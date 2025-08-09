newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 10:56
Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 11:48

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Έξι μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του ως προέδρου των ΗΠΑ, μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει στροφή 180 μοιρών σε σχεδόν κάθε μεγάλο διεθνές ζήτημα, οι αξιωματούχοι στο Γουάιτχολ έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο στην προσπάθεια να τον δαμάσουν και περισσότερο στην παρατήρηση της συζύγου του.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παίξει γκολφ υπογράμμισε την αίσθηση ότι η πρώτη κυρία είναι η μεγαλύτερη επιρροή στον σύζυγό της – και σκοπεύουν να προσαρμοστούν αναλόγως.

Πιστεύουν ότι η Μελάνια ήταν πίσω από την πρόσφατη μεταστροφή του Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα λιμοκτονούν, και ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι ήταν η σύζυγός του που είπε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ίσως δεν ήταν ειλικρινής σχετικά με την επιθυμία του για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο πρόεδρος για την πρώτη κυρία δημοσίως, αλλά και η αναφορά στις απόψεις της ιδιωτικά, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην εφημερίδα Guardian.

Ένας από αυτούς είπε: «Ο Στάρμερ έχει κερδίσει τον σεβασμό του Τραμπ και θα του πει με τον σωστό τρόπο αν διαφωνεί. Αλλά αυτή είναι που έχει σημασία».

Για να καταλήξουν οι αξιωματούχοι του Γουάιτχολ σε ένα τέτοιο συμπέρασμα σχετικά με την επιρροή της Μελάνια, απαιτείται μια σημαντική επανεκτίμηση.

Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάνει χειρονομίες, καθώς αυτός και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ περπατούν για να επιβιβαστούν στο Air Force One, μετά την επίσκεψή τους στην πληγείσα από πλημμύρες κομητεία Κερ, στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Λάκλαντ στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, στις 11 Ιουλίου 2025.

Η «αφανής» επιρροή και το προφίλ της πρώτης κυρίας

Η Μελάνια Τραμπ δεν είναι γνωστή για δημόσιες τοποθετήσεις ή πολιτικές αναλύσεις.

Το αντίθετο: έχει καλλιεργήσει την εικόνα της γυναίκας που μιλά σπάνια για πολιτικά ζητήματα, αφήνοντας χώρο στον σύζυγό της.

Το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Melania», παρότι έγινε best seller, χαρακτηρίστηκε από κριτικούς ως «επιφανειακό» και «πολιτικά αποστασιοποιημένο».

Η πρώτη κυρία συχνά αποσύρεται από την πολιτική σκηνή για να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, κοντά στον γιο της.

Μάλιστρα, από την δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου, λέγεται ότι έχει περάσει λιγότερες από δύο εβδομάδες στον Λευκό Οίκο.

Αυτό ενισχύει την εικόνα μιας γυναίκας που δεν επιδιώκει να είναι παρούσα σε κάθε πολιτική διαπραγμάτευση.

Σε συνεντεύξεις, η Μελάνια τονίζει την ανεξαρτησία της:

«Έχω τις δικές μου απόψεις. Δεν συμφωνώ πάντα με τον σύζυγό μου, και αυτό είναι εντάξει. Του δίνω συμβουλές – μερικές φορές τις ακούει, μερικές φορές όχι».

Σύμφωνα με το βιβλίο της, έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ για την πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 και για το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο υποστηρίζει ανοιχτά.

Η δράση της επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα προστασίας παιδιών και καταπολέμησης της εκμετάλλευσης στο διαδίκτυο, αν και χωρίς μεγάλη διεθνή προβολή.

Σε δημοσκόπηση του Φεβρουαρίου 2025, η Μελάνια κατατάχθηκε μόλις δέκατη στην άτυπη λίστα με τους ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή στην κυβέρνηση Τραμπ.

Ωστόσο, η απομάκρυνση άλλων ισχυρών προσώπων –όπως του Έλον Μασκ– και η γενικευμένη καχυποψία του προέδρου προς τον στενό του κύκλο, έχουν αυξήσει τη σημασία της πρώτης κυρίας ως δίαυλο επιρροής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ περπατούν προς το Marine One, καθώς αναχωρούν για το Τέξας για να επισκεφθούν περιοχές που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες, από τον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, ΗΠΑ, στις 11 Ιουλίου 2025

Η «ανθρωπιστική ματιά» στη Γάζα

Προβάλλοντας τη Μελάνια, ο πρόεδρος έχει την ευκαιρία να προσελκύσει διαφορετικούς ψηφοφόρους.

Η πρώτη κυρία του παρέχει επίσης μια δικαιολογία, αν χρειαστεί, για να αλλάξει πορεία, όπως ίσως συνέβη το 2018, όταν η Μελάνια επέκρινε δημοσίως ως «σπαρακτική και απαράδεκτη» την πολιτική της κυβέρνησης να χωρίζει τα παιδιά των μεταναστών από τους γονείς τους.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα φέρεται να είναι η Γάζα.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στις συνθήκες λιμού, είπε ότι η σύζυγός του θεωρεί την κατάσταση «τρομερή» και συγκλονίζεται βλέποντας τις εικόνες των παιδιών.

Η θέση αυτή ταυτίζεται με την πλειοψηφία των γυναικών ψηφοφόρων στις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov/Economist.

Αν και οι δηλώσεις του προέδρου για ανθρωπιστική βοήθεια αμφισβητήθηκαν από τα ΜΜΕ, το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε από την επίσημη ισραηλινή γραμμή θεωρήθηκε ένδειξη της επιρροής της Μελάνια – και καλωσορίστηκε από τη βρετανική διπλωματία.

Η στάση απέναντι στον Πούτιν και η Ουκρανία

Η Μελάνια φέρεται επίσης να έχει συμβάλει στην αυξημένη δυσπιστία του Τραμπ προς τον Πούτιν.

Σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στις 15 Ιουλίου, δήλωσε:

«Πάω σπίτι. Λέω στην Πρώτη Κυρία: Μίλησα με τον Βλαντιμίρ σήμερα. Είχαμε μια υπέροχη συζήτηση».

Εκείνη απάντησε: «Αλήθεια; Μόλις χτυπήθηκε άλλη μια πόλη».

Από την πρώτη μέρα της ρωσικής εισβολής, η Μελάνια είχε εκφράσει δημόσια τη συμπαράστασή της στον ουκρανικό λαό, χωρίς να κατηγορήσει ευθέως τη Ρωσία – στάση που της επιτρέπει να διατηρεί έναν «ουδέτερο» τόνο, ενώ στην πράξη παίρνει σαφή θέση.

Η σχετικά εύπορη κόρη μιας εργάτριας κλωστοϋφαντουργίας και ενός εμπόρου αυτοκινήτων, η Μελάνια, μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της, Ίνες Κνάους, φοίτησε στην κομμουνιστική πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λιουμπλιάνα.

Ωστόσο, η Σλοβενία της δεκαετίας του ’80 θεωρούνταν πάντα το πιο φιλελεύθερο τμήμα της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο, και η πρώτη κυρία έχει δηλώσει ότι πάντα ένιωθε πιο συνδεδεμένη με την Αυστρία και την Ιταλία παρά με τον κομμουνιστικό μπλοκ.

Αν ο πατέρας της ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, το κίνητρο δεν ήταν η ιδεολογία, αλλά η προσωπική ανέλιξη.

Αυτή η ευρωπαϊκή καταβολή ενδέχεται να της δίνει διαφορετική οπτική για διεθνή ζητήματα.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά ενώ η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ τον παρακολουθεί, καθώς στέκονται σε ένα μπαλκόνι για να παρακολουθήσουν τα ετήσια πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στο Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, στις 4 Ιουλίου 2025.

Μία στρατηγική θέση

Για τους Βρετανούς και άλλους δυτικούς διπλωμάτες, η αναγνώριση της επιρροής της Μελάνια πάνω στον πρόεδρο Τραμπ προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας ότι η ανθρωπιστική οπτική μπορεί να βρει χώρο στον Λευκό Οίκο.

Ταυτόχρονα, όμως, αναδεικνύει την πρόκληση του να βασίζεται η διπλωματική στρατηγική σε ανεπίσημες συνομιλίες και προσωπικές σχέσεις, αντί σε θεσμοθετημένα κανάλια επικοινωνίας.

Με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποδυναμωμένο και τον υπουργό Εξωτερικών σε ρόλο συμβούλου εθνικής ασφάλειας, η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ φαίνεται να καθορίζεται όλο και περισσότερο από τον ίδιο τον πρόεδρο, το ένστικτό του και τον στενό του κύκλο – στον οποίο η πρώτη κυρία έχει σταθερή παρουσία.

Το «βρετανικό στοίχημα»

Ο Βρετανός πρέσβης Λόρδος Μάντελσον, ο οποίος παρακολουθεί τις απρόβλεπτες αποφάσεις του Τραμπ, δήλωσε: «Ποτέ δεν έχω βρεθεί σε μια χώρα ή ένα πολιτικό σύστημα που να κυριαρχείται τόσο από ένα άτομο.

Συνήθως, μπαίνεις σε ένα οικοσύστημα και όχι στον κόσμο μιας προσωπικότητας».

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης πρόσθεσε: «Το να καταλάβεις ποιος και τι τον επηρεάζει, καθώς και τη σχετική αξία της κολακείας ή της αυστηρότητας, έχει γίνει το κύριο μέλημα κάθε διπλωμάτη».

Καθώς η Βρετανία προετοιμάζεται να υποδεχθεί το προεδρικό ζεύγος, κάποιοι αναρωτιούνται αν η βασιλική οικογένεια και οι Βρετανοί αξιωματούχοι θα καταφέρουν να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τη Μελάνια, αξιοποιώντας τη γοητεία της για να επηρεάσουν έμμεσα τις αποφάσεις του Τραμπ.

Το αν η Μελάνια Τραμπ θα αποδειχθεί πράγματι η «μυστική σύμμαχος» της διπλωματίας μένει να φανεί.

Όμως, όπως όλα δείχνουν, η σιωπηλή παρουσία της στο πλευρό του προέδρου ίσως είναι πιο ηχηρή από όσο φαίνεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

World
Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Ινδία – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο Πούτιν
Ινδία - Ρωσία 09.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Πούτιν

Ο Μόντι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ημέρες αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ισραήλ 09.08.25

Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον βρετανό πρωθυπουργό

«Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για τον Κιρ Στάρμερ, επειδή ζήτησε ν' «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μεξικό: Δεν κινδυνεύουμε από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ
Κλαούντια Σεϊνμπάουμ 09.08.25

Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στο Μεξικό, και ενημέρωσε ότι η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του καρτέλ Σιναλόα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των λατινοαμερικάνικων καρτέλ
Ζήτησε «επιλογές» 09.08.25

Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό του να πολεμήσει τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ

Η διαταγή του Τραμπ για εμπλοκή του στρατού στην καταπολέμηση των καρτέλ αποτελεί, κατά τη New York Times, επίσημο νομικό έρεισμα για ν’ αρχίσουν να διεξάγονται επιχειρήσεις στο έδαφος ξένων χωρών.

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Γενοκτονία 09.08.25

Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις σφαγές του στη Γάζα

Εντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχής γενομένης από την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
Την Κυριακή 09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
«Ανταλλαγή εδαφών» 09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ
Ανθρώπινη κατάσταση 09.08.25

Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ

Η βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux παρατηρεί τους ανθρώπους σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο