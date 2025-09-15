Υπ’ ατμόν οι Βρετανοί ενόψει της επίσκεψης Τραμπ – Βασιλικό δείπνο, διαπραγματεύσεις και δρακόντεια μέτρα

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι έχει προετοιμαστεί για «κάθε ενδεχόμενο» ενόψει της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα βλέμματα του κοινού.

Η επίσκεψη Τραμπ στη Μεγάλη Βρετανία

Ο Τραμπ φτάνει στη Βρετανία την Τρίτη για την δεύτερη επίσημη επίσκεψή του, όπου θα απολαύσει τις συνήθεις εκδηλώσεις της βρετανικής βασιλικής λαμπρότητας, όπως μια βόλτα με άμαξα και ένα πλούσιο συμπόσιο.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα φιλοξενήσει τον Τραμπ την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, το παλαιότερο και μεγαλύτερο κατοικημένο κάστρο στον κόσμο και οικογενειακή κατοικία των Βρετανών μοναρχών για σχεδόν 1.000 χρόνια, πριν το ταξίδι συνεχιστεί την Πέμπτη στην εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στο Τσέκερς, σύμφωνα με το Reuters.

Αναμένεται μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στο Ουίνδσορ και οι διαδηλωτές κατά του Τραμπ έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η πολύκροτη επίσκεψη έρχεται μετά τη δολοφονία την περασμένη εβδομάδα του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, πιστού συμμάχου του Τραμπ, που πυροδότησε φόβους για έξαρση της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προετοιμασμένη η αστυνομία

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης και ασφάλειας, η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε πιθανό ενδεχόμενο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας του Thames Valley, Κρίστιαν Μπαντ.

Όταν ρωτήθηκε αν η δολοφονία του Κερκ είχε επηρεάσει την αστυνομική επιχείρηση για την επίσκεψη, ο Μπαντ είπε ότι τα σχέδιά τους επανεξετάζονταν συνεχώς.

«Φυσικά, επανεξετάσαμε τα πάντα… μαζί με τους συναδέλφους μας από την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία, για να βεβαιωθούμε ότι όλοι ήταν ικανοποιημένοι με την κατάσταση, και αυτό ισχύει», είπε.

Ο Μπαντ είπε ότι θα υπήρχε σημαντική, ιδιαίτερα ορατή αστυνομική παρουσία, αν και αρνήθηκε να πει πόσοι αστυνομικοί θα είχαν αναπτυχθεί. Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ουίνδσορ και το Τσέκερς θα ήταν κλειστός και ειδικοί αστυνομικοί θα ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τυχόν διαμαρτυρίες, πρόσθεσε.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι τόσο η επίσημη επίσκεψη στο Ουίνδσορ όσο και η συνάντηση στο Τσέκερς θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικούς χώρους τους, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα στοιχείο που να αφορά το κοινό», είπε ο Μπαντ.