Κόντρα στην οικογένεια Trump: Η Melania υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Οι αντιφάσεις στο πολιτικό τους ήθος καταδεικνύουν τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που σχετίζονται με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην επικείμενη αυτοβιογραφία της, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Οκτωβρίου, η Melania Trump εκφράζει δημόσια τις απόψεις της σχετικά με το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, το οποίο υπερασπίζεται με πάθος. Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ τονίζει την ανάγκη οι γυναίκες να έχουν την αυτονομία να αποφασίζουν αν επιθυμούν να γίνουν μητέρες, βασιζόμενες στις προσωπικές τους πεποιθήσεις.

#MelaniaTrump defends #abortion as #DonaldTrump says states should decidehttps://t.co/xCt6mcbxVt

— Economic Times (@EconomicTimes) October 3, 2024