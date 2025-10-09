Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ, έπειτα από τη δημοσίευση ενός νέου βιβλίου, που τη συνδέει με τον Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, το έργο του Άντριου Λάουνι με τίτλο Entitled: The Rise and Fall of the House of York περιείχε αναφορές που «δεν είχαν επαληθευτεί». Ο όμιλος ανέφερε πως, σε συνεργασία με τον συγγραφέα, οι επίμαχες ενότητες αφαιρέθηκαν από όλες τις μελλοντικές εκδόσεις και όσα αντίτυπα τις περιέχουν αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία.

«Η HarperCollins UK δημοσίευσε πρόσφατα ένα βιβλίο του Άντριου Λάουνι με τίτλο Entitled: The Rise and Fall of the House of York. Σε συνεννόηση με τον συγγραφέα, έχουμε αφαιρέσει αποσπάσματα του βιβλίου που αναφέρονταν σε ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς σχετικά με την Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ», ανέφερε η HarperCollins UK σε δήλωσή της την Τρίτη.

«Αντίτυπα του βιβλίου που περιλαμβάνουν αυτές τις αναφορές αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία. Η HarperCollins UK ζητά συγγνώμη από την Πρώτη Κυρία», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Μελάνια Τραμπ κοινοποίησε τη δήλωση, η οποία δημοσιεύτηκε αρχικά στον λογαριασμό της HarperCollins UK στην πλατφόρμα X, στους σχεδόν 4 εκατομμύρια ακολούθους της.

Οι αναφορές στον Τζέφρι Έπσταϊν

Το βιβλίο του Λάουνι, που επικεντρώνεται στον πρίγκιπα Άντριου, πραγματεύεται τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα. Μεταξύ άλλων, ο συγγραφέας υπαινισσόταν ότι ο Έπσταϊν γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στη Μελάνια — ισχυρισμός που διαψεύστηκε έντονα από το επιτελείο της Πρώτης Κυρίας, το οποίο επικαλέστηκε το δικό της βιβλίο Melania, όπου περιγράφει ότι γνωρίστηκαν το 1998 στο Kit Kat Club της Νέας Υόρκης και όχι μέσω του Έπσταϊν.

Ντόμινο απολογιών

Η ομάδα της Μελάνια Τραμπ έχει κινηθεί νομικά εναντίον όσων αναπαρήγαγαν τον ψευδή ισχυρισμό. Τον Ιούλιο, το The Daily Beast ανακάλεσε άρθρο που είχε βασιστεί σε δηλώσεις του συγγραφέα Μάικλ Γουλφ, ο οποίος είχε επαναλάβει τον ίδιο ψευδή ισχυρισμό, και εξέδωσε δημόσια απολογία.

«Το Daily Beast δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο με τίτλο »Η Μελάνια Τραμπ [είναι] ‘πολύ εμπλεκόμενη’ στο σκάνδαλο Έπσταϊν», βασισμένο σε συνέντευξη του Μάικλ Γουλφ. Μετά από επανεξέταση, διαπιστώσαμε ότι το άρθρο δεν πληρούσε τα δημοσιογραφικά μας πρότυπα και το αφαιρέσαμε από όλες τις πλατφόρμες μας», ανέφερε το μέσο σε ανακοίνωσή του.

«Σε απάντηση επιστολής από τους δικηγόρους της Πρώτης Κυρίας, το Daily Beast αφαίρεσε επίσης τμήμα επεισοδίου του podcast του που αναφερόταν στη Μελάνια. Η Πρώτη Κυρία παραπέμπει στο δικό της best-seller βιβλίο Melania ως την επίσημη εκδοχή της ζωής της. Ζητούμε συγγνώμη από την Πρώτη Κυρία και τους αναγνώστες μας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο έμπειρος δημοκρατικός στρατηγιστής Τζέιμς Κάρβιλ επανέλαβε επίσης τον ψευδή ισχυρισμό στο δικό του podcast, αλλά αργότερα εξέδωσε ανάκληση και απολογία.

«Στο επεισόδιο της περασμένης εβδομάδας μιλήσαμε με τον Τζαντ Λέγκουμ», είπε ο Κάρβιλ. «Μετά το επεισόδιο, λάβαμε επιστολή από τον δικηγόρο της Μελάνια Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τον τίτλο ενός βίντεο στο YouTube και για ορισμένα σχόλια που έκανα. Εξετάσαμε τα σημεία που ανέφερε, αφαιρέσαμε το βίντεο και επεξεργαστήκαμε το επεισόδιο, ενώ ανακαλώ και ζητώ συγγνώμη».

Παράλληλα, οι δικηγόροι της Μελάνια Τραμπ απέστειλαν εξώδικο ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στον Χάντερ Μπάιντεν, μετά τις δηλώσεις του στην εκπομπή Channel 5 with Andrew Callaghan, όπου επανέλαβε τον ίδιο ισχυρισμό — τον οποίο εκείνος αρνήθηκε να ανακαλέσει.

* Mε πληροφορίες από: Fox News