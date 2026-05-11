Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League, με τον Ράντε Ομπρένοβιτς να ορίζεται από την ΚΕΔ στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ σε αυτό της Τούμπας θα «σφυρίξει» ο Στίβεν Γιαμπλόνσκι.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν από την ΚΕΔ και οι διαιτητές για τα play offs 5-8, αλλά και για τα παιχνίδια των play outs.

Αναλυτικά οι ορισμοί στα playoffs της Super League

Τετάρτη 13 Μαΐου- 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Διαιτητής: Γιαμπλόσνκι

Βοηθοί: Μπέιτινγκερ, Μίλερ

4ος: Βεργέτης

VAR: Στορκς

AVAR: Βίλενμποργκ

Τετάρτη 13 Μαΐου – 19:30 Ολύμπιακός – Παναθηναϊκός

Διαιτητής: Ομπρένοβιτς

Βοηθοί: Γκάμπροβετς, Κόρντεζ

4ος: Πολυχρόνης

VAR: Γιουγκ

AVAR: Πέριτς

Οι ορισμοί της 5ης αγωνιστικής των playoffs 5-8

Τετάρτη 13 Μαΐου – 17:00 Βόλος – Άρης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Σπυρόπουλος, Κορώνας

4ος: Τσετσίλας

VAR: Τσιμεντερίδης

AVAR: Μόσχος

Τετάρτη 13 Μαΐου – 17:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ

Διαιτητής: Κούκουλας

Βοηθοί: Βαλιώτης, Νίκζας

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Τσακαλίδης

AVAR: Κατσικογιάννης

Οι ορισμοί της 8ης αγωνιστικής των playouts

Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Αστέρας ΑΚΤΟR – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Δημητριάδης, Δέλλιος

4ος: Μόσχου

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Πουλικίδης

Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Διαμαντής

4ος: Κόκκινος

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Ματσούκας

Τρίτη 12 Μαΐου – 19:00 Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Παπαδάκης, Νταβέλας

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Γιουματζίδης