Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ
28 Ιανουαρίου 2026, 13:50

Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Μαύρη σοκολάτα: Υπάρχει λόγος που τη λέμε…υγείας

Spotlight

Το Σάββατο — την ίδια ημέρα που ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τον Άλεξ Πρέτι, ενώ ήταν ακινητοποιημένος μπρούμυτα στο έδαφος στη Μινεάπολη — λίγες δεκάδες «εκλεκτοί» καλεσμένοι συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο για ένα ιδιωτικό, χλιδάτο πάρτι προς τιμήν της Μέλανια Τραμπ.

Ανάμεσά τους, ο CEO της Apple Τιμ Κουκ, η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών Μάικ Τάισον. Σύμφωνα με το Rolling Stone, στο τραπέζι υπήρχαν εξατομικευμένοι κουβάδες ποπ κορν και κουτιά δώρων με το πορτρέτο της Μελάνια Τραμπ, για να σηματοδοτηθεί η επερχόμενη κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Melania: Twenty Days to History.

Η ιδιωτική «προ-προβολή» έγινε πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον. Στο κάτω μέρος της πρόσκλησης για την πρεμιέρα, με μικρά γράμματα, αναφέρεται: «Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος ή δημόσιος αξιωματούχος, με την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης επιβεβαιώνετε ότι έχετε λάβει την έγκριση του αρμόδιου συμβούλου δεοντολογίας ή του νομικού σας τμήματος για να παραστείτε στην εκδήλωση και να αποδεχθείτε οποιαδήποτε παρεχόμενα αντικείμενα».

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει στους αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας που απαγορεύουν σε ομοσπονδιακούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους να αποδέχονται δώρα από όσους έχουν συναλλαγές με το κράτος, ώστε να αποφεύγεται όχι μόνο η σύγκρουση συμφερόντων αλλά και η υποψία της.

«Δυστυχώς, αν τελικά αποτύχει», είπε μέλος της παραγωγής, «θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ».

YouTube thumbnail

«Αγορά εύνοιας»;

Η ειρωνεία, γράφει το Rolling Stone, είναι βαριά: λίγο περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα, η Μελάνια είχε προκαλέσει έναν άτυπο «πλειστηριασμό» στο Χόλιγουντ, με στούντιο να ανταγωνίζονται για τα δικαιώματα του πρότζεκτ, σε μια περίοδο που η νέα κυβέρνηση ετοιμαζόταν να αναλάβει.

Η Amazon MGM Studios κέρδισε τελικά τη μάχη απέναντι στη Disney (η οποία, σύμφωνα με το Rolling Stone, είχε δωρίσει 15 εκατ. δολάρια στην μελλοντική προεδρική βιβλιοθήκη του προέδρου των ΗΠΑ για να διευθετήσει μια αμφιλεγόμενη αγωγή δυσφήμισης που είχε καταθέσει ο ίδιος εναντίον του ABC) και απέναντι στην Paramount, που — όπως αναφέρεται — επιζητούσε καλές σχέσεις με τον Λευκό Οίκο ενόψει μιας «μπλοκμπάστερ» συγχώνευσης που θα χρειαζόταν έγκριση από την FCC.

Λίγες εβδομάδες πριν η Amazon MGM Studios καταθέσει, προσφορά 40 εκατ. δολαρίων για τα δικαιώματα — το μεγαλύτερο ποσό που είχε δώσει ποτέ η πλατφόρμα για οποιοδήποτε περιεχόμενο — ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είχε δειπνήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τη σύζυγό του στο Mar-a-Lago.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρώτη κυρία κράτησε περίπου το 70% του ποσού, δηλαδή 28 εκατ. δολάρια, προσωπικά. Και τυπικά, σημειώνει το Rolling Stone, «δεν είναι παράνομο»: ο Ντον Φοξ, πρώην υπηρεσιακός διευθυντής του U.S. Office of Government Ethics (ο οποίος υπηρέτησε επί Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα), εξηγεί ότι για σκοπούς δεοντολογίας η πρώτη κυρία θεωρείται ιδιώτης — άρα οι νόμοι σύγκρουσης συμφερόντων και οι σχετικοί κανονισμοί που ισχύουν για υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας «δεν εφαρμόζονται».

Όμως ο ίδιος προσθέτει, σύμφωνα με το Rolling Stone, ότι το γραφείο του θα είχε συμβουλεύσει να αποφευχθεί ένα τόσο προσοδοφόρο deal με την Amazon στην αυγή μιας νέας διακυβέρνησης, ακριβώς λόγω των εκτεταμένων συμφερόντων του Μπέζος έναντι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: «Δείχνει σαν να αγοράζει πρόσβαση και εύνοια». Η Amazon Web Services, επισημαίνεται, είναι τεράστιος ομοσπονδιακός εργολάβος με συμβάσεις σε πολλές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Πενταγώνου, ενώ η Blue Origin διαθέτει συμβάσεις με τη NASA αξίας δισεκατομμυρίων.

«Δούλευαν πάρα πολύ σκληρά, εξαντλητικά ωράρια, ελάχιστη οργάνωση, πολύ χαοτικά. Δεν ήταν εύκολο χρήμα. Ήταν πολύ δύσκολο λόγω του χάους… Συνήθως στο ντοκιμαντέρ λες ‘ακολούθησε το πρόσωπο’. Εδώ είναι η Μελάνια Τραμπ. Με την πρώτη κυρία και τη Μυστική Υπηρεσία δεν κάνεις ό,τι θα έκανες κανονικά».

Τρία συνεργεία, τρεις κορυφαίοι διευθυντές φωτογραφίας και ένα «χάος» παραγωγής

Μετά την αγορά των δικαιωμάτων, γράφει το Rolling Stone, ξεκίνησε αγώνας δρόμου για να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό τις εβδομάδες πριν από την ορκωμοσία. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από χάος και περιλάμβανε την πρόσληψη και τον συντονισμό τριών διαφορετικών συνεργείων που δούλευαν παράλληλα σε Φλόριντα, Ουάσινγκτον και Νέα Υόρκη.

Κάθε συνεργείο είχε και «υψηλού κύρους» διευθυντή φωτογραφίας:

  • τον Τζεφ Κρόνεγουεθ, γνωστό για τις συνεργασίες του με τον Ντέιβιντ Φίντσερ,
  • τον Ντάντε Σπινότι, σταθερό συνεργάτη του Μάικλ Μαν,
  • και τον Μπάρι Πίτερσον, διευθυντή φωτογραφίας που πιο πρόσφατα δούλεψε στη διαβόητη μεταφορά του Colleen Hoover, It Ends With Us — με τον καθένα να γυρίζει διαφορετικά τμήματα της ταινίας.

«Δούλευαν πάρα πολύ σκληρά, εξαντλητικά ωράρια, ελάχιστη οργάνωση, πολύ χαοτικά», είπε ένας άνθρωπος που συμμετείχε στην παραγωγή. Ένας δεύτερος συμπλήρωσε: «Δεν ήταν εύκολο χρήμα. Ήταν πολύ δύσκολο λόγω του χάους… Συνήθως στο ντοκιμαντέρ λες ‘ακολούθησε το πρόσωπο’. Εδώ είναι η Μελάνια Τραμπ. Με την πρώτη κυρία και τη Μυστική Υπηρεσία δεν κάνεις ό,τι θα έκανες κανονικά».

Ένα πρόσωπο «με γνώση της παραγωγής» εκτίμησε ότι περίπου τα δύο τρίτα των εργαζομένων στο τμήμα της Νέας Υόρκης ζήτησαν να μην αναφερθούν στα επίσημα credits, σύμφωνα με το Rolling Stone. Κάποιος άλλος, που τελικά θα εμφανίζεται στους συντελεστές, είπε ότι μετά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του προέδρου των ΗΠΑ εύχεται να μην είχε βάλει το όνομά του.

Ο Ράτνερ στο επίκεντρο: καταγγελίες, «Αρχεία Έπσταϊν» και η «προπαγάνδα» που βαραίνει την ταινία

Πολλοί από όσους δούλεψαν στο πρότζεκτ, αναφέρει το Rolling Stone, λένε ότι με την ίδια τη Μελάνια Τραμπ είχαν λιγότερα προβλήματα — την περιγράφουν ως «φιλική» και «πολύ αφοσιωμένη» στη διαδικασία — από ό,τι με τον σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ. «Ήταν εντελώς καλή… ήταν το αντίθετο του Μπρετ», είπε ένας. Κάποιος άλλος το συνοψίζει αλλιώς: «Υπήρχε περισσότερη κουβέντα για το πόσο ‘γλοιώδης’ είναι ο Μπρετ, παρά για τη Μελάνια».

Το Melania είναι η πρώτη ταινία που κάνει ο Ράτνερ μετά το 2017, όταν έξι γυναίκες τον κατηγόρησαν δημόσια για σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση, όπως θυμίζει το Rolling Stone. Η Νατάσα Χένστριτζ δήλωσε στους Los Angeles Times ότι ο Ράτνερ την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ όταν ήταν 19 ετών, ενώ η Ολίβια Μαν έχει περιγράψει ότι εκείνος αυνανίστηκε μπροστά της όταν επισκέφθηκε ως νεαρή επίδοξη ηθοποιός το σετ μιας ταινίας του. Ο Ράτνερ αρνήθηκε τις κατηγορίες και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος του.

Πιο πρόσφατα, σημειώνει το Rolling Stone, φωτογραφία του Ράτνερ χωρίς μπλούζα μαζί με τον ανιχνευτή μοντέλων και συνεργάτη του Έπσταϊν, Ζαν-Λουκ Μπρουνέλ, εμφανίστηκε στα νεο-αποχαρακτηρισμένα «Αρχεία Έπσταϊν». Και την ημέρα που δημοσιεύτηκε η έρευνα των Los Angeles Times για τον Ράτνερ, ο Έπσταϊν έστειλε email στον προσωπικό δικηγόρο του με τη φράση «brett ratner now. Oy.», σύμφωνα με το Rolling Stone. Μέσω ενδιάμεσου, ο Ράτνερ δήλωσε στο Rolling Stone ότι δεν γνώρισε ποτέ τον Έπσταϊν.

Ένα μέλος του συνεργείου είπε στο Rolling Stone: «Νιώθω λίγο άβολα με το στοιχείο προπαγάνδας σε αυτό. Αλλά ο Μπρετ Ράτνερ ήταν το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς». Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ότι δεν ήξερε πως ο Ράτνερ θα εμπλεκόταν παρά μόνο λίγες ημέρες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, και πως αν το γνώριζε δεν θα δεχόταν τη δουλειά.

«Υπήρχε περισσότερη κουβέντα για το πόσο ‘γλοιώδης’ είναι ο Μπρετ, παρά για τη Μελάνια».

Το Rolling Stone περιγράφει επίσης σειρά περιστατικών στο σετ: από «ίχνη» που άφηνε πίσω του (φλούδες πορτοκαλιού, περιτυλίγματα τσίχλας) μέχρι ιστορία όπου πέταξε μασώντας τσίχλα μέσα σε ποτήρι καφέ πάνω σε καρότσι μέλους του συνεργείου «χωρίς να αναγνωρίσει την ύπαρξή» του.

Άλλος εργαζόμενος θυμάται μια πολύ μεγάλη μέρα που δεν επέτρεπαν διαλείμματα για φαγητό και δεν επιτρεπόταν να μπει απ’ έξω φαγητό στον χώρο των γυρισμάτων — ενώ ο Ράτνερ, «άθελά του ή επίτηδες», έφερε δικό του φαγητό, ανέβηκε και έτρωγε «γλείφοντας τα δάχτυλά του με τον πιο άξεστο τρόπο», χωρίς επίγνωση ότι «όλοι οι άλλοι δουλεύουν και κανείς δεν τρώει».

Υπήρξε πάντως και αντίλογος: ένα τρίτο πρόσωπο που συμμετείχε στην παραγωγή υπερασπίστηκε τον Ράτνερ στο Rolling Stone, λέγοντας ότι είναι «διαισθητικός, απίστευτος, συναισθηματικός, ευφυής σκηνοθέτης» και ότι αυτό θα φανεί στην οθόνη.

Δεν είναι σαφές πώς ακριβώς «συνδέθηκαν» αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ράτνερ. Ωστόσο ο σκηνοθέτης φαίνεται να έχει έρθει πολύ κοντά με το ζευγάρι: αναφέρεται ότι μένει σε βίλα στο Mar-a-Lago και ότι συνέχισε να κινηματογραφεί την πρώτη κυρία και μετά το τέλος της παραγωγής. Παράλληλα, ένας έλεγχος στις πολιτικές του δωρεές δείχνει ότι ο Ράτνερ δεν έχει δωρίσει σε καμία από τις τρεις προεδρικές καμπάνιες του προέδρου των ΗΠΑ — αντίθετα εμφανίζονται δωρεές προς τη Χίλαρι Κλίντον το 2016 και προς την Κάμαλα Χάρις όταν ήταν ακόμη γερουσιαστής της Καλιφόρνια.

Προβλέψεις για το box office

Παρά την «εξαιρετική» πρόσβαση στην πρώτη κυρία και τα υπέρογκα ποσά, το Rolling Stone προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να αναμένεται κάποια μεγάλη αποκάλυψη.

Οι προβλέψεις για το box office διαφέρουν: το BoxOffice.com εκτιμά ότι το Melania μπορεί να περιοριστεί σε 1 εκατ. δολάρια στο πρώτο Σαββατοκύριακο, ενώ η πρόβλεψη της National Research Group ανεβάζει το νούμερο κοντά στα 5 εκατ. δολάρια.

Βέβαια, υπάρχουν πρόσφατα παραδείγματα ταινιών που «μιλούν» σε συντηρητικό κοινό και πήγαν καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν οι περισσότεροι: το Reagan με τον Ντένις Κουέιντ — παρότι αποδοκιμάστηκε από τους κριτικούς — έφτασε τα 30 εκατ. δολάρια το 2024, ενώ το Am I Racist? (παραγωγή Daily Wire) έβγαλε 12 εκατ. δολάρια και αναδείχθηκε στο πιο εμπορικό ντοκιμαντέρ εκείνης της χρονιάς.

«Δυστυχώς, αν τελικά αποτύχει», είπε μέλος της παραγωγής στο Rolling Stone, «θα το ευχαριστηθώ πάρα πολύ».

