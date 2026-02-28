Θέλετε να αποδράσετε μακριά από τα αυτοκίνητα; Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί στην Ευρώπη

Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ τον συνεχή θόρυβο από κόρνες και κινητήρες από τα αυτοκίνητα, που δεν εκτιμούμε την πραγματική ησυχία μέχρι να απομακρυνθούμε.

Δεν είναι μόνο η απουσία θορύβου – η απουσία αυτοκινήτων σημαίνει ότι μπορείτε να περιπλανηθείτε χωρίς προορισμό, χωρίς να ανησυχείτε για το να περάσετε τον δρόμο ή να εμποδίσετε την κυκλοφορία.

Ψάχνετε για την επόμενη απόδρασή σας χωρίς αυτοκίνητο; Εδώ είναι τα μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε στην Ευρώπη, σύμφωνα με το euronews.

Λιουμπλιάνα, Σλοβενία

Ενώ είναι αλήθεια ότι πολλές πόλεις με παλιά κέντρα είναι πεζοδρομημένες στο κέντρο, η ζώνη χωρίς αυτοκίνητα της Λιουμπλιάνα εκτείνεται πολύ πέρα από αυτό, .καλύπτοντας 20.000 τετραγωνικά μέτρα– η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν ήταν πάντα έτσι. Η πρωτεύουσα της Σλοβενίας ξεκίνησε με 12.000 τετραγωνικά μέτρα χωρίς αυτοκίνητα το 2007, πριν επεκταθεί σταδιακά μέχρι να φτάσει στο σημερινό της μέγεθος.

Σήμερα, μπορείτε να κάνετε ποδήλατο ή να περπατήσετε ανάμεσα στα πολλά καφέ, μουσεία και γκαλερί της πόλης, ή να επιβιβαστείτε στο αστικό τρένο (το οποίο είναι ηλεκτρικό, φυσικά) για να μεταβείτε στα κύρια αξιοθέατα της πόλης, όπως το Κάστρο της Λιουμπλιάνα και το Δημαρχείο.

Γκίθορν, Ολλανδία

Σε απόσταση περίπου δύο ωρών από το Άμστερνταμ, αυτή η γραφική πόλη που αποκαλείται «Ολλανδική Βενετία» δεν έχει αυτοκίνητα, με τους 2.000 κατοίκους της να μετακινούνται με κανάλια, με τα πόδια ή με ποδήλατο.

Η δημοτικότητα του Γκίθορν έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αναιρεί μέρος της γοητείας του, καθώς οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις των σκαφών αντικαθιστούν τις πιο παραδοσιακές.

Ωστόσο, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται εδώ για μια ημερήσια εκδρομή, μπορείτε να αποφύγετε τα πλήθη τους καλοκαιρινούς μήνες διανυκτερεύοντας και επιβιβαζόμενοι σε ένα ενοικιαζόμενο σκάφος μετά τις 4 μ.μ.

Ως εναλλακτική λύση, το Ντβαρσγκραχτ βρίσκεται πολύ κοντά στο Γκίθχορν (μπορείτε ακόμη και να νοικιάσετε βάρκα για να μετακινηθείτε μεταξύ των δύο), αλλά δέχεται πολύ λιγότερους επισκέπτες.

Τσιβιτά ντε Μπανιορέτζιο, Ιταλία

Σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός λόφου πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Τίβερη, το Τσιβιτά ντε Μπανιορέτζιο -γνωστό και ως «Il paese che muore» («Ο τόπος που πεθαίνει»)- είναι δημοφιλές τόσο για τη δραματική του τοποθεσία όσο και για τη μεσαιωνική του αρχιτεκτονική.

Βρίσκεται περίπου δύο ώρες οδικώς από τη Ρώμη και ο μόνος τρόπος για να φτάσετε στην πόλη είναι να ανεβείτε μια αρκετά απότομη πεζογέφυρα, για την οποία θα πρέπει να πληρώσετε 3 € τις καθημερινές και 5 € τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. Τα χρήματα από τους τουρίστες διατίθενται για την προσπάθεια διατήρησης της πόλης, η οποία υποβαθμίζεται σταδιακά.

Όπως και το Γκίθορν, είναι ένας δημοφιλής προορισμός για ημερήσιες εκδρομές, οπότε θα πρέπει να φτάσετε νωρίς το πρωί ή το βράδυ για να αποφύγετε τα καλοκαιρινά πλήθη.

Ύδρα, Ελλάδα

Και φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει η γραφική Ύδρα.

Το ελληνικό νησί δεν είναι απλώς χωρίς αυτοκίνητα – πρακτικά όλα τα τροχοφόρα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των μοτοσικλετών, απαγορεύονται εδώ.

Όχι ότι θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε ούτως ή άλλως.

Η πόλη είναι συγκεντρωμένη γύρω από το λιμάνι της, με τους δρόμους να οδηγούν από το κύριο λιμάνι σε απότομες ανηφόρες, τις οποίες μπορούν να διανύσουν μόνο γαϊδούρια και άλογα (εκτός από τα πόδια σας, φυσικά).

Αν θέλετε να φτάσετε σε άλλους προορισμούς του νησιού, θα πρέπει να κλείσετε ένα θαλάσσιο ταξί.

Λα Γκρασίσα, Κανάριες Νήσοι

Μόλις 25 λεπτά με το φέρι από το πάντα δημοφιλές Λανθαρότε, μια επίσκεψη στη Λα Γκρασίσα είναι ένας τρόπος να αποφύγετε τα πλήθη – και να ξεφύγετε από τα αυτοκίνητα.

Παρ’ όλα αυτά, το νησί δεν είναι αυστηρά χωρίς αυτοκίνητα, αλλά χωρίς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, η μόνη σας επιλογή είναι ένα ταξί 4×4. Και με αυστηρούς περιορισμούς στον αριθμό τους και χωρίς κυκλοφορία, δεν πιστεύουμε ότι θα σας πειράξει και πολύ.

Η Λα Γκρασιόζα είναι γνωστή για τις απομονωμένες παραλίες της, στις οποίες μπορείτε να φτάσετε με πεζοπορία ή ποδήλατο. Καθώς το νησί είναι κυρίως επίπεδο, και οι δύο επιλογές είναι προσβάσιμες στους περισσότερους.

Σαρκ, Νησιά της Μάγχης

Ένα άλλο νησί με απαγόρευση αυτοκινήτων, τα μόνα οχήματα που επιτρέπονται στο Σαρκ στα Νησιά της Μάγχης είναι τρακτέρ, ποδήλατα και άμαξες με άλογα.

Υπάρχουν μονοπάτια πεζοπορίας που διασχίζουν το νησί, με πολυάριθμους κόλπους και φυσικές πισίνες που προσφέρουν ένα μέρος για να δροσιστείτε το καλοκαίρι.

Ένα άλλο στοιχείο που λείπει από το Σαρκ είναι ο φωτισμός των δρόμων, και το 2011 ορίστηκε ως το πρώτο νησί με σκοτεινό ουρανό στον κόσμο.

Αρκεί να κοιτάξετε προς τα πάνω για να εκτιμήσετε την απουσία φωτορύπανσης, αλλά για όσους έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα αστέρια, υπάρχει επίσης ένα παρατηρητήριο στο νησί.

Ζερματ, Ελβετία

Το ορεινό χωριό Ζερματ είναι από καιρό ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός χάρη στην εγγύτητά του με το Μάττερχορν.

Για να διατηρηθεί αυτή η εμβληματική θέα, έχει επιβληθεί απαγόρευση στα αυτοκίνητα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη ρύπανση, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο τα ηλεκτρικά ταξί και τα ηλεκτρικά λεωφορεία επιτρέπονται εδώ.

Δεν θα μπορείτε να φέρετε το δικό σας ηλεκτρικό όχημα, αλλά θα πρέπει να παρκάρετε πριν πάρετε το τρένο για να φτάσετε στην πόλη.

Η γοητευτική πόλη είναι αρκετά μικρή για να την περιηγηθείτε με τα πόδια, αλλά μπορείτε επίσης να νοικιάσετε ποδήλατο ή να επιλέξετε μια περιήγηση με άμαξα.