magazin
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
17.09.2025 | 17:01
Μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά – Μήνυμα του 112 για εκκένωση τριών οικισμών
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή
Live in Style 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:10

Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε το πιο βρετανικό της outfit και μαύρα γυαλιά ηλίου, ξεκινώντας για το τριήμερο ταξίδι στην Αγγλία, κρατώντας τον σύζυγό της από το χέρι. Για την επόμενη εμφάνισή της επέλεξε ένα δραματικό, μεγάλο καπέλο, παρόμοιο με εκείνο της ορκομωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Spotlight

Το ταξίδι στο Λονδίνο είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί την πρόσκληση της βασιλικής οικογένειας που απηύθυνε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο.

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η Μελάνια Τραμπ, της οποίας το στυλ θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη διάθεσή της και τις προσθέσεις της, φόρεσε μια μακριά καφέ-ολέ γκαμπαρντίνα Burberry, από την οποία σε κάθε βήμα της ξεχώριζε η εμβληματική, καρό επένδυση της πολυτελούς βρετανικής μάρκας.

REUTERS/Chris Radburn

REUTERS/Chris Radburn

Η Μελάνια Τραμπ, της οποίας το στυλ θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη διάθεσή της και τις προσθέσεις της, φόρεσε μια μακριά καφέ-ολέ γκαμπαρντίνα Burberry, από την οποία σε κάθε βήμα της ξεχώριζε η εμβληματική, καρό επένδυση της πολυτελούς βρετανικής μάρκας

YouTube thumbnail

Αντίο γόβες στιλέτο

Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Μελάνια Τραμπ κατέβηκε από τα ψηλοτάκουνά της και τα αντικατέστησε με μαύρες μπότες με χαμηλό τακούνι.

Οι Τραμπ, μετά την άφιξή τους την Τρίτη το βράδυ, επισκέφθηκαν το Κάστρο του Ουίνδσορ (την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου), όπου και συνάντησαν τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Πριγκίπισσα Κέιτ.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν επίσημα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, ενή η Μελάνια Τραμπ έκανε μια δεύτερη εμφάνιση με δραματικό καπέλο, με μεγάλο γείσο που έκρυβε ξανά τα μάτια της, παρόμοιο με αυτό που είχε φορέσει στην ορκομωσία του συζύγου της για τη δεύτερη θητεία του.

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Kevin Lamarque

Η Μελάνια Τραμπ έκανε μια δεύτερη εμφάνιση με δραματικό καπέλο, με μεγάλο γείσο που έκρυβε τα μάτια της, μετά την ορκομωσία του συζύγου της για τη δεύτερη θητεία του

YouTube thumbnail

Υποδοχή με Έπσταϊν 

Ο Τραμπ και η βασίλισσα θα επισκεφθούν το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαρίας και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η πρώτη κυρία θα συναντήσει επίσης την Κέιτ Μίντλετον στο Frogmore House and Gardens για να γνωρίσει τον Ντουέιν Φιλντς, τον αρχηγό των προσκόπων της Ένωσης Προσκόπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, η επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από την προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, επάνω σε πύργο του βασιλικού Κάστρου του Ουίνδσορ.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την άφιξη του Τραμπ στη χώρα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, διαδηλωτές είχαν ξεδιπλώσει γιγαντιαίο πανό κοντά στο Κάστρο, με φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν. Αργότερα, προχώρησαν στην προβολή πολλών εικόνων των δύο ανδρών στον εξωτερικό τοίχο, αλλά και του περιβόητου «γενέθλιου γράμματος» που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες.

Στις προβολές περιλαμβάνονταν επίσης αποσπάσματα από αστυνομικές εκθέσεις, ειδησεογραφικά κλιπ και φωτογραφίες θυμάτων του Έπσταϊν.

REUTERS/Phil Noble

Η Μελάνια δεν εμφανίζεται πολύ 

Η Μελάνια Τραμπ έχει αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση του Λευκού Οίκου στις 4 Σεπτεμβρίου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη δημόσια ζωή μετά από μια διακοπή δύο μηνών.

Η τελευταία επίσημη, δημόσια εμφάνισή της ήταν στα μέσα Ιουλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA στη Νέα Υόρκη.

*Με στοιχεία από vogue.com και dw.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Chris Radburn

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η πτώση, με υψηλό τζίρο και πακέτα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Ο ύπουλος τρόπος που το πρόχειρο φαγητό ξεγελάει τον εγκέφαλο

Economy
Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Στουρνάρας: Τα 4+3 βαρίδια της ελληνικής οικονομίας

Champions League
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Money, money, money 17.09.25

Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς
Κοινό όραμα 16.09.25

«Ένα πολύ ξεχωριστό άτομο» -Μέσα στον ισότιμο γάμο του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με τη Σίμπιλ Ζάγκαρς

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1996 και παντρεύτηκε το 2009 σε μια κλειστή τελετή στην πατρίδα της Ζάγκαρς, το Αμβούργο της Γερμανίας – κοινό του όραμα ο ακτιβισμός για το περιβάλλον. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας
Όλα όσα έγιναν 16.09.25

Σάλος με τον πρίγκιπα Άντριου: Γέλαγε στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ – Η αμηχανία, η ασθένεια της Καμίλα και ο Πάπας

Πολλά τα παραλειπόμενα από την κηδεία της δούκισσας του Κεντ που έφερε τη βασιλική οικογένεια αντιμέτωπη με τον ατιμασμένο πρίγκιπα Άντριου εν μέσω του σκανδάλου Έπσταϊν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του
Εξελίξεις 16.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες αποκαλύψεις – Καταγγελία εισβολέων, ο υπόκοσμος και οι φόβοι του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει διαπιστώσει με τη βοήθεια ειδικών ότι κάποιοι τον παρακολουθούσαν και υπέκλεπταν συνομιλίες στο σπίτι του. Η καταγγελία στην αστυνομία που έφερε στο φως το Live News του ΜΕGA

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου
Ελλάδα 17.09.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς σύμφωνα η αστυνομία προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίον η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη

Σύνταξη
Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Καθαρισε ο Πιερό για την Ένωση

Ένα γκολ του Φραντζί Πιερό ήταν αρκετό ώστε η ΑΕΚ να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αιγάλεω και να ξεκινήσει με τους τρεις βαθμούς τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σύνταξη
Ουκρανός βουλευτής – Ο Ζελένσκι ικανός να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ
Τι υποστηρίζει 17.09.25

«Βόμβα μεγατόνων» Ουκρανού βουλευτή - Ο Ζελένσκι θα μπορούσε να εμπλέκεται στη δολοφονία Κερκ και την απόπειρα κατά Τραμπ

Ο Ντμίτροκ, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο στην ουκρανική πολιτική σκηνή, σπέρνει «ζιζάνια» για τους τρόπους και τις μεθόδους του καθεστώτος Ζελένσκι.

Σύνταξη
ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040
Κίνδυνοι και ευκαιρίες 17.09.25

ΠΟΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει 40% την αξία του παγκόσμιου εμπορίου έως το 2040

Ο ΠΟΕ τονίζει ότι η ανάπτυξη πρέπει να γίνει χωρίς αποκλεισμούς. Καλεί να θεσπιστούν πολιτικές που «γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα, επενδύουν στις δεξιότητες και διατηρούν ανοιχτό εμπορικό περιβάλλον».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη
Στοιχεία ΟΟΣΑ 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη Μητσοτάκη

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει
Σωστός σε όλα 17.09.25

H «ερωτευμένη» Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η Τζέιν Φόντα, η Μέριλ Στριπ – Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να αρέσει

Ο μύθος λέει ότι ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έπρεπε να «αποκρούσει» μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Τζέιν Φόντα και της «ερωτευμένης» Μπάρμπρα Στρέιζαντ. Ακόμη και η Μέριλ Στριπ παραδέχτηκε ότι ήταν «τελείως ερωτευμένη» μαζί του στα γυρίσματα του «Πέρα από την Αφρική».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Συνθήματα κατά του Αλαφούζου στη Λεωφόρο

Οργή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson κόντρα στην Athens Kallithea, φώναξε συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζου.

Σύνταξη
Περισσότεροι από τους μισούς θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή
Φονικό κλίμα 17.09.25

Η κλιματική αλλαγή διπλασίασε τους θανάτους από ζέστη στην Ελλάδα – Εκατοντάδες επιπλέον νεκροί το καλοκαίρι

Το 59% των νεκρών από θερμοπληξία θα είχε γλιτώσει τη ζωή του σε έναν κόσμο χωρίς κλιματική αλλαγή, υπολογίζει βρετανική μελέτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ
Αναζητείται «διάδοχος» 17.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πλήγμα στο MAGA κίνημα – Χάνει έναν ισχυρό πόλο πίεσης από και προς τον Τραμπ

Το κίνημα MAGA, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, έχασε μία από τις σημαντικότερες μορφές του. Είχε την ισχύ να επιβάλει τις απαιτήσεις του κινήματος στους νομοθέτες και να ελέγχει τους οπαδούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντιδράσεις Σιμόπουλου για τις αλλαγές στο ΔΣ της ΔΕΘ: «Αποσύρετε τη διάταξη – Δυσκολεύομαι να στηρίξω την κυβέρνηση»
Βουλή 17.09.25

Νέο «γαλάζιο» χτύπημα κατά Μητσοτάκη - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να στηρίξω την κυβέρνηση», λέει ο Σιμόπουλος

Συνεχίζεται η εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο να ζητά από το ΥΠΟΙΚ να πάρει πίσω διάταξη που αλλάζει τη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΘ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea
Ποδόσφαιρο 17.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea

LIVE: Παναθηναϊκός – Athens Kallithea. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Athens Kallithea για την 1η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Βήμα πρόκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με πέναλτι του Μορόν (vid)

Νίκη που μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί» για την είσοδό του στην πρώτη 4άδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson (ώστε να προκριθεί απευθείας στους «8») πέτυχε ο Άρης με 1-0 στο Αγρίνιο

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ
Παιχνίδι του θρόνου 17.09.25

Χρυσός Χάρι Πότερ: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ στο κλαμπ των εκατομμυριούχων -αλλά δεν είναι και Ντάνιελ Ράντκλιφ

H είδηση για τα 23,2 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβει ο Τιμοτέ Σαλαμέ για την επόμενη ταινία του επαναφέρει στο προσκήνιο έναν ακόμα πιο εντυπωσιακό προκάτοχο στο θρόνο των εκατομμυριούχων νέων: τον Χάρι Πότερ/Ντάνιελ Ράντκλιφ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς
«Ανεπαρκή μέτρα» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι κτηνοτρόφοι οδηγούνται ως «πρόβατα επί σφαγήν» από το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη – Έξαρση ευλογιάς

«Η κρίση δεν πλήττει μόνο τους κτηνοτρόφους αλλά και τους καταναλωτές. Το κρέας, το γάλα και η φέτα ακριβαίνουν συνεχώς, με αυξήσεις που φτάνουν σε διψήφια ποσοστά», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ
Ποδόσφαιρο 17.09.25

Θεατής ο Βρούτσης στο σκάνδαλο της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ αποφάσισε να κλείσει γήπεδα για ένα μπουκάλι, ωστόσο την ίδια ώρα δεν τιμωρεί τον Παναθηναϊκό με κλείσιμο της Λεωφόρου, παρόλο που οι οπαδοί του πέταξαν καθίσματα σε ποδοσφαιριστές...

Βάιος Μπαλάφας
Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί
Σημαντικές επαφές 17.09.25

Στην Ουάσινγκτον ο Κικίλιας – Με ποιους αξιωματούχους της κυβέρνησης ΗΠΑ και μέλη του Κογκρέσου θα συναντηθεί

Το θέμα της ενέργειας θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ θα παραστεί και σε δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου

Σύνταξη
Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.
Πόλεμος στην Ουκρανία 17.09.25

Συμφωνία για τα ορυκτά: ΗΠΑ και Ουκρανία ανακοίνωσαν τη συνεισφορά τους στο κοινό ταμείο ύψους 150 εκατ.

Ουκρανία και ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα θεσμεύσουν από 75 εκατ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στο κοινό ταμείο που προβλέπει η συμφωνία για τα ορυκτά μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή
Buongiorno 17.09.25

«Στην ζωή μου υπήρχαν περισσότερα σκοτάδια παρά φως»: Η Αθηνά Οικονομάκου για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

«Στα πάντα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Όσο νομίζεις ότι φταίνε οι άλλοι, νομίζω δεν βοηθάει και δεν καταλήγει κάπου», είπε μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή
«Δώστε άμεσα εξηγήσεις» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ: Μείζον πολιτικό ζήτημα με τις άδειες των ιδιωτικών ΑΕΙ – Άλλα κατέθεσαν στο ΣτΕ, άλλα λένε στη Βουλή

Για ένα «τεράστιο ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξεως, αλλά και θέμα εγκυρότητας και νομιμότητας της όλης διαδικασίας», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, αναφορικά με τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σύνταξη
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»
Ασφαλιστικό 17.09.25

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί ακόμα, λέει η Κουμουνδούρου – «Τα ψέματα Βούλτεψη για τους ανασφάλιστους»

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι με νόμο της ΝΔ, το 2014, επετεύχθη η δυνατότητα εισαγωγής ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλεί «νέτο σκέτο ψέμα», καθώς η σχετική ΚΥΑ «ουδέποτε εφαμόσθηκε», όπως τονίζει

Σύνταξη
Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε στη φυλακή
Αλεξέι Ναβάλνι 17.09.25

Ρωσία: Εργαστηριακές εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε στη φυλακή

Η Γιούλια Ναβάλνι έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το ρωσικό κράτος για τη δολοφονία του συζύγου της, κατηγορίες που το Κρεμλίνο έχει απορρίψει ως αβάσιμες.

Σύνταξη
Must Read
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο