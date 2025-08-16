Μελάνια Τραμπ: Έγραψε στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας
Τι έγραψε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε επιστολή της προς τον Ρώσο πρόεδρο
Τη δύσκολη θέση των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία έθιξε η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ σε προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, o Πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ιδιοχείρως την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα. Σημειώνεται ότι η, γεννημένη στη Σλοβενία, Μελάνια δεν συνόδευσε τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Αλάσκα.
Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο τόνισαν ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Σοβαρό ζήτημα στην Ουκρανία
Η κατάσχεση παιδιών από τη Ρωσία ήταν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.
Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας από τη Συνθήκη του ΟΗΕ.
Προηγουμένως, η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμη ζώνη.
Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.
Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για σχεδόν τρεις ώρες σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.
