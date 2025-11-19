Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ θα ξεκινήσει νέα έρευνα για τις διασυνδέσεις του πρώην προέδρου του ιδρύματος Λάρι Σάμερς με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν αφότου πρόσφατα δημοσιευθέντα έγγραφα αποκάλυψαν ότι οι δύο άνδρες είχαν μια «ασυνήθιστα στενή σχέση επί χρόνια», ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα του πανεπιστημίου.

Η έρευνα του Χάρβαρντ για τον Σάμερς

Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ Τζόναθαν Σουέιν γράφει σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στην πανεπιστημιακή εφημερίδα The Harvard Crimson ότι «το πανεπιστήμιο διενεργεί έρευνα σχετικά με πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα στο Χάρβαρντ περιλαμβανομένων των πρόσφατα δημοσιευθέντων εγγράφων για τον Τζέφρι Έπσταϊν για να αξιολογήσει ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Ο Σάμερς, πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ όπου σήμερα διδάσκει, δήλωσε την Δευτέρα στην Crimson ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει τις σχέσεις του Σάμερς και άλλων προβεβλημένων Δημοκρατικών με τον Έπσταϊν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει διαψεύσει κάθε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

Η Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσιοποίησε χιλιάδες έγγραφα που συνδέονται με τον Έπσταϊν την περασμένη Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και κάποια που δείχνουν ιδιωτική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταϊν.

Η έρευνα του πανεπιστημίου θα εξετάσει όλους τους άλλους συνεργάτες του Χάρβαρντ που εμπλέκονται μέσα από τα έγγραφα τα οποία δημοσιοποίησε η Βουλή, μεταξύ των οποίων η σύζυγος του Σάμερς και άλλοι συνεργάτες του πανεπιστημίου σημερινοί ή πρώην, έγραψε η Crimson.

Αναμένεται το νομοσχέδιο

Η έρευνα θα εξετάσει κάθε νέα πληροφορία που αποκαλύφθηκε στα έγγραφα την περασμένη Τετάρτη, περιλαμβανομένων των εκατοντάδων μηνυμάτων που αντάλλαξαν οι Σάμερς και Έπσταϊν για τις γυναίκες, την πολιτική και για πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με το Χάρβαρντ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διακριβώσει άμεσα το δημοσίευμα της Crimson.

Το Χάρβαρντ και το γραφείο του Σάμερς δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού.

Το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε χθες Τρίτη, με συντριπτική πλειοψηφία, σχέδιο νόμου με σκοπό να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα όλο τον φάκελο για τον Τζέφρι ‘Επσταϊν, μία έκβαση που ο Τραμπ είχε πολεμήσει για μήνες πριν βάλει τέλος στην αντίθετη στάση του.