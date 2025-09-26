magazin
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Go Fun 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Spotlight

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, επέστρεφε από την επίσκεψή του στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όταν, το βράδυ της Τρίτης 23ης Σεπτεμβρίου 2025, κάμερες του Sky News κατέγραψαν τη συνομιλία τους, καθώς το ελικόπτερο προσγειωνόταν στο South Lawn του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η 55χρονη Μελάνια Τραμπ καταγράφηκε να κουνά αρνητικά το κεφάλι της και να κάνει χειρονομίες προς τον 79χρονο Πρόεδρο, ο οποίος με τη σειρά του τη διακόπτει κουνώντας το δάχτυλό του προς το μέρος της.

Παρά τη σοβαρότητα που φάνηκε να έχει η συνομιλία, αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το ελικόπτερο, το ζεύγος περπάτησε χέρι-χέρι στο South Lawn, με τον Πρόεδρο να χαιρετά τους δημοσιογράφους.

Η ένταση αυτή εκτιμάται ότι ήταν απότοκο μιας ημέρας γεμάτης απρόοπτα και πολιτικές εντάσεις στον ΟΗΕ.

Η επίσκεψη στιγματίστηκε από δύο ατυχή συμβάντα: την ακινητοποίηση της κυλιόμενης σκάλας –μια δυσλειτουργία που, όπως διευκρινίστηκε, προκλήθηκε κατά λάθος από οπερατέρ της αμερικανικής αντιπροσωπείας– αλλά και τη δυσλειτουργία του teleprompter του Προέδρου κατά την ομιλία του.

Πριν από την ομιλία του Προέδρου, ο ίδιος και η Μελάνια επιβιβάστηκαν σε μια κυλιόμενη σκάλα, η οποία ξαφνικά ακινητοποιήθηκε, αναγκάζοντάς τους να ανεβούν πεζή.

Συντηρητικά μέσα χαρακτήρισαν αμέσως το περιστατικό ως «σαμποτάζ», με τον Τζέσι Γουότερς του Fox News μάλιστα να προτείνει την καταστροφή του κτιρίου του ΟΗΕ.

@ingr_news Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στη ΓΣ του ΟΗΕ – Τραμπ και Μελάνια ανέβηκαν με τα πόδια #ingr #insnapshot #melania #donaldtrump #ΟΗΕ ♬ original sound – in.gr

Ωστόσο, εκπρόσωπος του ΟΗΕ διευκρίνισε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε κατά λάθος από οπερατέρ της αμερικανικής αντιπροσωπείας, ο οποίος ενεργοποίησε τον μηχανισμό διακοπής.

Λίγο αργότερα, το teleprompter του Προέδρου φαίνεται να παρουσίασε δυσλειτουργία ενώ ετοιμαζόταν να απευθυνθεί στους παγκόσμιους ηγέτες, αναγκάζοντάς τον να καθυστερήσει την ομιλία του για περίπου 15 δευτερόλεπτα. «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτό το teleprompter είναι σε μεγάλο μπελά», σχολίασε ειρωνικά ο Τραμπ.

Η ομιλία σοκ και η πρωτοβουλία της Μελάνια

Η ομιλία του Προέδρου που ακολούθησε σόκαρε πολλούς, καθώς κατηγόρησε τους παρευρισκόμενους ηγέτες για τη μεταναστευτική τους πολιτική, επιμένοντας ότι «ήρθε η ώρα να τελειώσει το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Μάλιστα, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες, ισχυρίστηκε ότι δέχονται μετανάστες μόνο «για να είναι ευγενικοί», δηλώνοντας: «Θέλετε να είστε πολιτικά ορθοί και καταστρέφετε την κληρονομιά σας». Ο Πρόεδρος αφιέρωσε επίσης μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην υποβάθμιση του ίδιου του οργανισμού του ΟΗΕ, που διεξάγει την 80ή του σύνοδο φέτος: «Ποιο είναι το νόημα των Ηνωμένων Εθνών; Δεν κάνετε τίποτα για να υποστηρίξετε τον τερματισμό του πολέμου, πέρα από το να γράφετε ένα-δυο αξιοθρήνητα γράμματα, τα οποία δεν κάνουν τίποτα… Ένα κακό ασανσέρ και ένα κακό teleprompter είναι το μόνο που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη».

@ingr_news Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ στον ΟΗΕ εκτός από… την Μελάνια #ingr #insnapshot #ΟΗΕ #Τραμπ #Μελανια #fyp ♬ original sound – in.gr

Εν μέσω αυτής της πολιτικής θύελλας, η Μελάνια Τραμπ χρησιμοποίησε την επίσκεψη στον ΟΗΕ για να λανσάρει μια δική της παγκόσμια πρωτοβουλία, τη Fostering the Future Together (Καθοδηγώντας το Μέλλον Μαζί), ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με την πρώτη συνάντηση να αναμένεται στις αρχές του 2026.

Η ειρωνεία στο Marine One

Η καταγραφή της έντονης ιδιωτικής στιγμής του προεδρικού ζεύγους στο ελικόπτερο έρχεται τέσσερις μήνες μετά τη παιγνιώδη συμβουλή που είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν για το πώς να αποφεύγει τις ιδιωτικές συνομιλίες μπροστά στο κοινό.

Ο Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, είχαν γίνει viral τον Μάιο, όταν μια χειρονομία της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας είχε καταγραφεί, με τον Τραμπ να σχολιάζει τότε: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα παραμένει κλειστή».

Στην περίπτωση του Marine One, ούτε οι κλειστές πόρτες ήταν αρκετές για να προστατεύσουν τον διάλογο του Προέδρου και της συζύγου του από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
Σύνταξη
Stream magazin
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
TV 25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Σημείο αναφοράς 26.09.25

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
