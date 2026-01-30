ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε την Παρασκευή μια νέα σειρά αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να συμμορφωθεί με έναν νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο και απαιτούσε από το υπουργείο να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Το Reuters βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης των αρχείων.

Το υπουργείο είχε δηλώσει στο τέλος του έτους ότι είχε ακόμη να εξετάσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια σελίδες και ότι χρειαζόταν να αναθέσει εκ νέου την εργασία σε εκατοντάδες δικηγόρους, προκαλώντας κριτική από ορισμένα μέλη του Κογκρέσου που ισχυρίστηκαν ότι η αργή πρόοδος της κυβέρνησης παραβίαζε τον νόμο.

🚨 BREAKING: The DOJ is releasing 3 MILLION pages of Epstein documents today, along with 2,000 videos and 180,000 images, per @DAGToddBlanche Anybody want to guess how many times Bill Clinton’s name is going to come up? pic.twitter.com/ozneFr8LGS — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2026

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος με τον Έπσταϊν στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν διαπληκτιστούν χρόνια πριν από την πρώτη καταδίκη του Έπσταϊν, είχε περάσει μήνες να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση, μέχρι που τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο προώθησαν τον νόμο παρά τις αντιρρήσεις του.

Μία διαδικασία γεμάτη εμπόδια

Σύμφωνα με τον νόμο ήταν επιτρεπτή η κάλυψη ορισμένων τμημάτων , μεταξύ άλλων για την προστασία των θυμάτων και τη διατήρηση των εν εξελίξει ερευνών.

Ωστόσο, τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν υποστεί εκτεταμένη λογοκρισία, σε ορισμένες περιπτώσεις πλήρη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των νομοθετών.

Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα για οποιοδήποτε αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση των εγκλημάτων του.

Ο Έπσταϊν, ένας χρηματοδότης από τη Νέα Υόρκη, βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Αν και ο θάνατός του κρίθηκε αυτοκτονία, έχει γεννήσει χρόνια θεωριών, μερικές από τις οποίες ο ίδιος ο Τραμπ ενίσχυσε στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν έχει γίνει ένα επίμονο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει πτώση της δημοτικότητάς του σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της οικονομίας και της καταστολής της μετανάστευσης.