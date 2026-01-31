newspaper
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 14:27

Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Νεφρά: Η διατροφή που προστατεύει την υγεία τους

Spotlight

Η δημοσίευση 3,5 εκατ. σελίδων από τα αρχεία του μαστροπού Τζέφρι Έπσταϊν που προμήθευε την παγκόσμια ελίτ με γυναίκες και κορίτσια – που προέρχονταν κυρίως από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα- προς πάσα είδους «διασκέδαση» για μεγιστάνες, γαλαζοαίματους και πολιτικούς φέρνει στο φως νέα στοιχεία που εμπλέκουν στο σκάνδαλο τον Έλον Μασκ, τον Μπιλ Γκέιτς και τον υπουργό Εμπορίου του Τραμπ, Χάουαρντ Λούτνικ.

Τα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα έξι εβδομάδες μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε τεθεί με νόμο και προέβλεπε την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων που υπολογίζονται συνολικά σε έξι εκατ. σελίδες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να δικαιολογήσει την καθυστέρηση υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε χρόνο για να καλύψει τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία «αποκαλύψεων» ολοκληρώθηκε παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα έγγραφα που δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Λίγες ώρες μετά την δημοσιοποίηση των εγγράφων, μια ομάδα 18 θυμάτων κακοποίησης από τον Έπσταϊν εξέδωσε κοινή δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι οι αποκαλύψεις εκθέτουν τα θύματα ενώ οι κακοποιητές παραμένουν κρυμμένοι.

Εκθέτουν τα θύματα, κρύβουν τους κακοποιητές

«Για άλλη μια φορά, τα ονόματα και οι πληροφορίες ταυτοποίησης των θυμάτων εκτίθενται, ενώ οι άνδρες που μας κακοποίησαν παραμένουν κρυμμένοι και προστατευμένοι. Αυτό είναι εξωφρενικό», αναφέρεται στη δήλωση ενώ σε άλλο σημείο επισημαίνεται: «Αυτό δεν έχει τελειώσει. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια και κάθε δράστης να λογοδοτήσει».

Τα τελευταία αρχεία περιλαμβάνουν 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες, μεταξύ των οποίων και μία με τον Άντριου (τον καθαιρεμένο, εξαιτίας του σκανδάλου, πρίγκιπα της Βρετανίας) πάνω από μία γυναίκα.

Μικ Τζάγερ, Μπίλ Κλίντον μαζί με την Μάξγουελ – Εικόνα από τη νέα δημοσιοποίηση αρχείων του Έπσταϊν

Περιλαμβάνουν ακόμα 4.500 εγγραφές που αναφέρουν τον Τραμπ σύμφωνα με μια αρχική ανασκόπηση των New York Tikes, μεταξύ των οποίων μία περίληψη του FBI με πληροφορίες που συλλέχθηκαν από καταγγελίες πολιτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, καλός φίλος του Έπσταϊν για πολλά χρόνια, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες και σημειώματα που τον «καίνε»,

Παρά τον ελλιπή χαρακτήρα τους τα νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι μεγιστάνες όπως ο Έλον Μασκ και ο Μπιλ Γκέιτς, είχαν επίσης σχέσεις με τον Έπσταϊν παρά το γεγονός ότι έχουν αρνηθεί τη σύνδεση μαζί του.

Ο Έλον Μασκ ο οποίος είχε δηλώσει πριν από τις αποκαλύψεις ότι δεν γνώριζε καλά τον Έπσταϊν και είχε πάει μόνο μία φορά στο σπίτι του στο Μανχάταν για 30 λεπτά, είχε επικοινωνία μαζί του για «ξέφρενα πάρτι».

Ο Έπσταϊν είχε καταδικαστεί το 2008 για έκδοση ανήλικης σε πορνεία μετά από μία αμφιλεγόμενη συμφωνία που έκανε με τους δικαστές της Φλόριντα. Η έκτιση της ποινής του δεν ήταν ακριβώς πίσω από τα κάγκελα καθώς περνούσε τη μέρα του στο γραφείο φροντίζοντας τις δουλειές του και επέστρεφε στη φυλακή το βράδυ για ύπνο.

Η επικοινωνία του Μασκ με τον Έπστάιν όπως και των υπολοίπων που αναφέρονται στα νέα έγγραφα ήταν μετά την καταδίκη του ή κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του.

Τα μέιλ του Μασκ

Τα Χριστούγεννα του 2012 ο Μασκ σε μέιλ του στον Έπσταϊν έγραφε: «Θέλω πραγματικά να πάω στο πάρτι στο St Barth ή αλλού και να ξεσπάσω», έγραψε. «Εκτιμώ πολύ την πρόσκληση, αλλά μια ήσυχη εμπειρία σε ένα νησί είναι το αντίθετο από αυτό που ψάχνω».

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Καταλαβαίνω, θα σε δω στο St Barth, η σύνθεση στο νησί μου μπορεί να κάνει την Talulah να νιώσει άβολα», με τον Μασκ να απαντά «Η σύνθεση δεν είναι πρόβλημα για την Talulah». Η βρετανίδα ηθοποιός Talulah Riley ήταν παντρεμένη εκείνη την εποχή με τον Μασκ.

Ένα χρόνο αργότερα τον Δεκέμβριο του 2013, ο Μασκ έστειλε e-mail ζητώντας να επισκεφθεί ξανά το νησί του Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν απάντησε: «Οποιαδήποτε μέρα από την 1η έως την 8η. Κάνε ό,τι θες. Πάντα υπάρχει χώρος για σένα». Λίγες μέρες αργότερα, ο Έπσταϊν ακύρωσε, λέγοντας ότι έπρεπε να μείνει στη Νέα Υόρκη.

Ο Μασκ δεν απάντησε μέχρι στιγμής σε κανένα από τα αιτήματα των διεθνών ΜΜΕ που του ζήτησαν να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Και ο αδερφός του Μασκ στο «δίκτυο γνωριμιών» του Έπσταϊν

Ο αδερφός του Έλον Μασκ και μέλος του δσ της Tesla, Κίμπαλ, αντάλλαξε επίσης πολλά e-mail με τον Έπσταϊν και τον συνεργάτη του, Μπόρις Νίκολιτς, το 2012.

Σε ένα μήνυμα, ο Κίμπαλ τους ευχαριστεί που του σύστησαν μια γυναίκα ονόματι Τζένιφερ με τον Νίκολιτς να τον προειδοποιεί: «Κίμπαλ — για την ενημέρωσή σου — καλύτερα να είσαι ευγενικός με την Τζεν. Ο Τζέφρι τρελαίνεται όταν κάποιος κακομεταχειρίζεται τις κοπέλες/φίλες του».

Ο Έπσταϊν με μία γυναίκα τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν καλυφθεί

Ta email Έπσταϊν σε Γκέιτς – Το σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο Έπσταϊν φαίνεται να έστειλε στον δικό του λογαριασμό, εμφανίζεται ο ίδιος να διαφωνεί με τον Γκέιτς για τον τερματισμό της σχέσης τους με καθόλου κολακευτικές διατυπώσεις: «Για να προσθέσεις την προσβολή στη ζημιά, στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, με ικετεύεις να διαγράψω τα email σχετικά με τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένειά σου, το αίτημά σου να σου δώσω αντιβιοτικά που μπορείς να δώσεις κρυφά στη Μελίντα και την περιγραφή του πέους σου», αναφέρει το μήνυμα.

Σε ένα άλλο email αναγράφεται σύμφωνα με τους FT: «Μου ζητήθηκε και δέχτηκα λανθασμένα να συμμετάσχω σε πράξεις που κυμαίνονταν από ηθικά ανάρμοστες έως ηθικά αμφισβητήσιμες… Από το να βοηθάω τον Μπιλ να προμηθεύεται φάρμακα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεξουαλικών του σχέσεων με ρωσίδες, έως το να διευκολύνω τις παράνομες ερωτικές του συνευρέσεις με παντρεμένες γυναίκες, έως το να μου ζητηθεί να προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ.

Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί είναι «απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

«Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε μια σταθερή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έπαιρνε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Λούτνικ: Ο οικογενειάρχης υπουργός του Τραμπ

Το όνομα του Χάουαρντ Λούτνικ, υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, αναφέρθηκε επίσης στα τελευταία έγγραφα. Σε μια ανταλλαγή email στα τέλη του 2012, που φαίνεται να είναι μεταξύ της βοηθού του Έπσταϊν, Lesley Groff, και του Λούτνικ, συζήτησαν για ένα πιθανό γεύμα στο νησί του Έπσταϊν στην Καραϊβική Θάλασσα, καθώς αυτός και η οικογένειά του ταξίδευαν στην περιοχή.

Τα email φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είπε ο Λούτνικ σε μια συνέντευξη στο podcast της New York Post το 2025, στην οποία ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον Έπσταϊν μόνο μία φορά.

Τα έγγραφα δείχνουν ότι οι ζωές του Λούτνικ και του Έπσταϊν συνέχισαν να συμπίπτουν τα τελευταία χρόνια. Το 2017, ο Έπσταϊν συνέβαλε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο προς τιμήν του Λούτνικ. Το 2018, αντάλλαξαν email που φαινόταν να συζητούν την ένωση δυνάμεων για την καταπολέμηση των σχεδίων κατασκευής του The Frick Collection, ενός μουσείου απέναντι από τα σπίτια τους.

Ο Λούτνικ αρνήθηκε επίσης το αίτημα για σχολιασμό λέγοντας ότι δεν έχει δει ακόμα τα έγγραφα.

Τα θύματα ζητούν δικαιοσύνη

Αντιμέτωπες με τους πιο ισχυρούς άνδρες του κόσμου, αλλά και με την κυβέρνηση των ΗΠΑ που θέλει να θάψει το θέμα λόγω και της εμπλοκής Τραμπ, τα θύματα προσπαθούν να διατηρήσουν τις δυνάμεις τους και αξιώνουν δικαιοσύνη.

Δεκάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν τον Σεπτέμβριο μπροστά από το Καπιτώλιο για να στηρίξουν την προσπάθεια δύο αιρετών (ενός Δημοκρατικού και ενός Ρεπουμπλικάνου) για δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα βρισκόμουν εδώ», είπε η Μαρίνα Λατσέρντα από το βήμα, έχοντας δίπλα της δεκάδες ακόμα γυναίκες που έπεσαν θύματα κακοποίησης. Η Μαρίνα Λατσέρντα, με καταγωγή από τη Βραζιλία, γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν 14 ετών. Της υποσχέθηκαν 300 δολάρια για ένα «μασάζ για έναν μεγαλύτερο άνδρα». Αυτό που νόμιζε ότι θα ήταν «η δουλειά των ονείρων», για κάποια που εργαζόταν ήδη σε τρεις δουλειές για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της, «έγινε εφιάλτης». Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η νεαρή γυναίκα μίλησε δημόσια για την κακοποίηση που υπέστη ως έφηβη στα χέρια του Τζέφρι Έπσταϊν.

Άλλα θύματα μοιράστηκαν παρόμοιες ιστορίες για τις εμπειρίες τους με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του. «Ποτέ δεν φοβήθηκα τόσο πολύ στη ζωή μου όσο την πρώτη φορά που με πλήγωσε», είπε η Τζένα-Λίζα Τζόουνς, η οποία ήταν επίσης 14 ετών όταν τον γνώρισε.

Με πληροφορίες από Financial Times, New York Times, Liberation

