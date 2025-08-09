Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Έξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του ως προέδρου των ΗΠΑ, μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει στροφή 180 μοιρών σε σχεδόν κάθε μεγάλο διεθνές ζήτημα, οι αξιωματούχοι στο Γουάιτχολ έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια να τον δαμάσουν και περισσότερο στην παρατήρηση της συζύγου του.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παίξει γκολφ υπογράμμισε την αίσθηση ότι η πρώτη κυρία είναι η μεγαλύτερη επιρροή στον σύζυγό της – και σκοπεύουν να προσαρμοστούν αναλόγως.

Πιστεύουν ότι η Μελάνια ήταν πίσω από την πρόσφατη μεταστροφή του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα λιμοκτονούν, και ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι ήταν η σύζυγός του που είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ίσως δεν ήταν ειλικρινής σχετικά με την επιθυμία του για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο πρόεδρος για την πρώτη κυρία δημοσίως, αλλά και η αναφορά στις απόψεις της ιδιωτικά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα Guardian.

Ένας από αυτούς είπε: «Ο Στάρμερ έχει κερδίσει τον σεβασμό του Τραμπ και θα του πει με τον σωστό τρόπο αν διαφωνεί. Αλλά αυτή είναι που έχει σημασία».

Για να καταλήξουν οι αξιωματούχοι του Γουάιτχολ σε ένα τέτοιο συμπέρασμα σχετικά με την επιρροή της Μελάνια, απαιτείται μια σημαντική επανεκτίμηση.

Η «αφανής» επιρροή και το προφίλ της πρώτης κυρίας

Η Μελάνια Τραμπ δεν είναι γνωστή για δημόσιες τοποθετήσεις ή πολιτικές αναλύσεις.

Το αντίθετο: έχει καλλιεργήσει την εικόνα της γυναίκας που μιλά σπάνια για πολιτικά ζητήματα, αφήνοντας χώρο στον σύζυγό της.

Το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Melania», παρότι έγινε best seller, χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως «επιφανειακό» και «πολιτικά αποστασιοποιημένο».

Η πρώτη κυρία συχνά αποσύρεται από την πολιτική σκηνή για να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κοντά στον γιο της.

Μάλιστρα, από την δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου, λέγεται ότι έχει περάσει λιγότερες από δύο εβδομάδες στον Λευκό Οίκο.

Αυτό ενισχύει την εικόνα μιας γυναίκας που δεν επιδιώκει να είναι παρούσα σε κάθε πολιτική διαπραγμάτευση.

Σε συνεντεύξεις, η Μελάνια τονίζει την ανεξαρτησία της:

«Έχω τις δικές μου απόψεις. Δεν συμφωνώ πάντα με τον σύζυγό μου, και αυτό είναι εντάξει. Του δίνω συμβουλές – μερικές φορές τις ακούει, μερικές φορές όχι».

Σύμφωνα με το βιβλίο της, έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ για την πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο υποστηρίζει ανοιχτά.

Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα προστασίας παιδιών και καταπολέμησης της εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο, αν και χωρίς μεγάλη διεθνή προβολή.

Σε δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου 2025, η Μελάνια κατατάχθηκε μόλις δέκατη στην άτυπη λίστα με τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, η απομάκρυνση άλλων ισχυρών προσώπων –όπως του Έλον Μασκ– και η γενικευμένη καχυποψία του προέδρου προς τον στενό του κύκλο, έχουν αυξήσει τη σημασία της πρώτης κυρίας ως δίαυλο επιρροής.

Η «ανθρωπιστική ματιά» στη Γάζα

Προβάλλοντας τη Μελάνια, ο πρόεδρος έχει την ευκαιρία να προσελκύσει διαφορετικούς ψηφοφόρους.

Η πρώτη κυρία του παρέχει επίσης μια δικαιολογία, αν χρειαστεί, για να αλλάξει πορεία, όπως ίσως συνέβη το 2018, όταν η Μελάνια επέκρινε δημοσίως ως «σπαρακτική και απαράδεκτη» την πολιτική της κυβέρνησης να χωρίζει τα παιδιά των μεταναστών από τους γονείς τους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα φέρεται να είναι η Γάζα.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνθήκες λιμού, είπε ότι η σύζυγός του θεωρεί την κατάσταση «τρομερή» και συγκλονίζεται βλέποντας τις εικόνες των παιδιών.

Η θέση αυτή ταυτίζεται με την πλειοψηφία των γυναικών ψηφοφόρων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov/Economist.

Αν και οι δηλώσεις του προέδρου για ανθρωπιστική βοήθεια αμφισβητήθηκαν από τα ΜΜΕ, το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε από την επίσημη ισραηλινή γραμμή θεωρήθηκε ένδειξη της επιρροής της Μελάνια – και καλωσορίστηκε από τη βρετανική διπλωματία.

Η στάση απέναντι στον Πούτιν και η Ουκρανία

Η Μελάνια φέρεται επίσης να έχει συμβάλει στην αυξημένη δυσπιστία του Τραμπ προς τον Πούτιν.

Σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις 15 Ιουλίου, δήλωσε:

«Πάω σπίτι. Λέω στην Πρώτη Κυρία: Μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση».

Εκείνη απάντησε: «Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μια πόλη».

Από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής, η Μελάνια είχε εκφράσει δημόσια τη συμπαράστασή της στον ουκρανικό λαό, χωρίς να κατηγορήσει ευθέως τη Ρωσία – στάση που της επιτρέπει να διατηρεί έναν «ουδέτερο» τόνο, ενώ στην πράξη παίρνει σαφή θέση.

Η σχετικά εύπορη κόρη μιας εργάτριας κλωστοϋφαντουργίας και ενός εμπόρου αυτοκινήτων, η Μελάνια, μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της, Ίνες Κνάους, φοίτησε στην κομμουνιστική πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα.

Ωστόσο, η Σλοβενία της δεκαετίας του ’80 θεωρούνταν πάντα το πιο φιλελεύθερο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο, και η πρώτη κυρία έχει δηλώσει ότι πάντα ένιωθε πιο συνδεδεμένη με την Αυστρία και την Ιταλία παρά με τον κομμουνιστικό μπλοκ.

Αν ο πατέρας της ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, το κίνητρο δεν ήταν η ιδεολογία, αλλά η προσωπική ανέλιξη.

Αυτή η ευρωπαϊκή καταβολή ενδέχεται να της δίνει διαφορετική οπτική για διεθνή ζητήματα.

Μία στρατηγική θέση

Για τους Βρετανούς και άλλους δυτικούς διπλωμάτες, η αναγνώριση της επιρροής της Μελάνια πάνω στον πρόεδρο Τραμπ προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας ότι η ανθρωπιστική οπτική μπορεί να βρει χώρο στον Λευκό Οίκο.

Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει την πρόκληση του να βασίζεται η διπλωματική στρατηγική σε ανεπίσημες συνομιλίες και προσωπικές σχέσεις, αντί σε θεσμοθετημένα κανάλια επικοινωνίας.

Με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποδυναμωμένο και τον υπουργό Εξωτερικών σε ρόλο συμβούλου εθνικής ασφάλειας, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ φαίνεται να καθορίζεται όλο και περισσότερο από τον ίδιο τον πρόεδρο, το ένστικτό του και τον στενό του κύκλο – στον οποίο η πρώτη κυρία έχει σταθερή παρουσία.

Το «βρετανικό στοίχημα»

Ο Βρετανός πρέσβης Λόρδος Μάντελσον, ο οποίος παρακολουθεί τις απρόβλεπτες αποφάσεις του Τραμπ, δήλωσε: «Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε μια χώρα ή ένα πολιτικό σύστημα που να κυριαρχείται τόσο από ένα άτομο.

Συνήθως, μπαίνεις σε ένα οικοσύστημα και όχι στον κόσμο μιας προσωπικότητας».

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης πρόσθεσε: «Το να καταλάβεις ποιος και τι τον επηρεάζει, καθώς και τη σχετική αξία της κολακείας ή της αυστηρότητας, έχει γίνει το κύριο μέλημα κάθε διπλωμάτη».

Καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται να υποδεχθεί το προεδρικό ζεύγος, κάποιοι αναρωτιούνται αν η βασιλική οικογένεια και οι Βρετανοί αξιωματούχοι θα καταφέρουν να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τη Μελάνια, αξιοποιώντας τη γοητεία της για να επηρεάσουν έμμεσα τις αποφάσεις του Τραμπ.

Το αν η Μελάνια Τραμπ θα αποδειχθεί πράγματι η «μυστική σύμμαχος» της διπλωματίας μένει να φανεί.

Όμως, όπως όλα δείχνουν, η σιωπηλή παρουσία της στο πλευρό του προέδρου ίσως είναι πιο ηχηρή από όσο φαίνεται.