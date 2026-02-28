Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»

Λίγο αγχωτικά, αλλά εν τέλει αποτελεσματικά, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Λιντς Γιουνάιτεντ –για την 28η αγωνιστική της Premer League– και πλησίασε εκ νέου σε απόσταση «βολής» την Άρσεναλ.

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 18η νίκη για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα σε 28 παιχνίδια, χάρη στην οποία έφτασε τους 59 βαθμούς. Με τα ίδια παιχνίδια οι Άρσεναλ έχει 61, ενώ την Κυριακή (1/3) οι κανονιέρηδες υποδέχονται την Τσέλσι στο ντέρμπι της αγωνιστικής.

Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε ο Αντουάν Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Μπογκλ (76’ Τζέιμς), Γκούντμουντσον, Ροντόν (87′ Πιρό), Στράουκ, Τζάστιν (87′ Μπιγιόλ), Αμπαντού, Γκρούεφ (76’ Νιοντο), Σταχ, Αάρονσον (65’ Ενμετσά), Κάλβερτ Λιούιν

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκεΐ, Αΐτ Νουρί, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ο’Ράιλι (70’ Ράιντερς), Σεμένιο, Τσερκί, Μαρμούς (67’ Σαβίνιο).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League

Παρασκευή 27/02

Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0

(61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγκο Γκόμες)

Σάββατο 28/02

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1

(63′ Εβανίλσον – 18′ Μαγιέντα)

Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4

(45’+3′ αυτογκόλ Κεϊγιόντ, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμιγνκ – 9′, 90’+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σάντε)

Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2

(5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 82′ αυτογκόλ Ντισασί – 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)

Νιουκάστλ-Έβερτον 2-3

(32′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι – 19′ Μπραντγουέιτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπαρί)

Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (45+2′ Σεμένιο)

Κυριακή 01/03

Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)



Η βαθμολογία της Premier League (σε 28 παιχνίδια)

Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)

Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)

Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)

Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)

Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)