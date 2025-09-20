«Γιατί ντύθηκε σαν έπιπλο;» – Τα LOL των σόσιαλ μίντια για την κίτρινη εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο Λονδίνο

Οι ενδυματολογικές επιλογές της Μελάνια Τραμπ κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στο Ηνωμένο Βασίλειο τράβηξαν την προσοχή και προκάλεσαν ανάμεικτες αντιδράσεις από το κοινό.

Ένα συγκεκριμένο outfit, δε, ξεσήκωσε θύελλα τρολαρίσματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν ήταν το φαρδύ, μωβ καπέλο που έκρυβε τα μάτια της και θύμιζε εκείνο το αμήχανο χαμένο φιλί κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο, λόγω του καπέλου Eric Javits της Μελάνια.

Good grief…who the hell dresses Melania? 😳😂😂 pic.twitter.com/6nltjkaSwv — Annie (@AnnieForTruth) September 18, 2025





Δεν ήταν το φαρδύ, μωβ καπέλο που έκρυβε τα μάτια της και θύμιζε εκείνο το αμήχανο χαμένο φιλί κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο, λόγω του καπέλου Eric Javits της Μελάνια

Κιτρινοκαναρινί και έξωμο

Η επιλογή μόδας/γκάφα/faux pas που όλοι συζήτησαν είναι το φόρεμα που φόρεσε η Πρώτη Κυρία στο πολυτελές δείπνο που παρέθεσε η Βασιλική Οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Αφού οι φωτογραφίες από το δείπνο δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, το καναρινί/κίτρινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και μοβ/ροζ ζώνη έγινε θέμα συζήτησης.

Αρχικά, υπήρχε κάποια σύγχυση σχετικά με τα χρώματα που εμφανίζονταν. Πολλοί επισήμαναν μια οπτική ψευδαίσθηση που δημιουργούσε ο συνδυασμός του φορέματος και της ζώνης της Μελάνια, σχεδιασμένος από την Carolina Herrera.

Ζωηρό υπό ορισμένες γωνίες, απαλό υπό άλλες. «Ζώνη σε απαλό λιλά χρώμα» για μερικούς, «ζώνη σε ροζ χρώμα» για άλλους.

Will be TOTALLY honest: didn’t like Melania’s dress. It’s more Oscars than Windsor Castle. pic.twitter.com/s1Ysj0HNC4 — vbspurs (@vbspurs) September 17, 2025





Τελικά, όλα οφείλονταν στο πρόβλημα της φωτογράφισης με φλας, οπότε αυτό ήταν όλο.

Ωστόσο, οι κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν σταμάτησαν εκεί για το φόρεμα της Herrera, η οποία έχει ιστορία στο ντύσιμο των Πρώτων Κυριών των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Τζάκι Κένεντι και η Μισέλ Ομπάμα.

Κάποιοι επισήμαναν ότι η Μελάνια δεν ήξερε πώς να ντυθεί για ένα βασιλικό δείπνο, ότι το φόρεμα ήταν «πολύ απλό και ακατάλληλο», δεδομένου ότι άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της, ενώ άλλοι το χαρακτήρισαν «άσχημο» και «παράξενο».

Ένας χρήστης του X έγραψε: «Δεν μου αρέσει το φόρεμα της Μελάνια. Μια σπάνια αποτυχία για εκείνη. Δεν την κολακεύει και το κίτρινο χρώμα είναι πολύ έντονο».

Ακόμη και οι θαυμαστές της Πρώτης Κυρίας δεν έμειναν ικανοποιημένοι με το ντύσιμό της, με έναν από αυτούς να γράφει: «Αγαπώ τη Μελάνια, αλλά αυτό το φόρεμα είναι φρικτό πάνω της και ακατάλληλα απλό για ένα επίσημο δείπνο».

Αφού οι φωτογραφίες από το δείπνο δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, το καναρινί/κίτρινο φόρεμα με ανοιχτούς ώμους και μοβ/ροζ ζώνη έγινε θέμα συζήτησης

Ακολουθούν μερικές άλλες αντιδράσεις για το αμφιλεγόμενο φόρεμα:

Trump looks like a stuffed turkey unable to breathe and Melania’s yellow dress is awful https://t.co/jHD9limnUp — Tina (@lostdogs20) September 18, 2025

Melania clearly didn’t get the memo that this is a white tie event, not a pool party at Mar-a-Lago. — Cee Bees 👑 (@BeesyCee) September 17, 2025

Welp. It’s official. Add mum to the list of people who didn’t like Melania’s Banquet dress. She said she looks like a bottle of French’s Mustard. Lmaoo. pic.twitter.com/WnYHO1tgXe — vbspurs (@vbspurs) September 18, 2025

If you combine the colors of Queen Camilla’s dress with Melania’s you get the 🇺🇦 Ukrainian flag. pic.twitter.com/74lsTxYL2e — Clowncar1986 (@clowncar1986) September 17, 2025



*Με στοιχεία από euronews.com