα social media γεμίζουν με συγκρίσεις του «τότε» και «τώρα», η νοσταλγία για το 2016 αποκαλύπτει λιγότερο μια χαμένη χρυσή εποχή και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη μας ανακατασκευάζει το παρελθόν

Σύνταξη
Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»
Καρναβάλι και πολιτική 31.01.26

Πώς ένα T-Shirt μιας ταινίας αγαπήθηκε από τους προοδευτικούς της Βραζιλίας: «Σχεδόν κάθε μέρα εξαντλούνται»

Ακόμη και ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε ένα, αφού ο ηθοποιός Βάγκνερ Μούρα το φόρεσε στην ταινία «Ο Μυστικός Πράκτορας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων
364 έγγραφα 31.01.26

Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο Σλοβάκος διπλωμάτης φέρεται να είχε εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Επστάιν και να του έχει ζητήσει χάρες. Αρνείται ότι γνώριζε για τα εγκλήματά του.

Σύνταξη
«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα
Πρώτες δηλώσεις 31.01.26

«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ έκαναν τις πρώτες τους δηλώσεις με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ να δηλώνει πως η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία»

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω
Κοινωνική αποσύνδεση 31.01.26

Η «τυραννία της ποσοτικοποίησης»: Τι μας μας έχει στερήσει η τεχνολογία – Και πώς να το πάρουμε πίσω

Αποφάσεις που ανατίθενται σε τρίτους, chatbot φίλοι, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σύνδεση. Υπάρχει διέξοδος – αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει
Η στρατηγική Νετανιάχου 31.01.26

Το Ισραήλ επιζητά αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – Και ο Τραμπ είναι αυτός που μπορεί να τη δώσει

Μεγάλη είναι συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, με τα όπλα στραμμένα στην Τεχεράνη. Για τον Νετανιάχου ίσως δίνεται η χρυσή ευκαιρία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
