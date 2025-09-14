Το deal των πολλών δισεκατομμυρίων – Βρετανία και ΗΠΑ υπογράφουν συμφωνία τεχνολογίας

Μια ιστορική συμφωνία τεχνολογίας ετοιμάζονται να υπογράψουν το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ στο πλαίσιο της επίσκεψης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τεχνολογικών τομέων των δύο χωρών, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ενώ οι τελικές λεπτομέρειες βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση, η πρεσβεία ανέφερε ότι η συνεργασία θα επικεντρωθεί σε βασικές τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ημιαγωγοί, οι τηλεπικοινωνίες και η κβαντική πληροφορική, αναφέρει το Reuters.

«Οι τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική πληροφορική, θα μεταμορφώσουν τις ζωές μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η υπουργός Τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λιζ Κένταλ, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 5 Σεπτεμβρίου.

Nvidia και OpenAI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη για τη δεύτερη επίσημη επίσκεψή του, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρεις ημέρες. Θα συνοδεύεται από μια αντιπροσωπεία Αμερικανών στελεχών, μεταξύ των οποίων ο Γιένσεν Χουάνγκ , Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia Corp και ο Σαμ Αλτμαν της OpenAI.

Οι επικεφαλής των Nvidia και OpenAI, όπως σημειώνει το Bloomberg, σχεδιάζουν να δεσμευτούν για την υποστήριξη επενδύσεων δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κέντρα δεδομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, η CoreWeave Inc., ένας αμερικανικός πάροχος cloud computing που εισήχθη στο χρηματιστήριο φέτος, πρόκειται επίσης να προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με μια επένδυση στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η BlackRock σχεδιάζει να επενδύσει 700 εκατομμύρια δολάρια σε βρετανικά κέντρα δεδομένων, στο πλαίσιο μιας σειράς συμφωνιών που θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Sky News το Σάββατο.

Από την αρχή του έτους, και οι δύο χώρες έχουν δημοσιεύσει σχέδια δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Αμερικανικές εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI ιδρύουν όλο και περισσότερα διεθνή γραφεία στο Λονδίνο, ενώ εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η DeepMind, συνεχίζουν να επενδύουν σε διατλαντικές συνεργασίες.

