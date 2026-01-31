Αρχεία Επστάιν: Παραιτήθηκε πρώην υπουργός της Σλοβακίας και έμπιστος του Φίτσο λόγω αποκαλύψεων

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, και νυν στενός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, παραιτήθηκε. Αιτία, αναφορές για εκτεταμένη αλληλογραφία με τον Τζέφρι Επστάιν, τις οποίες δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός Φίτσο αποδέχτηκε απρόθυμα την παραίτηση του Λάιτσακ. Ωστόσο, είπε ότι «έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που είδα τόση υποκρισία στην κριτική που προέρχεται από παντού».

Τουλάχιστον 364 έγγραφα

Το όνομα του «Λάιτσακ» εμφανίζεται σε τουλάχιστον 346 έγγραφα.

Σε ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω τηλεφώνου, ένα πρόσωπο με το όνομα «Μίρο Λάιτσακ» φαίνεται να αστειεύεται με έναν υπό το όνομα Επστάιν: «Χαιρετισμούς από το Κίεβο! Απλώς για να επιβεβαιώσω ότι τα κορίτσια εδώ είναι τόσο όμορφα όσο ποτέ :)».

Στην ίδια συνομιλία υπάρχει η φράση «Αγαπώ τον Λαβρόφ. Υπενθυμίστε στον Στιβ την πρόσκληση να έρθει στη Σλοβακία και να συναντήσει τον Φίτσο».

Επίσης, σε ανταλλαγή email, ο Λάιτσακ φαίνεται να ζητά από τον Επστάιν να βοηθήσει στην προώθηση της ταινίας ενός γνωστού του στις ΗΠΑ. Ο επιχειρηματίας εμφανίζεται να προωθεί το αίτημα σε μια γνωστή κοσμική και δημοσιογράφο, η οποία επίσης βρίσκεται στα αρχεία.

Οργή Φίτσο

Σύμφωνα με το σλοβακικό πρακτορείο ειδήσεων TASR, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο, παρόλο που δέχθηκε την παραίτησή του, χαρακτήρισε την αναταραχή γύρω από τις αποκαλύψεις ως επίθεση στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

«Η Σλοβακία χάνει μια πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική», φέρεται να είπε.

Ο Λάιτσακ φέρεται να είπε ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση των εγκλημάτων του Επστάιν και ότι τα καταδίκασε. Υποστήριξε ότι στα αρχεία δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει εμπλοκή του σε αυτά.

«Ως επαγγελματίας διπλωμάτης, δεν είμαι τόσο αφελής ώστε να διαπράξω οποιεσδήποτε πράξεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να με δυσφημήσουν», φέρεται να είπε ο Λάιτσακ το TASR.

Ο Λάιτσακ δήλωσε ότι παραιτείται για να προστατεύσει τον Φίτσο από το «πολιτικό κόστος» μια υποκινούμενης πολιτικής επίθεσης.