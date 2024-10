Τι παιχνίδι παίζει η Μελάνια Τραμπ με τις αμβλώσεις;

Στα επερχόμενα απομνημονεύματά της, η Μελάνια Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στην υποστήριξή της για τη διαδικασία της άμβλωσης. Η δήλωση της αυτή δημιουργεί περίπλοκες δυναμικές δεδομένης της επί χρόνια θέσης του συζύγου της στην pro-life πλευρά της ιστορία. Τι προσπαθεί να πετύχει όμως η πρώην πρώτη κυρία;

«Γιατί κάποιος άλλος εκτός από την ίδια τη γυναίκα να έχει τη δύναμη να καθορίζει τι θα κάνει με το σώμα της;» έγραψε. «Το θεμελιώδες δικαίωμα της γυναίκας στην ατομική ελευθερία, στην ίδια της τη ζωή, της παρέχει την εξουσία να τερματίσει την εγκυμοσύνη της αν το επιθυμεί».

Το θεμελιώδες δικαίωμα της γυναίκας στην ατομική ελευθερία, στην ίδια της τη ζωή, της παρέχει την εξουσία να τερματίσει την εγκυμοσύνη της αν το επιθυμεί

Οι νέες αποκαλύψεις για τις απόψεις της Μελάνια Τραμπ για τις αμβλώσεις προβληματίζουν εξίσου τόσο τους Δημοκρατικούς όσο και τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.

Λίγο αφότου ο Guardian έβγαλε την είδηση, η Τραμπ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ασπρόμαυρο βίντεο της ίδιας, υπό τη συνοδεία συγκλονιστικής μουσικής.

«Χωρίς αμφιβολία, δεν υπάρχει περιθώριο για συμβιβασμό όταν πρόκειται για αυτό το ουσιαστικό δικαίωμα που όλες οι γυναίκες κατέχουν από τη γέννηση», είπε. «Ατομική ελευθερία. Τι σημαίνει πραγματικά το σώμα μου, η επιλογή μου;».

Η θέση του Ντόναλντ Τραμπ

Η είδηση της υποστήριξης της Μελάνια Τραμπ για τα δικαιώματα των αμβλώσεων έρχεται σε μια εποχή που ο σύζυγός της προσπαθεί να πείσει τους ψηφοφόρους ότι μπορεί να του εμπιστευτεί κανείς για την προστασία των δικαιωμάτων των αμβλώσεων.

O πρώην πρόεδρος -ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν είχε διαβάσει το βιβλίο της συζύγου του σε προεκλογική συγκέντρωση τον περασμένο μήνα- ρωτήθηκε για τις διαφορές τους στις απόψεις.

«Μιλήσαμε γι’ αυτό. Και είπα, πρέπει να γράψεις αυτό που πιστεύεις. Δεν πρόκειται να σου πω τι να κάνεις. Πρέπει να γράψεις αυτό που πιστεύεις», δήλωσε ο Τραμπ στον Μπιλ Μελουγκίν του Fox News.

«Αλλά είπα ότι πρέπει να μείνεις πιστή δτην καρδιά σου. Το έχω πει αυτό σε όλους, πρέπει να ακολουθήσετε την καρδιά σας».

Όπως δείχνουν οι τελευταίες εξελίξεις, ο πρώην και υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να αναπροσαρμόσει βιαστικά τη στάση του καθώς τρέχει προς την ημέρα των εκλογών.

🚨BREAKING: President @realDonaldTrump will be the first president in history to speak at the March for Life this Friday.#ProLife #WhyWeMarch pic.twitter.com/XnZTuqGd65 — SBA Pro-Life America (@sbaprolife) January 22, 2020

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε το 2022 την απόφαση Roe v Wade, οι αμβλώσεις έχουν γίνει η αχίλλειος πτέρνα των Ρεπουμπλικανών. Στοίχισε στους Ρεπουμπλικανούς νίκες στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, ενώ οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων στις αμβλώσεις κέρδισαν μια σειρά από μέτρα ψηφοφορίας ακόμη και σε πολιτείες τόσο κόκκινες όσο το Κεντάκι, το Κάνσας και το Οχάιο.

EVERYONE KNOWS I WOULD NOT SUPPORT A FEDERAL ABORTION BAN, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, AND WOULD, IN FACT, VETO IT, BECAUSE IT IS UP TO THE STATES TO DECIDE BASED ON THE WILL OF THEIR VOTERS (THE WILL OF THE PEOPLE!). LIKE RONALD REAGAN BEFORE ME, I FULLY SUPPORT THE THREE… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2024

Νωρίτερα στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ έκανε κωλοτούμπες στο ζήτημα των αμβλώσεων καθώς καυχιόταν εναλλάξ για τον ρόλο του στην ανατροπή της Roe και επέκρινε ότι οι σκληρές θέσεις για τις αμβλώσεις κόστιζαν τις εκλογές στο Ρεπουμπικανικό Κόμμα. Ωστόσο, από τότε που η Καμάλα Χάρις, μια εξαιρετικά αποτελεσματική εκπρόσωπος της pro-choice καμπάνιας, έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία, εγκατέλειψε αυτή την τακτική ασαφούς υποστήριξης.

Ο ρόλος της άμβλωσης στην αμερικάνικη πολιτική

Το θέμα των αμβλώσεων είναι μία από τις πιο διχαστικές και διαρκείς συζητήσεις στην πολιτική των ΗΠΑ. Αγγίζει μια σειρά από ηθικές, νομικές, θρησκευτικές και πολιτικές ανησυχίες, με την κύρια συζήτηση να επικεντρώνεται στο δικαίωμα της γυναίκας να επιλέξει έναντι της προστασίας της ζωής του εμβρύου. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η συζήτηση για τις αμβλώσεις διαμόρφωσε εκλογικές στρατηγικές, δικαστικούς διορισμούς και νομοθετικές προσπάθειες τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η απόφαση-ορόσημο Roe v. Wade (1973), του Ανώτατου Δικαστηρίου καθιέρωσε το συνταγματικό δικαίωμα μιας γυναίκας να κάνει έκτρωση, ιδίως κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα της εγκυμοσύνης, στο πλαίσιο του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Ήταν μια καθοριστική στιγμή που δημιούργησε ένα νομικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων άμβλωσης, αλλά και πυροδότησε μια σφοδρή αντιπαράθεση.

Ωστόσο, τέσσερεις δεκαετίες μετά η Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization οδήγησε στην ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι το Σύνταγμα δεν παρέχει δικαίωμα στην άμβλωση, επιστρέφοντας την εξουσία λήψης αποφάσεων στις επιμέρους πολιτείες.

Ιστορικά, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει τοποθετηθεί ως το κόμμα υπέρ της ζωής, υποστηρίζοντας περιορισμούς ή την πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων. Πολλοί Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν την ανατροπή της Roe ως σημαντική νίκη, αλλά το ζήτημα έχει επίσης περιπλέξει την πολιτική τους στρατηγική. Το κόμμα είναι πλέον διχασμένο ως προς το πόσο μακριά πρέπει να φτάσουν οι περιορισμοί, ιδίως δεδομένων των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει κάποια μορφή νόμιμης άμβλωσης.

Από την άλλη οι Δημοκρατικοί είναι σε μεγάλο βαθμό ενωμένοι στην υποστήριξή τους για τα δικαιώματα στις αμβλώσεις και έχουν διαμορφώσει το ζήτημα ως ζήτημα προσωπικής ελευθερίας, πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και ισότητας των φύλων. Ο πρόεδρος Μπάιντεν και πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει την κωδικοποίηση της απόφασης Roe v. Wade σε ομοσπονδιακό νόμο.

One year ago today, we watched as the Supreme Court overturned Roe v. Wade — taking away the right to abortion access that so many fought so hard to protect. — Michelle Obama (@MichelleObama) June 24, 2023

Η συζήτηση για τις αμβλώσεις έχει καταστεί σημαντικός παράγοντας για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Για παράδειγμα, στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022 παρατηρήθηκε αυξημένη προσέλευση, ιδίως μεταξύ των νέων και των γυναικών ψηφοφόρων, η οποία οφείλεται εν μέρει στις ανησυχίες για τα δικαιώματα των αμβλώσεων. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, ενώ πολλοί Αμερικανοί υποστηρίζουν ορισμένους περιορισμούς, η πλειοψηφία αντιτίθεται στην πλήρη απαγόρευση, δημιουργώντας προκλήσεις για τους Ρεπουμπλικάνους σε πολιτείες ή περιφέρειες που βρίσκονται σε ταλάντευση.

Οι πρώτες κυρίες

Η Μελάνια Τραμπ φαίνεται να έχει ενταχθεί σε μια μακρά σειρά ρεπουμπλικανών πρώην πρώτων κυριών που έχουν ταχθεί υπέρ των δικαιωμάτων στην άμβλωση, φέρνοντάς τες σε αντίθεση με τις δημόσιες απόψεις των συζύγων τους.

Το 1975, ενώ βρισκόταν ακόμη στον Λευκό Οίκο, η Πρώτη Κυρία Μπέτι Φορντ χαρακτήρισε την απόφαση Roe «μεγάλη, μεγάλη απόφαση».

Η Νάνσι Ρέιγκαν περίμενε μέχρι να φύγει από το αξίωμα ο σύζυγός της, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν, προτού δηλώσει δημοσίως ότι «πιστεύει στην επιλογή της γυναίκας», αλλά η θέση της για το θέμα φέρεται να ήταν γνωστή στον Λευκό Οίκο.

Η Μπάρμπαρα Μπους, σύζυγος του προέδρου Τζορτζ Μπους, και η νύφη της, Λόρα Μπους, σύζυγος του προέδρου Τζορτζ Μπους, ήταν παρόμοιες, αποκαλύπτοντας τη στάση τους στο θέμα αφού οι σύζυγοί τους εγκατέλειψαν τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμείνει νόμιμο, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους, για ιατρικούς και άλλους λόγους», δήλωσε η Λόρα Μπους σε συνέντευξή της το 2010 για την προώθηση των απομνημονευμάτων της.

Ποιός είναι ο απώτερος σκοπός της Μελάνια;

Η αποκάλυψη της Μελάνια Τραμπ, λοιπόν, θα μπορούσε να αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους που δεν είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν την Χάρις, αλλά υποστηρίζουν τα δικαιώματα στις αμβλώσεις – όπως κάνει η πλειοψηφία των Αμερικανών. Όμως η Τρέσα Ούντεμ, δημοσκόπος που ερευνά τους ανθρώπους σχετικά με τις αμβλώσεις για περισσότερες από δύο δεκαετίες, δήλωσε ότι οι πιθανότητες τέτοιου είδους σχόλια να απευθύνονται σε μετριοπαθείς ή συντηρητικούς που υποστηρίζουν τις αμβλώσεις είναι «αρκετά μικρές».

📰REPORTERS: What to know about abortion opinion at this moment. A lot going on. (We’re tracking opinion over the year – Jan, Jun., July, Sept., Dec.) — Tresa Undem (@teemoneyusa) June 27, 2022

Εξάλλου, ανεξάρτητα από τις προσωπικές της πεποιθήσεις, φαίνεται απίθανο η Μελάνια Τραμπ να έχει πραγματική επιρροή στις πολιτικές του θυελλώδους συζύγου της. Οι πεποιθήσεις της υπέρ των δικαιωμάτων των αμβλώσεων δεν εμπόδισαν τον Ντόναλντ Τραμπ να συμβάλει στην κατεδάφιση της Roe. Επίσης, δεν βοηθάει το γεγονός ότι η σχέση της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ είναι, τουλάχιστον δημοσίως, κάθε άλλο παρά θερμή.

Τίποτα από όσα λένε οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα αποσπάσει την προσοχή του αμερικανικού λαού από την πραγματικότητα που βλέπει με τα ίδια του τα μάτια

«Τίποτα από όσα λένε οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα αποσπάσει την προσοχή του αμερικανικού λαού από την πραγματικότητα που βλέπει με τα ίδια του τα μάτια: η μία ιστορία μετά την άλλη με θύματα βιασμού και αιμομιξίας να εξαναγκάζονται σε εγκυμοσύνη, γιατρούς να αναγκάζονται να απορρίπτουν ασθενείς κατά τη διάρκεια αποβολών και έκτοπης εγκυμοσύνης και γυναίκες να πεθαίνουν κυριολεκτικά εξαιτίας των απαγορεύσεων των αμβλώσεων του Τραμπ», ανέφερε σε κείμενο η Εμίλια Ρόουλαντ, εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

«Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η Μελάνια και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι», δήλωσε η Ziegler. «Θα μπορούσα να δω ανεξάρτητους και ταλαντευόμενους ψηφοφόρους να λένε: «Ουάου. Είναι άσχημο το γεγονός ότι ακόμη και η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ δεν συμφωνεί με την θέση του».

Αυτό που φαίνεται να έκαναν τα νέα της Μελάνια Τραμπ είναι να εξοργίσουν τους ακτιβιστές κατά των αμβλώσεων που αποτελούν μερικούς από τους πιο αξιόπιστους υποστηρικτές του Τραμπ. Αυτοί οι ακτιβιστές είχαν ήδη ενοχληθεί από τις πρόσφατες προσπάθειες του Τραμπ να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπέρμαχο των δικαιωμάτων των αμβλώσεων.

Melania Trump’s support of abortion is anti-feminist and clearly outside the teaching of our Catholic faith. She is wrong. Abortion ends an innocent life & is the opposite of empowerment, as women are told they can’t balance the gift of children and career, so they have to pick… — Kristan Hawkins (@KristanHawkins) October 3, 2024

«Η υποστήριξη της Μελάνια Τραμπ στις αμβλώσεις είναι αντιφεμινιστική και σαφώς εκτός της διδασκαλίας της Καθολικής μας πίστης. Κάνει λάθος», έγραψε η Kristan Hawkins, πρόεδρος της φιλοζωικής οργάνωσης Students for Life of America, στο X. “Τι χαμένη ευκαιρία να εμπνεύσει μια γενιά νέων γυναικών”.

Θέμα μάρκετινγκ;

Η στρατηγική της Μελάνια Τραμπ, όπως είναι, μπορεί να είναι πολύ πιο απλή από ό,τι νομίζουν οι ακτιβιστές και οι πολιτικοί. Ποτέ δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να γίνει πρώτη κυρία και δεν φαίνεται να επενδύει στο να κερδίσει ξανά τη θέση, βλέποντας ότι έχει εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό από την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Αλλά η Τραμπ φαίνεται να ενδιαφέρεται να κάνει τουλάχιστον ένα πράγμα: να πουλήσει το βιβλίο της, που θα κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου. Το να υπονοεί ότι υπάρχουν ίντριγκα και αποκαλύψεις μέσα στις σελίδες των απομνημονευμάτων της θα μπορούσε να είναι απλά μία τακτική μαρκετινγκ.