Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο κάστρο Γουίνδσορ – Τους υποδέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος [Δείτε βίντεο]
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:55

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο κάστρο Γουίνδσορ – Τους υποδέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος [Δείτε βίντεο]

Στο κάστρο Γουίνδσορ έφτασε ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, όπου τους υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και η βασίλισσα Καμίλα

Σύνταξη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ έφτασαν στο Κάστρο του Γουίνδσορ, ξεκινώντας την πρώτη τους ημέρα της ιστορικής δεύτερης επίσημης επίσκεψης στη Βρετανία.

Αργότερα το μεσημέρι το προεδρικό ζευγάρι αναμένεται να γευματίσει με τον βασιλιά και την βασίλισσα.

Τους Τραμπ υποδέχθηκε ο βασιλιάς Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα υποδέχτηκαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία έξω από το Victoria House, αφού πρώτα τους καλωσόρισαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όταν το ελικόπτερο τους προσγειώθηκε στην βασιλική κατοικία.

Στην περιοχή έχει οργανωθεί μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας, καθώς αναμένονται διαδηλώσεις που διοργανώνονται από την Stop the Trump Coalition στο Γουίνδσορ καθώς και στο κέντρο του Λονδίνου.

Η βασίλισσα Καμίλα και η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ. ADRIAN DENNIS/Pool via REUTERS

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ. Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Ο Τραμπ στο κάστρο Γουίνδσορ. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Στη συνέχεια οι Τραμπ επιβιβάστηκαν σε άμαξες και οδηγήθηκαν στην αυλή του Κάστρου του Γουίνδσορ, μαζί με τον βασιλιά Κάρολο Γ’ και τη βασίλισσα Καμίλα, ενώ μια μπάντα έπαιξε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την σημερινή τελετή υποδοχής ως «άνευ προηγουμένου», με τη συμμετοχή περίπου 1.300 μελών του βρετανικού στρατού και 120 αλόγων. Η διαδρομή της πομπής πλαισιώνεται από 22 μισές διμοιρίες προσωπικού από το Βασιλικό Ναυτικό, τους Βασιλικούς Πεζοναύτες, τον Βρετανικό Στρατό και τη Βασιλική Αεροπορία.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθεώρησαν την τιμητική φρουρά, η οποία είχε γεμίσει την αυλή του κάστρου.

Δείτε βίντεο

YouTube thumbnail

Φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου με τον Έπσταϊν πρόβαλαν διαδηλωτές

Η φωτογραφία του Τραμπ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν εμφανίστηκε σε έναν από τους πύργους του κάστρου Γουίνδσορ λίγο πριν την άφιξη του Αμερικανού προέδρου που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία και θα φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο.

Το παλάτι, παρά τις προετοιμασίες, δεν κατάφερε να αποτρέψει αυτούς που διαμαρτύρονται για την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου.

Αρχικά διαδηλωτές τοποθέτησαν ένα γιγαντοπανό με τη φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο κάστρο του Γουίνδσορ και αργότερα πρόβαλαν με προτζέκτορα αρκετές εικόνες των δύο ανδρών σε έναν από τους πύργους του ίδιου του κάστρου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε σε δήλωσή της ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν μετά από μια «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» στο κάστρο του Γουίνδσορ, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσια διαφημιστική ενέργεια».

