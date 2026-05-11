Super League: Ο Ομπρένοβιτς ορίστηκε στο Καραϊσκάκη, ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 5ης αγωνιστικής των play offs της Super League.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τον Ράντε Ομπρένοβιτς να ορίζεται από την ΚΕΔ στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ σε αυτό της Τούμπας θα «σφυρίξει» ο Στίβεν Γιαμπλόνσκι.
Παράλληλα, ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ και οι διαιτητές για τα play offs 5-8, αλλά και για τα παιχνίδια των play outs.
Αναλυτικά οι ορισμοί στα playoffs της Super League
Τετάρτη 13 Μαΐου- 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Διαιτητής: Γιαμπλόσνκι
Βοηθοί: Μπέιτινγκερ, Μίλερ
4ος: Βεργέτης
VAR: Στορκς
AVAR: Βίλενμποργκ
Τετάρτη 13 Μαΐου – 19:30 Ολύμπιακός – Παναθηναϊκός
Διαιτητής: Ομπρένοβιτς
Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ
4ος: Πολυχρόνης
VAR: Γιουγκ
AVAR: Πέριτς
Οι ορισμοί της 5ης αγωνιστικής των playoffs 5-8
Τετάρτη 13 Μαΐου – 17:00 Βόλος – Άρης
Διαιτητής: Σιδηρόπουλος
Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας
4ος: Τσετσίλας
VAR: Τσιμεντερίδης
AVAR: Μόσχος
Τετάρτη 13 Μαΐου – 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
Διαιτητής: Κούκουλας
Βοηθοί: Βαλιώτης, Νίκζας
4ος: Γιουματζίδης
VAR: Τσακαλίδης
AVAR: Κατσικογιάννης
Οι ορισμοί της 8ης αγωνιστικής των playouts
Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Αστέρας ΑΚΤΟR – Πανσερραϊκός
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Δημητριάδης, Δέλλιος
4ος: Μόσχου
VAR: Ευαγγέλου
AVAR: Πουλικίδης
Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας, Διαμαντής
4ος: Κόκκινος
VAR: Κουμπαράκης
AVAR: Ματσούκας
Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet
Διαιτητής: Τσακαλίδης
Βοηθοί: Παπαδάκης, Νταβέλας
4ος: Τσιμεντερίδης
VAR: Παπαδόπουλος
AVAR: Γιουματζίδης
- Η απάντηση του Ράσφορντ για το μέλλον του: «Αν ήμουν… μάγος θα έμενα στη Βαρκελώνη»
- Γιανάι για τα σενάρια με τον Μοντέρο: «Θα ήθελα να τον δω μαζί με Μίτσιτς και Μπράιαντ»
- «Η Γαλατασαράι δίνει 35 εκατ. ευρώ για τον Καρέτσα» (pic)
- Τέλος ο Πέριν από τον Ολυμπιακό
- Super League: Ο Ομπρένοβιτς ορίστηκε στο Καραϊσκάκη, ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- Η επίσημη ενημέρωση της Βαλένθια για τον Μπράξτον Κι ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό
- «Η Χάποελ θέλει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Μοντέρο – Του δίνει 2,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο!
- Ο CEO της Euroleague συναντήθηκε με εκπρόσωπους της Stoiximan GBL στη Βαρκελώνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις