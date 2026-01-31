Μπιλ Γκέιτς: Οργισμένη διάψευση για τον Έπσταϊν – Το αφροδίσιο, οι Ρωσίδες, το πέος και τα κρυφά αντιβιοτικά στη Μελίντα

Ο Μπιλ Γκέιτς στο κάδρο. Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποδέσμευσε περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την πολύκροτη υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν.

Μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνονται προσχέδια μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Έπσταϊν είχε απευθύνει στον εαυτό του, στα οποία περιγράφει απίστευτες λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του μεγιστάνα.

Σύμφωνα με αυτά τα αρχεία, ο Έπσταϊν ισχυριζόταν ότι ο Γκέιτς είχε προσβληθεί από αφροδίσιο νόσημα μετά από επαφές με «Ρωσίδες» και ότι του ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια για να προμηθευτεί κρυφά αντιβιοτικά, προκειμένου να μην αντιληφθεί τίποτα η τότε σύζυγός του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Σε ένα από τα email, το οποίο φαίνεται να εστάλη από τον ίδιο τον Έπσταϊν προς τον λογαριασμό του ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανήλικων κοριτσιών εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Μπιλ Γκέιτς τερμάτισε τη σχέση τους.

«Για να προσθέσουμε προσβολή στην αδικία, με δάκρυα στα μάτια, μου ζητάς να διαγράψω τα email σχετικά με το σεξουαλικό σου μεταδιδόμενο νόσημα, το αίτημά σου να σου προμηθεύσω αντιβιοτικά για να τα δώσεις μυστικά στην Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου» διαβάζει το μήνυμα σύμφωνα με τους Financial Times.

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν μετανιώνει πάλι για τον Γκέιτς. «Μου ζητήθηκε και λάθος υπέκυψα και συμμετείχα σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ακατάλληλες μέχρι αμφιλεγόμενες… Από το να βοηθήσω τον Μπιλ να προμηθευτεί φάρμακα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μετά από τις σχέσεις του με Ρωσίδες κοπέλες, μέχρι τη διευκόλυνση των παράνομων ερωτικών του ραντεβού με παντρεμένες γυναίκες, ακόμη και το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ».

«Συκοφαντική παγίδα»

Η αντίδραση του Μπιλ Γκέιτς υπήρξε ακαριαία και εξαιρετικά αυστηρή. Εκπρόσωπός του, σε δήλωση που εξέδωσε, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς παράλογους και ψευδείς», τονίζοντας ότι τα έγγραφα αυτά δεν αποδεικνύουν τίποτα άλλο παρά την απογοήτευση του Έπσταϊν για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει μια διαρκή σχέση με τον δισεκατομμυριούχο.

«Το μόνο που καταδεικνύεται είναι η προσπάθεια του Έπσταϊν να παγιδεύσει και να συκοφαντήσει τον κ. Γκέιτς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, αποδίδοντας τις αναφορές στην εκδικητική μανία του ανθρώπου που συγκλόνισε την παγκόσμια κοινή γνώμη με το δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων που είχε στήσει.

Τα προσχέδια των μηνυμάτων φαίνεται να είχαν συνταχθεί με σκοπό να σταλούν στον Μπόρις Νίκολιτς, πρώην σύμβουλο επιστήμης και τεχνολογίας του Ιδρύματος Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς.

Σε αυτά, ο Έπσταϊν παρουσίαζε τον Νίκολιτς ως τον άνθρωπο που διευκόλυνε τις παράνομες συναντήσεις του Γκέιτς με παντρεμένες γυναίκες και τη μεταφορά φαρμάκων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Νίκολιτς γνώριζε το περιεχόμενο αυτών των προσχεδίων, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν είχε καμία επιχειρηματική σχέση με τον Έπσταϊν.

Παρά τις διαψεύσεις, οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις φωτογραφίες που διέρρευσαν πρόσφατα και δείχνουν τον Γκέιτς μαζί με τον Έπσταϊν και άλλες προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ, ο Γούντι Άλεν και ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, επιβαρύνοντας το κλίμα γύρω από τον φιλάνθρωπο δισεκατομμυριούχο.

«Ήμουν ηλίθιος»

Στο παρελθόν ο Γκέιτς είχε παραδεχθεί ότι η σχέση και οι συνομιλίες του με τον Έπσταϊν ήταν «ένα τεράστιο λάθος».

«Εκ των υστέρων, ήμουν ανόητος που πέρασα χρόνο μαζί του», είπε ο Γκέιτς σε μια συνέντευξη τον Ιανουάριο του 2025 στην Wall Street Journal. «Οπότε ναι, νομίζω ότι ήμουν αρκετά ηλίθιος. Νόμιζα ότι θα με βοηθούσε με την παγκόσμια φιλανθρωπία για την υγεία. Στην πραγματικότητα, δεν το έκανε αυτό, ήταν απλώς ένα τεράστιο λάθος».

Μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE το 2021 ότι οι συναντήσεις του Γκέιτς και του Έπσταϊν φέρονται επίσης να προκάλεσαν ρήξη μεταξύ αυτού και της Μελίντα. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1994, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου εκείνο το έτος.

«Όπως είπα, δεν είναι ένα πράγμα, ήταν πολλά πράγματα, αλλά δεν μου άρεσε που είχε συναντήσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν», είπε η 57χρονη φιλάνθρωπος σε μια συνέντευξή της τον Μάρτιο του 2022 με την Γκέιλ Κινγκ του CBS Morning.

«Του το ξεκαθάρισα» πρόσθεσε.