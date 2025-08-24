Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Αν και απουσίαζε από τον Λευκό Οίκο για περισσότερο από έναν μήνα, η Μελάνια Τραμπ επέστρεψε στο προσκήνιο, αναλαμβάνοντας έναν απρόσμενο διπλωματικό ρόλο γράφει το CNN International στο νέο πορτρέτο του για την Πρώτη Κυρία.

Καθώς ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμαζόταν για την κρίσιμη συνάντηση στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η Πρώτη Κυρία έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα ελπίδας και ειρήνης.

«Αγαπητέ Πρόεδρε Πούτιν», έγραψε σε μια απευθείας έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο. «Κάθε παιδί μοιράζεται τα ίδια ήσυχα όνειρα στην καρδιά του, είτε γεννήθηκε τυχαία στην εξοχή μιας χώρας είτε σε ένα υπέροχο κέντρο πόλης. Ονειρεύονται αγάπη, δυνατότητες και ασφάλεια από τον κίνδυνο».

Αυτή η κίνηση, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και παρατηρούν την Πρώτη Κυρία, υπογραμμίζει τον διακριτικό αλλά καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον.

Η Μελάνια Τραμπ σπανίως εμφανίζεται δημόσια. Δεν συνόδευσε τον σύζυγό της στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ, ούτε ήταν παρούσα στον Λευκό Οίκο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Μέχρι στιγμής, στη θητεία αυτή, έχει κάνει δημόσιες εμφανίσεις μόλις 19 ημέρες, σε σύγκριση με τις 40 που είχε την ίδια περίοδο στην πρώτη της θητεία. Το προσωπικό της στο East Wing είναι ένα κλάσμα της προηγούμενης ομάδας της και των προκατόχων της.

Ωστόσο, η Τραμπ επικοινωνεί συχνά με τον σύζυγό της, ανταλλάσσοντας μηνύματα και τηλεφωνήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με πηγές. Όπως και ο σύζυγός της, έτσι και εκείνη παρακολουθεί συστηματικά τις ειδήσεις. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια του έχει προσφέρει μια υγιή δόση σκεπτικισμού μετά από προηγούμενες συνομιλίες του με τον Πούτιν.

«Λέω στην Πρώτη Κυρία, ‘Ξέρεις, μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα, είχαμε μια υπέροχη συζήτηση’. Και εκείνη λέει, ‘Αλήθεια; Μια άλλη πόλη μόλις χτυπήθηκε’», αφηγήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η στιγμή αυτή έδωσε μια σπάνια εικόνα του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν οι Τραμπ. «Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι υποτιμούν πόσο φυσιολογικό ζευγάρι είναι. Την ακούει και ζητά τη συμβουλή της», δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει τη δυναμική της σχέσης τους. «Εκείνη παρεμβαίνει μόνο όταν πρόκειται για κάτι που την αφορά πραγματικά και νοιάζεται πολύ για τα παιδιά».

«Μυστική Πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο»

Στην επιστολή της προς τον Πούτιν, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε με έμμεσο τρόπο στο «σκοτάδι» που περιβάλλει τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, λέγοντας στον Ρώσο ηγέτη ότι έχει τη δύναμη να «αποκαταστήσει μόνος του το μελωδικό τους γέλιο».

Αν και δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην Ουκρανία, χιλιάδες Ουκρανοί ανήλικοι φέρεται να έχουν απαχθεί από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου.

Ενώ τα πρόσφατα σχόλια του προέδρου για τις έντονες αντιδράσεις της συζύγου του, όταν εκείνη παρακολουθεί τον πόλεμο στην τηλεόραση, προκάλεσαν κριτική από τα ρωσικά κρατικά μέσα και οδήγησαν σε σειρά από memes με την ονομασία «Μυστική Πράκτορας Μελάνια Τραμπένκο» στην Ουκρανία. Μετά την επιστολή της προς τον Πούτιν, ο Ζελένσκι παρέδωσε ο ίδιος στον Ντόναλντ Τραμπ μια επιστολή από τη σύζυγό του προς την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Η Μελάνια Τραμπ δεν έχει εκφράσει καμία δημόσια θέση για την Ουκρανία ή τη Γάζα, αλλά οι αντιδράσεις της, όπως τις περιγράφει ο πρόεδρος, προσφέρουν μια εικόνα της πραγματικότητας των πολέμων που ο ίδιος έχει υποσχεθεί να τερματίσει -κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει.

«Νομίζει ότι είναι φρικτό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα για τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα, αρνούμενος ότι αποδεικνύουν λιμοκτονία. «Και βλέπει τις ίδιες εικόνες που βλέπετε κι εσείς, που βλέπουμε όλοι. Και νομίζω ότι όλοι, εκτός αν είναι αρκετά ψυχροί – ή ακόμα χειρότερα, τρελοί – δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο από το ότι είναι φρικτό όταν βλέπεις τα παιδιά».

Το κοινό σημείο είναι η απειλή για τα παιδιά. «Η κυρία Τραμπ ήταν συνεπής στην εστίασή της στην ασφάλεια των παιδιών και το μέλλον τους», δήλωσε η Ανίτα ΜακΜπράιντ, πρώην επικεφαλής του επιτελείου της Πρώτης Κυρίας Λόρα Μπους.

Η Μελάνια Τραμπ προσέγγισε επίσης την επιστολή της προς τον Πούτιν με βάση το δικό της μοναδικό υπόβαθρο: γεννήθηκε στην πρώην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία το 1970.

«Φέρνει ένα άλλο επίπεδο αξιοπιστίας, έχοντας μεγαλώσει σε μια Ευρώπη υπό τον έλεγχο της ρωσικής επιθετικότητας πριν η χώρα της κερδίσει την ελευθερία της», πρόσθεσε η ΜακΜπράιντ.

«Ηθική εξουσία»

Η εμπλοκή της Τραμπ δεν είναι χωρίς προηγούμενο: η ΜακΜπράιντ υπενθύμισε ότι η Νάνσι Ρέιγκαν μίλησε απευθείας στον Σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για να επιδιώξει την ειρήνη και έγραψε στη σύζυγό του την παραμονή μιας κρίσιμης συνάντησης.

Η Τζάκι Κένεντι έγραψε στον Σοβιετικό πρωθυπουργό Νικίτα Χρουστσόφ, εκφράζοντας την ελπίδα της για ειρήνη μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Η Λόρα Μπους απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, επικρίνοντας το καθεστώς της Μιανμάρ μετά από έναν φονικό κυκλώνα.

«Οι Πρώτες Κυρίες έχουν μια μοναδική ηθική εξουσία. Επικροτώ την κυρία Τραμπ που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της με αυτόν τον τρόπο για πράγματα που είναι σημαντικά, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας», δήλωσε η ΜακΜπράιντ.

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τα παιδιά έχουν επίσης παρακινήσει την περιορισμένη εμπλοκή της Τραμπ στην εσωτερική πολιτική – από την υπεράσπιση της νομοθεσίας κατά του deepfake και της εκδικητικής πορνογραφίας μέχρι την επένδυση 25 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νεολαία σε ανάδοχες οικογένειες, την οποία, όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, εξασφάλισε στον προϋπολογισμό του προέδρου.

Ωστόσο, η χρήση της τεράστιας πλατφόρμας της Τραμπ είναι επιλεκτική, κάτι που τη διαφοροποιεί από τις προηγούμενες σημειώνει το άρθρο.

«Οι άνθρωποι περιμένουν ή αναμένουν μια συμμετοχή εκ μέρους της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο αξίωμα, ανεξάρτητα από το ποιο πολιτικό κόμμα», δήλωσε η Κέιτ Μπένετ, πρώην δημοσιογράφος του CNN που κάλυπτε την Πρώτη Κυρία. «Είναι πασιφανές ότι για τη Μελάνια Τραμπ, τουλάχιστον προς το παρόν, αυτός ήταν ένας ρόλος που αυτή επιλέγει».

Εκτός Λευκού Οίκου

Ένα βασικό μέρος αυτής της επιλογής, αυτή τη φορά, ήταν η σχετική της απουσία από την Ουάσινγκτον. Η Τραμπ μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ της Νέας Υόρκης και του Παλμ Μπιτς, με κενά εβδομάδων μεταξύ των ταξιδιών της στην πρωτεύουσα. Η τελευταία γνωστή εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο ήταν στις 11 Ιουλίου, όταν αναχώρησε με τον πρόεδρο για ένα ταξίδι στο Τέξας.

Κατά την πρώτη θητεία του συζύγου της, δεν ανακοίνωσε την πλήρη κατοικία της στον Λευκό Οίκο μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Φέτος, με τον γιο της Μπάρον να είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, οι εμφανίσεις της είναι πολύ λιγότερο τακτικές.

Έχει σταθεί στο πλευρό του συζύγου της σε περισσότερες από δώδεκα δημόσιες εκδηλώσεις, τον συνόδευσε σε περιοδείες μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και πραγματοποίησε τρεις ατομικές εκδηλώσεις. Όμως, έχει εμφανιστεί δημόσια λιγότερο από τις μισές ημέρες που είχε εμφανιστεί στο ίδιο σημείο της πρώτης θητείας του προέδρου, όταν είχε παρευρεθεί σε πολλαπλές συναντήσεις στο Οβάλ Γραφείο και συνεντεύξεις Τύπου με παγκόσμιους ηγέτες και είχε πραγματοποιήσει ταξίδια σε επτά χώρες.

Έχει παραλείψει τις συμβολικές στιγμές που παραδοσιακά παρακολουθούν οι προκάτοχοί της, όπως τα αποκαλυπτήρια μιας σημαίας και η φύτευση μιας μανόλιας στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Ο σύζυγός της μάλιστα επέβλεψε την ανακαίνιση ενός επανασχεδιασμένου, πλακόστρωτου Rose Garden, ενώ το West Wing ανακοίνωσε μονομερώς σχέδια για μια επέκταση 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην αίθουσα χορού του East Wing, η οποία θα επηρεάσει άμεσα τον χώρο γραφείων της ομάδας της Πρώτης Κυρίας.

«Δεν νομίζω ότι είναι κάτι προσωπικό», δήλωσε η πηγή. «Απλώς, δεν ενδιαφέρεται για τις παγίδες του ρόλου».

Η Μελάνια Τραμπ έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να προστατεύσει τη φήμη της τις τελευταίες εβδομάδες, απειλώντας με νομικές ενέργειες όσους προσπάθησαν να τη συνδέσουν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, κερδίζοντας μια αναίρεση και συγγνώμη από την ιστοσελίδα Daily Beast.

Στην Ουάσινγκτον, απασχολεί ένα ελάχιστο προσωπικό σε σύγκριση με την ομάδα της πρώτης της θητείας, η οποία αποτελούνταν από περίπου 11 υπαλλήλους.

Από την 1η Ιουλίου, η Πρώτη Κυρία είχε πέντε υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με έκθεση που στάλθηκε στο Κογκρέσο, οι μισθοί των οποίων ανέρχονταν συνολικά σε 634.200 δολάρια ετησίως. Ένας βασικός ρόλος, αυτός της κοινωνικής γραμματέως του Λευκού Οίκου, η οποία σχεδιάζει και συντονίζει όλες τις επίσημες και προσωπικές κοινωνικές εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου, παραμένει κενός.

Μια παρόμοια έκθεση που στάλθηκε την 1η Ιουλίου του 2024, έδειχνε ότι περισσότεροι από 20 υπάλληλοι εργάζονταν στο γραφείο της Πρώτης Κυρίας Τζιλ Μπάιντεν, με τους μισθούς τους να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Η Μισέλ Ομπάμα είχε 12 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης τον Ιούλιο του 2016.

Καμία βιασύνη

Σε μια σπάνια συνέντευξη στο Fox News πριν από την επιστροφή του συζύγου της στο αξίωμα, η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήθελε να «βιαστεί» να προσλάβει και ήθελε να βεβαιωθεί ότι οι υπάλληλοί της «θα υπηρετούν την ίδια», και όχι τη δική τους ατζέντα – ίσως αντικατοπτρίζοντας κάποια επιφυλακτικότητα μετά την παραίτηση βασικών υπαλλήλων που ακολούθησε των γεγονότων της 6ης Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Αυτή η διστακτικότητα μπορεί να πηγάζει από μια σειρά δημόσιων προδοσιών από πρώην συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένης της Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, μιας πρώην στενής φίλης και ανώτερης συμβούλου που ηχογράφησε κρυφά τηλεφωνικές συνομιλίες της Πρώτης Κυρίας και έγραψε ένα βιβλίο για τη σχέση τους.

Η πρώην επικεφαλής του επιτελείου Στέφανι Γκρίσαμ, η οποία παραιτήθηκε στις 6 Ιανουαρίου, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής της Βουλής που διερευνούσε την επίθεση και στη συνέχεια υποστήριξε την Καμάλα Χάρις στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών το 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Office of the First Lady (@firstladyoffice)

Ωστόσο, χωρίς μια ομάδα να την υποστηρίζει, η Τραμπ δεν έχει ακόμα θέσει νέους πολιτικούς στόχους ή την επέκταση της εκστρατείας Be Best της πρώτης της θητείας. Δεν έχει πραγματοποιήσει κανένα ατομικό ταξίδι στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για επίσημες κρατικές επισκέψεις στον Λευκό Οίκο.

Παρ’ όλα αυτά, τα πρόσφατα -αν και έμμεσα- σχόλιά της για δύο άλυτες συγκρούσεις έχουν δώσει ενδείξεις της επιρροής της.

«Όταν μιλάει, ο κόσμος την ακούει – και δεν είμαι σίγουρη αν αυτό συμβαίνει επειδή μιλάει τόσο σπάνια, αλλά σίγουρα έχει μια πλατφόρμα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί», δήλωσε η πηγή.