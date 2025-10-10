«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 ενώ θα προβληθεί και στο Amazon Prime Video.

Η επιστροφή της Πρώτης Κυρίας

Η ταινία, με τίτλο Melania, παρακολουθεί την Πρώτη Κυρία στις 20 ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του 2025, καταγράφοντας την επιστροφή της στο πολιτικό προσκήνιο και τη μετάβαση της οικογένειας Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπρετ Ράτνερ, γνωστός από τα Rush Hour και Red Dragon, ο οποίος επιστρέφει μετά από χρόνια απουσίας, έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε.

Μια ματιά εκ των έσω

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το φιλμ «προσφέρει μια σπάνια ματιά μέσα από τα μάτια της Μελάνια, καθώς οργανώνει την ορκωμοσία, διαχειρίζεται τη διαδικασία μετάβασης και αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντά της ως Πρώτη Κυρία». Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αποκλειστικά πλάνα από ιδιωτικές στιγμές, συναντήσεις και συζητήσεις στο παρασκήνιο.

Η ίδια η Μελάνια συμμετέχει ως παραγωγός του έργου και έχει δηλώσει πως η παραγωγή ξεκίνησε τον Νοέμβριο. «Καταγράφουμε την καθημερινότητά μου – από το επιτελείο μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο και τη συγκρότηση της ομάδας μου», είπε στο Fox & Friends.

Συμβόλαιο 40 εκατ. δολαρίων

Το πρότζεκτ φέρεται να εξασφάλισε από την Amazon συμβόλαιο ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Guardian, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και μια τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ για τη ζωή της ανάμεσα στη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και το Παλμ Μπιτς.

Η παραγωγή έρχεται έπειτα από την εμπορική επιτυχία των απομνημονευμάτων της Μελάνια, τα οποία ο κριτικός Λόιντ Γκριν της Guardian χαρακτήρισε «180 σελίδες αποποίησης ευθυνών».

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, παρευρέθηκε φέτος στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια κίνηση που σχολιάστηκε έντονα, καθώς ο ίδιος είχε δεχθεί πυρά για τον φερόμενο αποκλεισμό της Washington Post — που ανήκει επίσης στον ίδιο — από την κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας της Καμάλα Χάρις.

Ο «περήφανος Σιωνιστής» Ράτνερ

Ο Ράτνερ, ένας σκηνοθέτης που αποσύρθηκε από το Χόλυγουντ το 2018 εν μέσω του κινήματος #MeToo, αφού πολλές γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση, σκηνοθετεί την ταινία. Είναι γνωστός για τις ταινίες Rush Hour και Red Dragon, μετακόμισε το 2023 στο Ισραήλ, όπου αυτοαποκαλείται «περήφανος Σιωνιστής», όπως μεταδίδει ο Guardian. Φημολογείται ότι εργάζεται σε ντοκιμαντέρ για τις λεγόμενες «Συμφωνίες του Αβραάμ», ενώ είναι γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο έχει μοιραστεί κοινές φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Το Melania θα προβληθεί στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime Video σε μεταγενέστερη ημερομηνία.