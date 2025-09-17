Η μάξι Burberry γκαμπαρντίνα της Μελάνια Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και η λατρεία στην υπερβολή

Το ταξίδι στο Λονδίνο είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθεί την πρόσκληση της βασιλικής οικογένειας που απηύθυνε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο.

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Η Μελάνια Τραμπ, της οποίας το στυλ θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει τη διάθεσή της και τις προσθέσεις της, φόρεσε μια μακριά καφέ-ολέ γκαμπαρντίνα Burberry, από την οποία σε κάθε βήμα της ξεχώριζε η εμβληματική, καρό επένδυση της πολυτελούς βρετανικής μάρκας.

Αντίο γόβες στιλέτο

Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Μελάνια Τραμπ κατέβηκε από τα ψηλοτάκουνά της και τα αντικατέστησε με μαύρες μπότες με χαμηλό τακούνι.

Οι Τραμπ, μετά την άφιξή τους την Τρίτη το βράδυ, επισκέφθηκαν το Κάστρο του Ουίνδσορ (την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου), όπου και συνάντησαν τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ και την Πριγκίπισσα Κέιτ.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν επίσημα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, ενή η Μελάνια Τραμπ έκανε μια δεύτερη εμφάνιση με δραματικό καπέλο, με μεγάλο γείσο που έκρυβε ξανά τα μάτια της, παρόμοιο με αυτό που είχε φορέσει στην ορκομωσία του συζύγου της για τη δεύτερη θητεία του.

Υποδοχή με Έπσταϊν

Ο Τραμπ και η βασίλισσα θα επισκεφθούν το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας Μαρίας και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η πρώτη κυρία θα συναντήσει επίσης την Κέιτ Μίντλετον στο Frogmore House and Gardens για να γνωρίσει τον Ντουέιν Φιλντς, τον αρχηγό των προσκόπων της Ένωσης Προσκόπων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, η επίσκεψη του ζεύγους Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν έπειτα από την προβολή εικόνων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, επάνω σε πύργο του βασιλικού Κάστρου του Ουίνδσορ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την άφιξη του Τραμπ στη χώρα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, διαδηλωτές είχαν ξεδιπλώσει γιγαντιαίο πανό κοντά στο Κάστρο, με φωτογραφία του Τραμπ μαζί με τον Έπσταϊν. Αργότερα, προχώρησαν στην προβολή πολλών εικόνων των δύο ανδρών στον εξωτερικό τοίχο, αλλά και του περιβόητου «γενέθλιου γράμματος» που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από δύο δεκαετίες.

Στις προβολές περιλαμβάνονταν επίσης αποσπάσματα από αστυνομικές εκθέσεις, ειδησεογραφικά κλιπ και φωτογραφίες θυμάτων του Έπσταϊν.

Η Μελάνια δεν εμφανίζεται πολύ

Η Μελάνια Τραμπ έχει αποφύγει τις δημόσιες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Εμφανίστηκε σε μια εκδήλωση του Λευκού Οίκου στις 4 Σεπτεμβρίου με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογική καινοτομία, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στη δημόσια ζωή μετά από μια διακοπή δύο μηνών.

Η τελευταία επίσημη, δημόσια εμφάνισή της ήταν στα μέσα Ιουλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA στη Νέα Υόρκη.

*Με στοιχεία από vogue.com και dw.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Chris Radburn