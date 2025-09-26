Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, επέστρεφε από την επίσκεψή του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όταν, το βράδυ της Τρίτης 23ης Σεπτεμβρίου 2025, κάμερες του Sky News κατέγραψαν τη συνομιλία τους, καθώς το ελικόπτερο προσγειωνόταν στο South Lawn του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η 55χρονη Μελάνια Τραμπ καταγράφηκε να κουνά αρνητικά το κεφάλι της και να κάνει χειρονομίες προς τον 79χρονο Πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του τη διακόπτει κουνώντας το δάχτυλό του προς το μέρος της.

Παρά τη σοβαρότητα που φάνηκε να έχει η συνομιλία, αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το ελικόπτερο, το ζεύγος περπάτησε χέρι-χέρι στο South Lawn, με τον Πρόεδρο να χαιρετά τους δημοσιογράφους.

Η ένταση αυτή εκτιμάται ότι ήταν απότοκο μιας ημέρας γεμάτης απρόοπτα και πολιτικές εντάσεις στον ΟΗΕ.

Η επίσκεψη στιγματίστηκε από δύο ατυχή συμβάντα: την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας –μια δυσλειτουργία που, όπως διευκρινίστηκε, προκλήθηκε κατά λάθος από οπερατέρ της αμερικανικής αντιπροσωπείας– αλλά και τη δυσλειτουργία του teleprompter του Προέδρου κατά την ομιλία του.

Πριν από την ομιλία του Προέδρου, ο ίδιος και η Μελάνια επιβιβάστηκαν σε μια κυλιόμενη σκάλα, η οποία ξαφνικά ακινητοποιήθηκε, αναγκάζοντάς τους να ανεβούν πεζή.

Συντηρητικά μέσα χαρακτήρισαν αμέσως το περιστατικό ως «σαμποτάζ», με τον Τζέσι Γουότερς του Fox News μάλιστα να προτείνει την καταστροφή του κτιρίου του ΟΗΕ.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ΟΗΕ διευκρίνισε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε κατά λάθος από οπερατέρ της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ο οποίος ενεργοποίησε τον μηχανισμό διακοπής.

Λίγο αργότερα, το teleprompter του Προέδρου φαίνεται να παρουσίασε δυσλειτουργία ενώ ετοιμαζόταν να απευθυνθεί στους παγκόσμιους ηγέτες, αναγκάζοντάς τον να καθυστερήσει την ομιλία του για περίπου 15 δευτερόλεπτα. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτό το teleprompter είναι σε μεγάλο μπελά», σχολίασε ειρωνικά ο Τραμπ.

Η ομιλία σοκ και η πρωτοβουλία της Μελάνια

Η ομιλία του Προέδρου που ακολούθησε σόκαρε πολλούς, καθώς κατηγόρησε τους παρευρισκόμενους ηγέτες για τη μεταναστευτική τους πολιτική, επιμένοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες, ισχυρίστηκε ότι δέχονται μετανάστες μόνο «για να είναι ευγενικοί», δηλώνοντας: «Θέλετε να είστε πολιτικά ορθοί και καταστρέφετε την κληρονομιά σας». Ο Πρόεδρος αφιέρωσε επίσης μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην υποβάθμιση του ίδιου του οργανισμού του ΟΗΕ, που διεξάγει την 80ή του σύνοδο φέτος: «Ποιο είναι το νόημα των Ηνωμένων Εθνών; Δεν κάνετε τίποτα για να υποστηρίξετε τον τερματισμό του πολέμου, πέρα από το να γράφετε ένα-δυο αξιοθρήνητα γράμματα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα… Ένα κακό ασανσέρ και ένα κακό teleprompter είναι το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη».

Εν μέσω αυτής της πολιτικής θύελλας, η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποίησε την επίσκεψη στον ΟΗΕ για να λανσάρει μια δική της παγκόσμια πρωτοβουλία, τη Fostering the Future Together (Καθοδηγώντας το Μέλλον Μαζί), ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με την πρώτη συνάντηση να αναμένεται στις αρχές του 2026.

Η ειρωνεία στο Marine One

Η καταγραφή της έντονης ιδιωτικής στιγμής του προεδρικού ζεύγους στο ελικόπτερο έρχεται τέσσερις μήνες μετά τη παιγνιώδη συμβουλή που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για το πώς να αποφεύγει τις ιδιωτικές συνομιλίες μπροστά στο κοινό.

Ο Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, είχαν γίνει viral τον Μάιο, όταν μια χειρονομία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας είχε καταγραφεί, με τον Τραμπ να σχολιάζει τότε: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».

Στην περίπτωση του Marine One, ούτε οι κλειστές πόρτες ήταν αρκετές για να προστατεύσουν τον διάλογο του Προέδρου και της συζύγου του από τα αδιάκριτα βλέμματα.