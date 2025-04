Εφιάλτες, πανικός, νομοτελειακό τέλος: Η Μελίντα για το «σκληρό» διαζύγιο της με τον Μπιλ Γκέιτς

«Ήταν σημαντικό για μένα να είμαι αυθεντική», λέει η Μελίντα Γκέιτς, φιλάνθρωπος στο PEOPLE σε μια εξομολογητική συνέντευξή της με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου.

Η Μελίντα Γκέιτς μίλησε για τις μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή της, συμπεριλαμβανομένου του «σκληρού» διαζυγίου της από τον Μπιλ Γκέιτς.

Η ανακοίνωση του διαζυγίου της Μελίντα και του Μπιλ Γκέιτς τον Μάιο του 2021 ήρθε ως έκπληξη για πολλούς, αλλά όχι για την ίδια.

Το ζευγάρι ήταν ήδη χωρισμένο, πίσω από τις κλειστές και απροσπέλαστες πόρτες της ιδιωτικής τους ζωής, για περισσότερο από έναν χρόνο. Αυτό ήταν το μυστικό τους.

«Έχει σημασία να είμαι ξεκάθαρη σε όσα γράφω», λέει η Μελίντα, προσθέτοντας ότι ελπίζει όσα έχει να μοιραστεί «να είναι χρήσιμα σε κάποιον άλλον».

Σε ερώτηση πώς αντέδρασε στα πρωτοσέλιδα που έγραφαν για «προδοσίες» στον γάμο της με τον συνιδρυτή της Microsoft, η φιλάνθρωπος παίρνει μια μεγάλη ανάσα πριν απαντήσει.

«Πρέπει πάντα να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου, σωστά;» λέει.

Εφιάλτης

Αυτό είναι ένα από τα πολλά μαθήματα ζωής που μοιράζεται στο The Next Day, μια έκδοση υβρίδιο αυτοβιογραφίας και self help γνώσεων, αν και η Γκέιτς σημειώνει ότι «δεν προσπαθεί να δώσει συμβουλές σε κανέναν».

Το τέλος του γάμου της, το οποίο ανακοίνωσαν από κοινού με τον Μπιλ σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν, παραμένει επώδυνο να συζητηθεί. Παρ’ όλα αυτά, όπως λέει η Μελίντα στο PEOPLE, «όσα πέρασα ελπίζω να βοηθήσουν άλλους».

Αν και υπήρξαν «δύσκολες περίοδοι» με τον Μπιλ στο παρελθόν, η Μελίντα γράφει στο βιβλίο της ότι μέχρι το τέλος του 2019 είχε εφιάλτες για ένα όμορφο σπίτι που κατέρρεε γύρω της — και ξυπνούσε σε πανικό κάθε βράδυ.

Το υποσυνείδητό της ήταν «ήδη αφυπνισμένο», γράφει.

«Ο Μπιλ έχει παραδεχτεί δημόσια ότι δεν ήταν πάντα πιστός σε μένα», σημειώνει η Μελίντα Γκέιτς στις σελίδες της, με αναφορές σε ένα «βαθιά ανησυχητικό» άρθρο που δημοσιεύτηκε εκείνο το φθινόπωρο. Αυτές που αφορούσαν τις προηγούμενες συναντήσεις του Μπιλ Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Μελίντα Γκέιτς γράφει ότι, σταδιακά, οι εφιάλτες της άλλαξαν. Στα επόμενα όνειρα της η Μελίντα, ο Μπιλ και τα τρία παιδιά τους τους ήταν στην άκρη ενός γκρεμού και μετά έπεφταν στο κενό.

«Όσο δραματικό κι αν ακούγεται», γράφει «εκείνη ακριβώς τη στιγμή ήξερα ότι θα έπρεπε να πάρω μια απόφαση — και ότι θα έπρεπε να την πάρω μόνη μου».

Η Μελίντα Γκέιτς αρχικά προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της αλλά όταν αυτό δεν λειτούργησε, προσκάλεσε τον Μπιλ να την συνοδεύσει σε ένα ταξίδι τον Φεβρουάριο του 2020 στο Νέο Μεξικό, το οποίο αρχικά είχε προγραμματίσει να περάσει μόνη της.

Όταν έφτασαν στο ενοικιαζόμενο σπίτι τους, η Μελίντα είχε μια συνειδητοποίηση: η ιδιοκτησία ήταν διαθέσιμη επειδή το ζευγάρι που ζούσε εκεί είχε χωρίσει.

Αν και η Μελίντα και ο Μπιλ προσπάθησαν να το αντιμετωπίσουν «σαν οποιαδήποτε άλλη εκδρομή», την τελευταία νύχτα, του είπε ότι ήθελε να αρχίσουν να ζουν χωριστά — και ότι θα έμενε στο σπίτι τους με την μικρότερη κόρη τους, τη Φοίβη, που είχε λίγο καιρό ακόμη να αποφοιτήσει από το σχολείο της.

«Ήταν μία από τις πιο τρομακτικές συζητήσεις που είχα κάνει», γράφει. «Ο Μπιλ ήταν λυπημένος και αναστατωμένος αλλά καταλάβαινε, είχε σεβασμός στα λόγια μου».

Πίσω στο σπίτι τους στο Σιάτλ, συνέχισαν να εργάζονται μαζί στο Ίδρυμα Γκέιτς — ακόμη και κάνοντας κοινές εμφανίσεις, που μπορούσαν να είναι λίγο άβολες γιατί ελάχιστοι γνώριζαν ότι οι Γκέιτς πλέον ήταν χωρισμένοι.

Τελικά, αποφάσισε ότι ήταν καιρός να απομακρυνθεί από την κοινή τους ζωή με επισημότητα και διαφάνεια.

Εκείνο το καλοκαίρι, η Μελίντα είπε στον Μπιλ ότι ήθελε διαζύγιο σε μια μεγάλη σε διάρκεια και περιστασιακά «τρυφερή» συζήτηση.

Παρ’ όλα αυτά, η Μελίντα ήξερε ότι οι μήνες που ακολουθούσαν θα ήταν δύσκολοι.

Κρίσεις πανικού

«Ο Μπιλ έχει τη φήμη ότι είναι ένας από τους πιο σκληρούς διαπραγματευτές στον κόσμο», γράφει, προσθέτοντας ότι «άρχισε να έχει πανικούς».

Η Γκέιτς είχε πάθει ξανά κρίσεις πανικού στο παρελθόν, γράφει στο βιβλίο.

Το 2006, όταν νόμιζε ότι ο γιος τους, Ρόρι, τώρα 25, ήταν έτοιμος να πέσει από ένα αερόστατο· και ακόμη μια φορά, την Πρωτοχρονιά του 2014, ενώ γιόρταζε την 20η επέτειο γάμου της με τον Μπιλ στο Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος εκείνη την ημέρα, η συζήτηση στράφηκε σε ένα «τοξικό» άτομο στη δουλειά, γράφει η Μελίντα.

Όταν ο Μπιλ πρότεινε να του δείξουν την έξοδο με ένα «πολυτελές» πακέτο αποχώρησης, εκείνη «ένιωσε ότι οι τοίχοι έκλειναν γύρω της». Τότε αναζήτησε έναν νέο ψυχολόγο, μια σχέση που έχει κρατήσει εδώ και μια δεκαετία.

Τελικά, η Μελίντα — που περιγράφει στο The Next Day πώς η εσωτερική της φωνή είχε σιωπήσει «μια δεκαετία πριν από την κατάρρευση του γάμου μου» — γράφει ότι η θεραπεία «την όπλισε για να αντιμετωπίσεις τις προδοσίες στον γάμο της χωρίς να προδώσω τον εαυτό της».

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαζυγίου τους ήταν «σκληρή» και αφόρητα χρονοβόρα, γράφει, αλλά μόλις επιτεύχθηκε η συμφωνία, τα πράγματα προχώρησαν γρήγορα.

Στις 3 Μαΐου 2021, δημοσίευσαν τη κοινή τους δήλωση.

Καθώς η είδηση διαδόθηκε, η Μελίντα ήταν στο σπίτι με τη Φοίβη, τότε 18 ετών. Σε κάποια στιγμή, η Φοίβη έδειξε στη μητέρα της μερικά memes σχετικά με την είδηση.

«Γελάσαμε λίγο, αλλά δεν ήμουν πραγματικά σε διάθεση να γιορτάσω τη διάλυση του γάμου μου», γράφει η Γκέιτς.

Όσον αφορά το τι, ακριβώς, την ώθησε να φύγει, η απάντησή της παραμένει η ίδια που έχει δώσει στο παρελθόν. Αυτό είναι κάτι που μόνο ο Μπιλ πρέπει να πει, όχι η ίδια.

«Απαιτεί θάρρος να διαμορφώσεις μια διαφορετική ζωή», λέει η Μελίντα Γκέιτς στο PEOPLE για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάς δισεκατομμυρίων μέσω της Pivotal Ventures.

«Όταν αλλάζεις πορεία, συνειδητοποιείς ότι έχεις μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά σου» καταλήγει.

Δισεκατομμυριούχος, σπασίκλας, προδότης

Στις 3 Μαΐου 2021 ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους μετά από 27 χρόνια γάμου σε κοινή δήλωση στο Twitter: «Δεν πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε να ωριμάσουμε μαζί ως ζευγάρι σε αυτήν την επόμενη φάση της ζωής μας», έγραψαν.

Στο βιβλίο της Billionaire, Nerd, Saviour, King: The Hidden Truth About Bill Gates and His Power to Shape Our World (Δισεκατομμυριούχος, Σπασίκλας, Σωτήρας, Βασιλιάς: Η Κρυφή Αλήθεια για τον Μπιλ Γκέιτς και τη Δύναμή του να Διαμορφώσει τον Κόσμο Μας), που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο η οικονομική ρεπόρτερ των New York Times Ανουπρίτα Ντας, παρουσιάζει λεπτομέρειες της προσωπικής και επαγγελματικής διαδρομής του ζευγαριού.

Το διαζύγιο θα αποδεικνυόταν περίπλοκο, γράφει η Ντας, με τρόπους που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα κοινά περιουσιακά τους στοιχεία.

Το ζευγάρι ήταν οι δίδυμοι ήλιοι γύρω από τους οποίους περιφερόταν όχι μόνο το Ιδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, αλλά και μεγάλο μέρος του κόσμου της φιλανθρωπίας. Το ζευγάρωμα τους ήταν συνυφασμένο με την ιστορία προέλευσης του ίδιου του ιδρύματός τους.

Το 1993, νέοι και φρεσκοαρραβωνισμένοι, η Μελίντα έπεισε τον Μπιλ –που ήταν αφοσιωμένος στη Microsoft– να πάνε διακοπές. Καθώς απολάμβαναν τη χρυσή σαβάνα και τα κρυστάλλινα νερά της Ζανζιβάρης, οι δυο τους σύντομα σοκαρίστηκαν από την ακραία φτώχεια της περιοχής.

Το επίπεδο της εξαθλίωσης ήταν ασύλληπτο για τους δύο νεαρούς Αμερικανούς που είχαν μεγαλώσει στον κλειστό κύκλο της ανώτερης μεσαίας τάξης. Επτά χρόνια αργότερα, υλοποίησαν το ίδρυμα τους.

Στο βάθος των τελευταίων τριών δεκαετιών, παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως ένα συμπληρωματικό ζευγάρι – αυτός ο τεχνικός, εκείνη η διαισθητική αντίστιξη.

Οταν εκείνος μιλούσε με βάση την ψυχρή στατιστική για την παγκόσμια φτώχεια, εκείνη συγκινούσε μεταφέροντας τον συναισθηματικό αντίκτυπο της εξαθλίωσης που έβλεπε γύρω της γράφει στα αποσπάσματα που δημοσίευσε η The Telegraph.

Η σχέση τους ήταν τόσο σημαντική για τη σταθερότητα του ιδρύματος –το οποίο είχε περίπου 1.800 υπαλλήλους– και για τον ευρύτερο μη κερδοσκοπικό κόσμο, που το δίδυμο κράτησε ανέπαφη την εικόνα του «ζεύγους» στα μέσα ενημέρωσης μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης του διαζυγίου τους.

Το αίνιγμα Μελίντα

Την πρωτοχρονιά του 2020, η Μελίντα ανάρτησε ένα πολύ συναισθηματικό κείμενο στο Instagram, γράφοντας για τα 26 χρόνια του γάμου της με τον Μπιλ και για την έκπληξή της «σχετικά με το πόσο γεμάτη μπορεί να γίνει η καρδιά» της. «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που με κάνει να χορεύω στη ζωή μου», κατέληγε η ανάρτηση.

Εκείνη την εποχή φέρεται να είχε ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις με δικηγόρους για το διαζύγιο.

Την εποχή που οι δυο τους ξεκίνησαν το ίδρυμα, ο Γκέιτς ήταν ήδη ένας από τους πιο αναγνωρισμένους επιχειρηματίες στον κόσμο, ενώ η Μελίντα ήταν ένα αίνιγμα – εν μέρει γιατί περιφρουρούσε την προσωπική της ζωή, ζητώντας από τον κύκλο της να μην μιλούν για αυτήν.

Οταν έδινε ομιλίες για θέματα που την ενδιέφεραν –όπως η σημασία της εκπαίδευσης για τα κορίτσια– το έκανε σε χώρους χαμηλού προφίλ, όπως τοπικοί σύλλογοι, σχολεία και κοινοτικά κολέγια.

Η Μελίντα ανέλαβε την πρώτη διευθυντική της θέση το 1999, όταν την διόρισε το διοικητικό συμβούλιο ενός διαδικτυακού φαρμακείου. Ακολούθως υπηρέτησε στο ΔΣ της Washington Post από το 2004 ως το 2010 και στο ΔΣ του πανεπιστημίου Ντιουκ, από το οποίο αποφοίτησε.

Οταν ο Μπιλ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Microsoft το 2000 για να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία, η Μελίντα ξεκίνησε να τον βοηθά ενεργά.

Με τον καιρό, η ιδέα ήταν να τους βάλουν μπροστά από διαφορετικά ακροατήρια, σύμφωνα με άτομα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών στρατηγικών του ιδρύματος.

Ο Μπιλ θα ήταν ο «ηγέτης της σκέψης», με στόχο την προσέγγιση πολιτικών ηγετών από όλο τον κόσμο – καθώς εμφανιζόταν σε συνέδρια TED και συμμετείχε στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Η Μελίντα άρχισε να κάνει την εμφάνισή της σε πιο ευρέα κοινά, μιλώντας για τις προκλήσεις και τις επιτυχίες της δουλειάς τους στη δημόσια υγεία ή την εκπαίδευση, δίνοντας μια ζωηρή και ανθρώπινη μορφή στο έργο του ιδρύματος, την ώρα που ο Μπιλ παρέμενε «ο τύπος με τα data».

Μια μεγάλη σκιά

Αγωνίστηκε για να βγει από τη σκιά του συζύγου της, αλλά όσοι συνεργάστηκαν μαζί της τη βρήκαν αποφασιστική και δεκτική στις προτάσεις τους. Χαράσσοντας έναν πιο ενεργό ρόλο μέσα στο ίδρυμα, σήμαινε ότι και ο Μπιλ έπρεπε να προσαρμοστεί σε αυτόν.

Στο βιβλίο της, η Μελίντα περιγράφει την αντίδραση του συζύγου της όταν του ζήτησε να συντάξει εκείνη την ετήσια επιστολή του ιδρύματος. Ο Μπιλ είχε συνηθίσει να τη γράφει μόνος του.

Η άμεση αντίδρασή του ήταν, «μα η διαδικασία λειτουργεί τόσο καλά, γιατί να την αλλάξεις;». Επέμεινε στη θέση της και, μέχρι το διαζύγιό τους, συνέγραφαν μαζί την επιστολή.

Σταδιακά, η Μελίντα έβρισκε τα πατήματά της. Το ζευγάρι λάμβανε το ίδιο ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε να μην έχει ένας από τους δυο τους το πλεονέκτημα της περισσότερης πληροφόρησης.

Παράλληλα, ανέλαβε τη διαχείριση της Cascade Asset Management, μιας ιδιωτικής επενδυτικής εταιρείας που διαχειριζόταν την περιουσία του Μπιλ και το κληροδότημα του ιδρύματος.

Η Μελίντα γεννήθηκε το 1964 και μεγάλωσε σε μια δεμένη οικογένεια και πήγε σε ένα καθολικό προπαρασκευαστικό σχολείο αποκλειστικά για κορίτσια.

Μετά την αποφοίτησή της από το Ντιουκ με πτυχίο και μεταπτυχιακό στους υπολογιστές, έπιασε δουλειά στη Microsoft το 1987 και γνωρίστηκε με το αφεντικό της στη διάρκεια ενός δείπνου, όπου κάθονταν ο ένας δίπλα στον άλλο.

Παντρεύτηκαν το 1994 σε ένα γήπεδο γκολφ στο νησί της Χαβάης, Λανάι. Τα τρία παιδιά τους –η 28χρονη Τζένιφερ, ο 25χρονος Ρόρι και η 22χρονη Φίμπι– μεγάλωσαν σε ένα εύπορο προάστιο του Σιάτλ.

Σήμερα, η Τζένιφερ είναι παντρεμένη παιδίατρος, αναβάτρια και ιδιοκτήτρια στάβλων αναπαραγωγής αλόγων, ο Ρόρι είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου του Σικάγου και η Φίμπι είναι εκκολαπτόμενη fashionista με πτυχίο από το πανεπιστήμιο Στάνφορντ.

Παράγοντας Έπσταϊν

Το 2000, ο Γκέιτς έκανε σχέση με μια υπάλληλο της Microsoft. Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2019, η γυναίκα ενημέρωσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας για τη σχέση, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα. Ο Γκέιτς παραιτήθηκε από το ΔΣ της Microsoft το 2020.

Ο εκπρόσωπός του αναγνώρισε την αλήθεια της μαρτυρίας, αλλά είπε ότι η σχέση έληξε «φιλικά» – και ότι η έρευνα του διοικητικού συμβουλίου δεν είχε καμία σχέση με την παραίτηση του.

Στη συνέχεια, πέρυσι, αναφέρθηκε ευρέως ότι είχε εμπλακεί σε μια υποτιθέμενη εξωσυζυγική σχέση με μια ρωσίδα παίκτρια του μπριτζ, ονόματι Μίλα Αντόνοβα, την οποία γνώρισε γύρω στο 2010, όταν ήταν στα 20 της.

Η Wall Street Journal ανέφερε ακολούθως ότι όταν ο καταδικασμένος προαγωγός Τζέφρι Έπσταϊν ανακάλυψε την υποτιθέμενη σχέση, φάνηκε να τη χρησιμοποιεί για να απειλήσει τον Γκέιτς. Ο ίδιος ο Μπιλ αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνδιαλλαγή.

«Πιο έξυπνη από τον Μπιλ»

Στο βιογραφικό βιβλίο της Ντας, φίλοι του ζευγαριού εξομολογούνται ότι ο λόγος του διαζυγίου ήταν ότι ο Μπιλ και η Μελίντα είχαν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την έννοια του συζυγικού συμβολαίου.

Εκείνη πίστευε ότι ο γάμος της με τον Μπιλ –που ήταν ορκισμένος εργένης πριν τη γνωρίσει– θα άλλαζε την αυταρχική συμπεριφορά του.

Οσοι ήταν πιο κοντά στον Μπιλ, επισημαίνουν ότι για τον ιδρυτή της Microsoft, ο έρωτας και ο γάμος είναι διαφορετικά πράγματα.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 (από τον Μάιο, που είχε γίνει η αίτηση διαζυγίου), η περιουσία της Μελίντα Γκέιτς είχε εκτοξευτεί στα 12 δισ. δολάρια.

Πλέον, τρία χρόνια μετά το διαζύγιο, η προσωπική περιουσία της γυναίκας που ο «γκουρού» των επενδύσεων και στενός φίλος του Μπιλ Γκέιτς, Γουόρεν Μπάφετ, είχε χαρακτηρίσει «πιο έξυπνη» από τον πρώην σύζυγό της υπολογίζεται ότι ξεπερνάει τα 13 δισ. δολάρια.

Η επιδραστική φιλάνθρωπος Μελίντα Γκέιτς φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τον Μπάφετ να διαθέσει το 95% της τεράστιας περιουσίας του -δηλαδή περίπου 139 δισ. δολάρια σήμερα- για το κοινό καλό.