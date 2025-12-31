newspaper
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Εξελίξεις στην υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ερευνήσει 5,2 εκατ. σελίδες φακέλων
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 13:15

Εξελίξεις στην υπόθεση Έπσταϊν: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα ερευνήσει 5,2 εκατ. σελίδες φακέλων

Πόσο θα καθυστερήσει η δημοσιοποίηση των φακέλων στην υπόθεση Έπσταϊν - Θα χρειαστεί η συνδρομή 400 δικηγόρων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε ότι έχει στην κατοχή του 5,2 εκατομμύρια σελίδες φακέλων του Τζέφρι Έπσταϊν προς εξέταση και χρειάζεται 400 δικηγόρους από τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες του υπουργείου για να βοηθήσουν στη διαδικασία μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με κυβερνητικό έγγραφο που εξέτασε το πρακτορείο Reuters χθες Τρίτη.

Αυτό είναι πιθανό να παρατείνει την τελική δημοσιοποίηση των εγγράφων κατά πολύ, σε σχέση με το αναμενόμενο, μετά την προθεσμία της 19ης Δεκεμβρίου που έθεσε το Κογκρέσο, ανέφερε το έγγραφο.

Η νέα εξέταση των αρχείων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 23 Ιανουαρίου

Η κυβέρνηση Τραμπ κάλεσε το υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει τα αρχεία που σχετίζονται με ποινικές έρευνες για τον Έπσταϊν, τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή και ήταν φίλος με τον Ντόναλντ Τραμπ τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με νόμο περί διαφάνειας που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο τον περασμένο μήνα.

Ο Λευκός Οίκος και το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν.

Θα χρειαστεί η συνδρομή 400 δικηγόρων για να εξετάσουν τα αρχεία Έπσταϊν

Συλλογικά, η ποινική υπηρεσία, το τμήμα Εθνικής Ασφάλειας, το FBI και το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν παρέχουν 400 δικηγόρους για να εξετάσουν τα αρχεία, ανέφερε το έγγραφο, ένας πιο ακριβής και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του υπουργείου.

Η νέα εξέταση των αρχείων θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 5 και 23 Ιανουαρίου, πρόσθεσε το έγγραφο.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών προσφέρουν επιλογές τηλεργασίας και άδεια ως κίνητρα για τους εθελοντές, ανέφερε το έγγραφο, προσθέτοντας ότι οι δικηγόροι που βοηθούν θα πρέπει να αφιερώνουν τρεις έως πέντε ώρες την ημέρα για να εξετάζουν περίπου 1.000 έγγραφα την ημέρα.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανακάλυψε περισσότερα από 1 εκατομμύριο επιπλέον έγγραφα που ενδεχομένως συνδέονται με τον Επσταϊν.

Μέχρι στιγμής, οι αποκαλύψεις έχουν κυκλοφορήσει ευρύτατα, απογοητεύοντας ορισμένους Ρεπουμπλικάνους που ήθελαν να υποχωρήσει το σκάνδαλο-απειλή για το κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Ο νόμος, που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με ευρεία διακομματική υποστήριξη, απαιτεί τη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων που σχετίζονται με τον Επσταϊν, παρά την πολύμηνη προσπάθεια του Τραμπ να τα κρατήσει σφραγισμένα. Σύμφωνα με το νόμο, όλα τα έγγραφα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν έως τις 19 Δεκεμβρίου, επεξεργασμένα για την προστασία των θυμάτων.

Ο Τραμπ γνώριζε τον Επσταϊν κοινωνικά τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Εχει δηλώσει ότι η σχέση τους έληξε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και ότι δεν γνώριζε ποτέ για τη σεξουαλική παραβατικότητά του.

Ο Επσταϊν καταδικάστηκε στη Φλόριντα το 2008 για την εξώθηση ατόμου κάτω των 18 ετών σε πορνεία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης τον κατηγόρησε για σωματεμπορία το 2019.

Ο Επσταϊν βρέθηκε νεκρός το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης και ο θάνατός του θεωρήθηκε αυτοκτονία.

