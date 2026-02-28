Λιντς Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 0-1: Εκ νέου στο -2 από την κορυφή οι «Πολίτες»
Το γκολ του Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου αποδείχθηκε αρκετό για τη Μάντσεστερ Σίτι προκειμένου να πάρει το «τρίποντο» στο Λιντς και και να βάλει πίεση στους πρωτοπόρο Άρσεναλ.
Λίγο αγχωτικά, αλλά εν τέλει αποτελεσματικά, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Λιντς Γιουνάιτεντ –για την 28η αγωνιστική της Premer League– και πλησίασε εκ νέου σε απόσταση «βολής» την Άρσεναλ.
Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 18η νίκη για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα σε 28 παιχνίδια, χάρη στην οποία έφτασε τους 59 βαθμούς. Με τα ίδια παιχνίδια οι Άρσεναλ έχει 61, ενώ την Κυριακή (1/3) οι κανονιέρηδες υποδέχονται την Τσέλσι στο ντέρμπι της αγωνιστικής.
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε ο Αντουάν Σεμένιο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.
Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Μπογκλ (76’ Τζέιμς), Γκούντμουντσον, Ροντόν (87′ Πιρό), Στράουκ, Τζάστιν (87′ Μπιγιόλ), Αμπαντού, Γκρούεφ (76’ Νιοντο), Σταχ, Αάρονσον (65’ Ενμετσά), Κάλβερτ Λιούιν
Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Γκεΐ, Αΐτ Νουρί, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα, Ο’Ράιλι (70’ Ράιντερς), Σεμένιο, Τσερκί, Μαρμούς (67’ Σαβίνιο).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής της Premier League
Παρασκευή 27/02
Γουλβς-Άστον Βίλα 2-0
(61′ Ζοάο Γκόμες, 90’+8′ Ροντρίγκο Γκόμες)
Σάββατο 28/02
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 1-1
(63′ Εβανίλσον – 18′ Μαγιέντα)
Μπέρνλι-Μπρέντφορντ 3-4
(45’+3′ αυτογκόλ Κεϊγιόντ, 47′ Άντονι, 60′ Φλέμιγνκ – 9′, 90’+3′ Ντάμσγκαρντ, 25′ Τιάγκο, 34′ Σάντε)
Λίβερπουλ-Γουέστ Χαμ 5-2
(5′ Εκιτικέ, 24′ Φαν Ντάικ, 43′ Μακάλιστερ, 70′ Χάκπο, 82′ αυτογκόλ Ντισασί – 49′ Σούτσεκ, 75′ Καστεγιάνος)
Νιουκάστλ-Έβερτον 2-3
(32′ Ράμσεϊ, 82′ Μέρφι – 19′ Μπραντγουέιτ, 34′ Μπέτο, 83′ Μπαρί)
Λιντς-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (45+2′ Σεμένιο)
Κυριακή 01/03
Μπράιτον-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Φούλαμ-Τότεναμ (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Άρσεναλ-Τσέλσι (18:30)
Η βαθμολογία της Premier League (σε 28 παιχνίδια)
Αναλυτικά η επόμενη (29η) αγωνιστική:
Τρίτη 03/03
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ (21:30)
Έβερτον-Μπέρνλι (21:30)
Λιντς-Σάντερλαντ (21:30)
Γουλβς-Λίβερπουλ (22:15)
Τετάρτη 04/03
Άστον Βίλα-Τσέλσι (21:30)
Μπράιτον-Άρσεναλ (21:30)
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ (21:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ (21:30)
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)
Πέμπτη 05/03
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας (22:00)
