Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Μελάνια Τραμπ: Έγραψε στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας
Κόσμος 16 Αυγούστου 2025 | 07:31

Μελάνια Τραμπ: Έγραψε στον Πούτιν για τα παιδιά της Ουκρανίας

Τι έγραψε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε επιστολή της προς τον Ρώσο πρόεδρο

Σύνταξη
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Τη δύσκολη θέση των παιδιών στην Ουκρανία και τη Ρωσία έθιξε η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια Τραμπ σε προσωπική επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, o Πρόεδρος Τραμπ παρέδωσε ιδιοχείρως την επιστολή στον Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα. Σημειώνεται ότι η, γεννημένη στη Σλοβενία, Μελάνια δεν συνόδευσε τον Τραμπ στο ταξίδι του στην Αλάσκα.

Οι αξιωματούχοι δεν αποκάλυψαν το περιεχόμενο της επιστολής, παρά μόνο τόνισαν ότι αναφερόταν στις απαγωγές παιδιών που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σοβαρό ζήτημα στην Ουκρανία

Η κατάσχεση παιδιών από τη Ρωσία ήταν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα για την Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει χαρακτηρίσει τις απαγωγές δεκάδων χιλιάδων παιδιών της που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία ή σε ρωσικά κατεχόμενα εδάφη χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των κηδεμόνων τους ως έγκλημα πολέμου που πληροί τον ορισμό της γενοκτονίας από τη Συνθήκη του ΟΗΕ.

Προηγουμένως, η Μόσχα είχε δηλώσει ότι προστατεύει ευάλωτα παιδιά από εμπόλεμη ζώνη.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι η Ρωσία έχει προκαλέσει δεινά σε εκατομμύρια παιδιά από την Ουκρανία και έχει παραβιάσει τα δικαιώματά τους από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν για σχεδόν τρεις ώρες σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Άνκορατζ, χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Τραμπ- Πούτιν: Η επόμενη ημέρα της συνάντησης στην Αλάσκα

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody's

Ελληνική οικονομία: Κομβικός ο Σεπτέμβριος – Τα μηνύματα DBRS και Moody's

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας
Σχέδιο εκτοπισμού 15.08.25

Reuters: Το Ισραήλ συνομιλεί με το Νότιο Σουδάν για «μετεγκατάσταση» των Παλαιστινίων της Γάζας

Το Νότιο Σουδάν είναι χώρα που αντιμετωπίζει πολυετή πολιτική κρίση και ένοπλη βία. Οι Παλαιστίνιοι έχουν απορρίψει το σχέδιο του Ισραήλ, όπως και κάθε σχέδιο για εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση
Κόσμος 15.08.25

Πορτογαλία: Ο πρόεδρος ντε Σόουζα ανακοινώνει τον πρώτο νεκρό από τις πυρκαγιές – Ήταν πρώην δήμαρχος που βοηθούσε στην κατάσβεση

Η Πορτογαλία έχει ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων αεροσκαφών Canadair

Σύνταξη
Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας
Πλήρης εγρήγορση 15.08.25

Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας, «προσωρινά» τηλέφωνα και υπολογιστές που θα καταστραφούν μετά και άλλα μέτρα έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα πάει στραβά στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Σύνταξη
Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους
Μάθημα διακυβέρνησης; 15.08.25

Economist: Η συμπαιγνία μεταξύ Τραμπ-Πούτιν ίσως είναι πιο τρομακτική από ό,τι υποψιάζονται οι επικριτές τους

Ο Πούτιν είναι μια μυστηριώδης εξαίρεση στη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου. Όλοι όσοι αντιτάχθηκαν στον Τραμπ βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκληρά αντίποινα, ο Ρώσος ομόλογός του απολαμβάνει ασυλία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος
Οργανωμένο έγκλημα 15.08.25

Σουηδία: Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας στο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση

Σύνταξη
Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή
Επιχειρήσεις διάσωσης 15.08.25

Πλημμύρες στο Κασμίρ: Σχεδόν 300 νεκροί σε Ινδία και Πακιστάν, δεκάδες αγνοούμενοι – Τεράστια η καταστροφή

Τουλάχιστον 280 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλές δεκάδες αγνοούνται από τις πλημμύρες που πλήττουν το Κασμίρ. Η πρόγνωση είναι ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν.

Σύνταξη
Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Μανχάταν [βίντεο]
Νέα Υόρκη 15.08.25

Ισχυρή έκρηξη στο κέντρο του Μανχάταν

Σοκαριστικά πλάνα από το Μανχάταν δείχνουν κατοίκους και περαστικούς να τρέχουν πανικόβλητοι στους δρόμους. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης και αστυνομικές δυνάμεις σπεύσουν στο σημείο.

Σύνταξη
Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας
Λάμψη & παρακμή 16.08.25

Από τη Gucci στη Rolex: Πώς η μουσική κατέγραψε την άνοδο και την πτώση της πολυτέλειας

Για χρόνια, οι στίχοι της hip-hop και της R&B πρόβαλλαν την πολυτέλεια. Σήμερα, η λάμψη Gucci, Vuitton και Rolex ξεθωριάζει, καθώς η μόδα στρέφεται από το εκρηκτικό «bling» στη διακριτική κομψότητα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Aπασχόληση: Πόσες και ποιες θέσεις εργασίας στην ΕΕ κινδυνεύουν από τους δασμούς – Πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα
Απασχόληση 16.08.25

Πόσες και ποιες θέσεις εργασίας στην ΕΕ κινδυνεύουν από τους δασμούς των ΗΠΑ - Πόσο ευάλωτη είναι η Ελλάδα

Περίπου 5,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Πώς επηρεάζεται η απασχόληση, ανά τομέα και ανά χώρα. Η Ελλάδα ελπίζει να τη γλυτώσει,... λόγω υπανάπτυξης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 
Media 16.08.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Εισοδήματα από ενοίκια – Κουρεύονται οι φόροι 

Δημιουργείται ενδιάμεσος συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα μεταξύ 12.000 και 35.000 ευρώ τον χρόνο • Διορθώνεται η «αδικία» της απότομης αύξησης στη φορολογική επιβάρυνση από το 15% στο 35%

Σύνταξη
Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων
Διεθνής Οικονομία 16.08.25

Πόσο πράσινες είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων

Μπορεί τελικά η ηλεκτροκίνηση με μπαταρίες να είναι λιγότερο ρυπογόνα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά όχι στον βαθμό που αναφέρεται συνήθως άκριτα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ 4-2: «Καθάρισαν» Κιέζα και Σαλάχ

Η Λίβερπουλ… τα χρειάστηκε, το 2-0 έγινε 2-2 από τη σκληροτράχηλη Μπόρνμουθ, αλλά ο Κιέζα έδωσε τη λύση στο 88′, ο Σαλάχ έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα (4-2) και έτσι η πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το «δεξί» τη φετινή Premier League

Σύνταξη
